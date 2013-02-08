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Philips, Lightning bağlantıya sahip hoparlörlü standını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPod / iPod Touch
Can Tunçer
Haber Editörü
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Philips, Lightning bağlantıya sahip hoparlörlü standını duyurdu
Apple, yeni çıkarttığı akıllı cihazlarında bağlantı yuvasını değiştirdi ve bu değişiklik eski jenerasyon bağlantı yuvasına sahip aksesuarların, yeni cihazları ile kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Ancak firmalar bu yeniliğe kısa zamanda ayak uydurarak, Lightning bağlantı yuvasına sahip ürünlerini piyasaya sürmeye başladılar.
Bu firmalardan birisi olan Philips, DS1155 isimli hoparlörlü iPhone standını duyurdu. Apple'ın yeni jenerasyon iPhone ve iPod modelleri ile uyumlu olan stant, 177x177x100mm ölçülere sahip. Oldukça şık 360° derece bir tasarıma sahip olan DS1155, üzerinde 6W RMS gücünde hoparlöre sahip ve bağlanan cihazları şarj işlemini de gerçekleştirebiliyor. Üzerinde geniş bir de saat barındıran stant, cihazlar bağlandığı zaman otomatik olarak saatleri eşleştirebiliyor ve USB bağlantı yuvası sayesinde başka cihazları da şarj edebiliyor.
Oldukça şık ve kullanışlı bir yapıda hazırlanmış olan Philips DS115, 80$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. 
 
Philips, Lightning bağlantıya sahip hoparlörlü standını duyurdu
 
Philips, Lightning bağlantıya sahip hoparlörlü standını duyurdu

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Catharacta Skua 6 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

Philips geliyor lightning hoparlörü duyuruyor bir de hani ve bu da donanımhaberde bir haber oluyor. Eski donanımhaber kalmamış yazıklar olsun boş boş haberlerle siteyi twitter a çevirmişler. Sırf Erdi Beyin videoları ve önemli haberler vs olsa takip etmeye devam ederdim de böyle saçma şeyler yüzünden girmeyeceğim bu siteye bir daha

Üyeliğiniz kıymetli ki Misafirden girmişsiniz. Bu haberin neyi saçma onu çözemedim. Beğenmeyebilirsin onu anlarım o zaman konuya girmezsin olur biter.
DH MisafiriPhilips geliyor lightning hoparlörü duyuruyor bir de hani ve bu da donanımhaberde bir haber oluyor. Eski donanımhaber kalmamı...
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DH Misafiri 6 yıl
Catharacta Skua
DH Misafiri Philips geliyor lightning hoparlörü duyuruyor bir de hani ve bu da donanımhaberde bir haber oluyor. Eski donanımhaber kalmamış yazıklar olsun boş boş haberlerle siteyi twitter a çevirmişler. Sırf Erdi Beyin videoları ve önemli haberler vs olsa takip etmeye devam ederdim de böyle saçma şeyler yüzünden girmeyeceğim bu siteye bir daha
Üyeliğiniz kıymetli ki Misafirden girmişsiniz. Bu haberin neyi saçma onu çözemedim. Beğenmeyebilirsin onu anlarım o zaman konuya girmezsin olur biter.

Üyeliğim olduğunu niye düşünüyorsun ki? Siteyi takip etmek için üye mi olmak gerekir. Haberin saçmalığı şu, ya philips olsa bile böyle bir telefon dock'unun çıkması haber mi yapılır? Neyin kafasındasınız siz bir de gelmiş haberin saçmalığını çözemedim diyor. Donanımhaber idi burası, müthiş içerikli haberler yapılırdı diyoruz şimdi gelmiş philips iphone5 için dock yapmış ve daha sadece anons etmiş onu haber yapıyorlar diyorum sen gelmiş ne diyorsun burada. Şimdi iphone5 lightning donanım bu falan diyeceksin tavır yapacaksın ama sorsam ARM işlemcilerin lisanslandırılması nasıl oluyor? ve hard macro lisans nedir desem apışıp kalacaksın.
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engin9103 6 yıl
bunun 30 pinlisini almıştım hala sorunsuz kullanıyorum.çok güzel ses veriyor dışarıya, "we will rock you" vb parçalarla almadan önce ses kalitesini sınamış ve hayran kalmıştım. fakat benim aldığım ürün(ki buradakiyle aynı sanırım) çok yalın özelliklere sahip. radyo vs yok.

sanırım lightnin kablosu çok küçük olduğundan cihazı destekleyen parçayı da büyütme ihtiyacı hissetmişler ki çok yerinde olmuş. hali hazırda bu parça biraz daha küçük durumda.

almak isteyenler için güzel ve sorunsuz bir aksesuar fakat ben beyazını almıştım, zamanla haliyle biraz sararma oluyor, beyaz yerine siyahı tercih edin.
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gerigelenadam 6 yıl
Ben bunun eski connector lüsünü kullanıyorum gayette memnunum iki yıldır almayı düşünenler terettüd etmesin 5 e geçsem alırdım ama 4s sahibiyim 5 gereksiz şu an
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DH Misafiri 6 yıl
Philips geliyor lightning hoparlörü duyuruyor bir de hani ve bu da donanımhaberde bir haber oluyor. Eski donanımhaber kalmamış yazıklar olsun boş boş haberlerle siteyi twitter a çevirmişler. Sırf Erdi Beyin videoları ve önemli haberler vs olsa takip etmeye devam ederdim de böyle saçma şeyler yüzünden girmeyeceğim bu siteye bir daha
1 Yanıt Yanıtla
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Catharacta Skua 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Philips geliyor lightning hoparlörü duyuruyor bir de hani ve bu da donanımhaberde bir haber oluyor. Eski donanımhaber kalmamış yazıklar olsun boş boş haberlerle siteyi twitter a çevirmişler. Sırf Erdi Beyin videoları ve önemli haberler vs olsa takip etmeye devam ederdim de böyle saçma şeyler yüzünden girmeyeceğim bu siteye bir daha

Üyeliğiniz kıymetli ki Misafirden girmişsiniz. Bu haberin neyi saçma onu çözemedim. Beğenmeyebilirsin onu anlarım o zaman konuya girmezsin olur biter.
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gokooo 6 yıl
30pin versiyonunu 100 liraya almıştım çok memnunum
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arel.gr 6 yıl
evveliyatlisi,yenibitmesi her turden elektronik uretici fikir kisirligindan dolayi birbirleriyle amansiz sululuk yarisindalar.
iPhone yalamalari AR-GE den vazgecmisler,yardakci urun imalatindalar.
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UnInvited_Guest 6 yıl
Philips son hatırladığım kadarıyla batmıştı bunlar son can çekişleri galiba.
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akmac 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ifa.philips.com/...

Philips mükemmel aksesuarlar üretiyor.
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teknoforum-bs 6 yıl
Güzel ama artık Lightning li hi-fi sistemler istiyoruz.....
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talerk 6 yıl
bu Lightning ne ya alt tarafı şarj girişi değilmi herkes buna özel ürünler çıkarıyor
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@CAN@ 6 yıl
Philips in ürettiği telefon,mp3 çalar aksesuarlarını başarılı buluyorum.Kalitesini hissettiriyor.
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Guest-89A521F1-A 6 yıl
tasarım oldukça güzel
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