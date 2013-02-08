Philips, Lightning bağlantıya sahip hoparlörlü standını duyurdu









Apple, yeni çıkarttığı akıllı cihazlarında bağlantı yuvasını değiştirdi ve bu değişiklik eski jenerasyon bağlantı yuvasına sahip aksesuarların, yeni cihazları ile kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Ancak firmalar bu yeniliğe kısa zamanda ayak uydurarak, Lightning bağlantı yuvasına sahip ürünlerini piyasaya sürmeye başladılar.

Bu firmalardan birisi olan Philips, DS1155 isimli hoparlörlü iPhone standını duyurdu. Apple'ın yeni jenerasyon iPhone ve iPod modelleri ile uyumlu olan stant, 177x177x100mm ölçülere sahip. Oldukça şık 360° derece bir tasarıma sahip olan DS1155, üzerinde 6W RMS gücünde hoparlöre sahip ve bağlanan cihazları şarj işlemini de gerçekleştirebiliyor. Üzerinde geniş bir de saat barındıran stant, cihazlar bağlandığı zaman otomatik olarak saatleri eşleştirebiliyor ve USB bağlantı yuvası sayesinde başka cihazları da şarj edebiliyor.

Oldukça şık ve kullanışlı bir yapıda hazırlanmış olan Philips DS115, 80$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.