Philips PicoPix Max projeksiyon, kitlesel fonlama yoluyla satışa çıkıyor

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Amatör girişimcilerin ya da küçük ölçekli işletmelerin kitlesel fonlama yöntemiyle ürünlerini tanıtıp satış yapmalarının yanında, küresel şirketlerin de bu arenada kendilerini sık sık gösterdiklerine şahit oluyoruz.

Bu kapsamda girişimlerde bulunan büyük şirketlerden biri de Philips. Köklü firma, yeni duyurduğu ve kompakt ölçülere sahip PicoPix Max isimli projeksiyon için Indiegogo platformunda destekçi aramaya başladı. İçeriğin hazırlandığı an itibariyle ise 50.000 euroluk hedefin 425.000 euro ile aşıldığı fonlamaya 961 kişi destek vermiş görünüyor.

Sözü fazla uzatmadan gelin Philips projeksiyonun teknik özelliklerine hep birlikte bakalım. Full HD çözünürlükteki 120 inç görüntüyü 800 ANSI Lumen oranlarıyla sunan PicoPix Max, sahip olduğu LED ampullerle 30.000 saatten fazla izleme süresi vadediyor. Şirket bu süreyi günde bir film izleyerek 40 senede tamamlayabileceğimizi ifade etmiş.

Cihaz kurulum işlemlerini kolaylaştırmak için otomatik açı düzeltme (keystone) ve otofokus özellikleri ne sahip. 2x 4Watt çıkış gücünde dâhili hoparlöre sahip Max, Bluetooth 4.1 aracılığıyla harici hoparlörlere de bağlanma imkânı sunuyor. Yaklaşık 3 saat pil ömrü sunan cihaz, 16 GB dahili belleğe ve 1.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli bir işlemciye sahip. Projeksiyon üzerinde özelleştirmiş bir Android sürümünün çalıştığı ifade edilirken Philips mağazasından cihazla ilgili uygulamaların indirilebileceği belirtiliyor. PicoPix Max’ta ExpressVPN uygulamasının da ön yüklü olarak geleceğini hatırlatalım.

Projeksiyonun üst panelinde menüler arsındaki geçişi kolaylaştırmak için touchpad bulunuyor. Tüm bunların dışında cihaz; 802.11ac Wi-Fi, microSD kart okuyucu, HDMI ve 2 adet USB-C bağlantı seçenekleri sunuyor ve ağırlığı yaklaşık 850 gram. PicoPix Max aynı zamanda Airplay ve Miracast desteğine de sahip.

Yaklaşık 460 dolardan satışa sunulacak PicoPix Max’ın dağıtımına Ekim ayında başlanması bekleniyor.

https://www.indiegogo.com/projects/philips-picopix-max-1080p-full-hd-pico-projector#/