Philips süper-geniş 21:9 Cinema televizyonlarına veda ediyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Televizyon bölümünün %70'ini Hong Kong merkezli elektronik üreticisi TPV'ye satan Philips'in, süper-geniş Cinema 21:9 televizyon ailesine son veriyor. FlatpanelsHD sitesinin haberine göre şirketin bu yönde karar almasının nedeni, tüketicilerden gelen düşük talep. Bu karara ek olarak Philips'in, IFA 2012 Fuarı için yeni model duyurma planınından vazgeçtiği de şirket tarafından doğrulanmış durumda.
İlk defa 2009 yılında 56-inç boyutundaki model ile lanse edilen 21:9 görüntü oranına sahip Cinema TV ailesi, tahmin edilebileceği üzere geleneksel 16:9 formatlı televizyonlar kadar satabilmiş değil. Philips açıklamasında, bu ekran boyutuna olan talebin, hacimli üretim için ihtiyaç duyulan temel gereksinimleri karşılamadığını belirtti.
Hollanda merkezli şirketin aksine, benzer şekilde 21:9 televizyon üreten Amerikalı Vizio firması ise formata bağlı kalırken, son olarak geçtiğimiz Haziran ayında ürün gamına 58-inç boyutunda 21:9 televizyon daha eklemişti. Diğer taraftan LG de aynı görüntü oranına sahip 29-inç monitör duyurmaya hazırlanıyor.
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-Üzerinde özel üretim AUO/Taiwan ın A_MVA tip Modülü vardır,ilk işi bozan bu oldu,çünkü "özel üretim" olayı fiyatı ciddi tetikledi!!
2009 da Sharp Modül de denendi,ama fiyat daha da katlandı
AUO/Taiwan bu Modülü de zaten Sharp Lisansı ile üretiyor ve son derece başarılıdır
-Bu panelde asıl hedef;USA/Canada pazarı idi ama bu panele "coniler" sadece güldüler(fiyatını gördükleri zaman)
Avrupalı(buna TR de dahildir!) "all-in-one" panel ister,USA/Canada ise "FILM" cidir ve genelde panel olayını 2 panel ile
çözerler,ancak Phil dünyada sadece Avrupa da panel satabiliyor ve başka Kıtalarda işi bitti!!!
-21;9luk bu panel,normalde upscaling/sampling/scaning ve özellikle Processor farkı sebebiyle(Toshiba Chipset bulunuyor!)
son derece güzel resim üretiyor ve "Cinematic-video" formatlı FILM leri en güzel bu scale edebiliyor
Zaten panelin asıl esprisi burada ve tamamen "FILM" izlemek üzerine üretilmiş bir paneldir!!!
SD FILM lerde(DVD kaynaklı)mükemmel upscale yapabiliyor!
-Panelin Contrast/Black seviyesi mükemmel!!!(Sharp olanlar ise süperdi ) RT(tepkime)çok düşük
"doğru renk üretimi" mükemmele yakın seviyede olan özel/güzel bir paneldi!!
Teknik olarak şimdiki Çin malı Phil paneller gibi değil,Taiwan/Japan ve özel üretim elemanlı bir paneldi
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Ancak günümüz potansiyel veya mevcut panel kullanıcıları porfiline bakınca zaten böyle panellerin satış şansı sıfırdır!!!
Fiyat ucuz bile olsa,yine satışı imkansız gibidir!! kaldıki fiyatının bu şartlarda zaten ucuz olması da mümkün değildir!
Sonuç itibarıyla Phil bu panele cesaret etti ve başardı,sonuç mükemmel olmasına karşın pazarı olmayan bir ürün olarak kaldı!
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sonuç normal...