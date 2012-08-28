Philips süper-geniş 21:9 Cinema televizyonlarına veda ediyor

Televizyon bölümünün %70'ini Hong Kong merkezli elektronik üreticisi TPV'ye satan Philips'in, süper-geniş Cinema 21:9 televizyon ailesine son veriyor. FlatpanelsHD sitesinin haberine göre şirketin bu yönde karar almasının nedeni, tüketicilerden gelen düşük talep. Bu karara ek olarak Philips'in, IFA 2012 Fuarı için yeni model duyurma planınından vazgeçtiği de şirket tarafından doğrulanmış durumda.

İlk defa 2009 yılında 56-inç boyutundaki model ile lanse edilen 21:9 görüntü oranına sahip Cinema TV ailesi, tahmin edilebileceği üzere geleneksel 16:9 formatlı televizyonlar kadar satabilmiş değil. Philips açıklamasında, bu ekran boyutuna olan talebin, hacimli üretim için ihtiyaç duyulan temel gereksinimleri karşılamadığını belirtti.

Hollanda merkezli şirketin aksine, benzer şekilde 21:9 televizyon üreten Amerikalı Vizio firması ise formata bağlı kalırken, son olarak geçtiğimiz Haziran ayında ürün gamına 58-inç boyutunda 21:9 televizyon daha eklemişti. Diğer taraftan LG de aynı görüntü oranına sahip 29-inç monitör duyurmaya hazırlanıyor.