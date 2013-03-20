Philips, taşınabilir SSD modellerini tüketicilerin beğenisine sundu

Yüksek performans, düşük enerji sarfiyatı, darbelere karşı dayanıklılık ve sessiz çalışma gibi avantajlara sahip SSD teknolojisi, son dönemlerde taşınabilir formda da karşımıza çıkıyor. Başarılı bilgisayar çevre birimlerine imza atan Philips, taşınabilir SSD modellerini kısa bir süre önce tüketicilerin beğenisine sundu.





8 mm kalınlığındaki sade tasarımlarıyla ön plana çıkan SSD'lerde, ihtiyaca göre 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneklerine yer verilmiş. USB 3.0 arayüzüne destek veren ve ek güç adaptörüne gereksinim duymayan SSD'lerin, saniyede 240 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 150 MB'a varan sıralı yazma hızına ulaşabildiği belirtiliyor.



Araştırdığımız kadarıyla 128 GB'lık model 130 Euro'dan, 256 GB'lık model 247 Euro'dan, 512 GB'lık model ise 455 Euro'dan fiyatlandırılmış. SSD'lerin tamamı 2 yıllık garanti kapsamında alınmış durumda.

