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Philips, taşınabilir SSD modellerini tüketicilerin beğenisine sundu

6 yıl
1,1b
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8
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Philips, taşınabilir SSD modellerini tüketicilerin beğenisine sundu
Yüksek performans, düşük enerji sarfiyatı, darbelere karşı dayanıklılık ve sessiz çalışma gibi avantajlara sahip SSD teknolojisi, son dönemlerde taşınabilir formda da karşımıza çıkıyor. Başarılı bilgisayar çevre birimlerine imza atan Philips, taşınabilir SSD modellerini kısa bir süre önce tüketicilerin beğenisine sundu.

8 mm kalınlığındaki sade tasarımlarıyla ön plana çıkan SSD'lerde, ihtiyaca göre 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneklerine yer verilmiş. USB 3.0 arayüzüne destek veren ve ek güç adaptörüne gereksinim duymayan SSD'lerin, saniyede 240 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 150 MB'a varan sıralı yazma hızına ulaşabildiği belirtiliyor.
Araştırdığımız kadarıyla 128 GB'lık model 130 Euro'dan, 256 GB'lık model 247 Euro'dan, 512 GB'lık model ise 455 Euro'dan fiyatlandırılmış. SSD'lerin tamamı 2 yıllık garanti kapsamında alınmış durumda.
Philips, taşınabilir SSD modellerini tüketicilerin beğenisine sundu

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acbold 6 yıl
SSD yi harici kutusunda öldürene kadar. USB 3.0 normal harici disk al.
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Hasan07-36 6 yıl
SSD'ler bu fiyattayken eğer para kamyonla taşınmıyorsa taşınabilir SSD almak saçmalık bence. SSD depolamak için hala uygun değil. Bunların çeyreğinin çeyreği fiyatına daha yüksek kapasiteli taşınabilir harddisk alınır. Şu an en mantıklısı: SSD'ye işletim sistemi ve programları kurup, HDD'ye depolama yapmak.
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abdulmusavvir 6 yıl
Az zam yapıyorlar, şööyle yüzde 500 falan zam yapmaları lazım, böyle ucuz ucuz kimse almaz.
Ben de gidip 4 TB HDD alayım, 165$. amazon.com/...
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V4LKyR 6 yıl
Pilipis marka CRT (Cathode Ray Tube) dediğimiz tüplü televizyonlar vardı eskiden.
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mustiki212 6 yıl
La biz daha laptopa dahili alamazken adamlar hariciyi sunuyor vay arkadaş barzo.swf diyesim geldi..:D
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Lockheed 6 yıl
playstyle
Philips kaliteli ev plastiği üretmekten başka bir şey yapmayan bir firmadır ! :)

Dimi ya disk de şeker kutusu gibi :D
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SEO-Uzmanı 6 yıl
Philips kaliteli ev plastiği üretmekten başka bir şey yapmayan bir firmadır ! :)
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EXIST 6 yıl
Bunlar daha sağlamsa İyi haber
3 tane harici disk bozup bütün herşeyimi kaybetmiştim zamanında.Dahada arşiv yapmıyordum.
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