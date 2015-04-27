Philips ve Allianz, akıllı telefon kontrolünde sırt ağrılarının çözümü için ortak bir cihaz üzerinde çalışıyor

Özellikle sağlık alanında çok büyük yatırımları bulunan Philips, bu sefer Allianz ile ortaklığa giderek sırt ağrılarının çözümü için akıllı telefon üzerinden kontrol edilebilen özel bir cihaz geliştiriyor.

Doğru oturmamaktan kaynaklanan kronik sırt ağrıları için Philips ve Allianz tarafından geliştirilen cihaz, korse gibi direkt olarak ağrıyan bölgeye takılıyor ve bünyesinde yer alan mavi ışıklar üzerinden bölgedeki kan akışını hızlandırıyor ya da bir diğer deyişle hareketlendiriyor. Böylece ağrılı bölgede ciddi seviyede bir rahatlama sağlayan ürün, akıllı telefon üzerinden kontrol imkanıyla dikkat çekiyor ve hem tedavi süresi hem de toplanan diğer veriler hakkında detaylı bilgiler sağlayabiliyor.

Önemli bir amacı bulunan cihazın şimdilik satış fiyatı ve tarihi hakkında bilgi bulunmuyor.

http://www.pocket-lint.com/news/133675-philips-and-allianz-are-working-on-a-smartphone-controlled-backpain-solution