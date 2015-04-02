Philips'den yeni aydınlatma çözümü Hue Go

Aydınlatma teknolojisinin uzun yıllardır çok fazla değişme göstermediğine dikkat çeken Philips bu konuda radikal bir adım atmaya karar vermiş durumda. Üretici daha önce de farklı modellerini duyurduğu Hue serisinin Go adındaki yeni aydınlatma çözümünü duyurdu.

Ayrıca mobil uygulama ile iletişim kurabilen Hue Go akıllı telefonlar üzerinden renk seçeneklerinin veya parlaklığın ayarlanması gibi imkanlar sunabiliyor. Ayrıca akıllı telefonunuz yanınızda olmasa da Hue Go üzerinden şirketin önceden tanımladığı renkler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Mayıs ayının sonlarında piyasaya çıkacak ürünün fiyatı 100 dolar seviyesinde olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Hue Go'nun en büyük özelliği ise taşınabilir bir aydınlatma aparatı olması. Avuç içinde taşınabilecek boyutta ve yarım küre şeklindeki bu aparat her zaman bir prize ihtiyaç duymuyor. Dilediğiniz anda taşıyabildiğiniz Hue Go 3 saate kadar dahili bataryası ile aydınlatmaya devam edebiliyor.