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Philips'den yeni aydınlatma çözümü Hue Go

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,4b
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Zamazingo
Oğuz Avcı
Editör
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Philips'den yeni aydınlatma çözümü Hue Go
Aydınlatma teknolojisinin uzun yıllardır çok fazla değişme göstermediğine dikkat çeken Philips bu konuda radikal bir adım atmaya karar vermiş durumda. Üretici daha önce de farklı modellerini duyurduğu Hue serisinin Go adındaki yeni aydınlatma çözümünü duyurdu.

Hue Go'nun en büyük özelliği ise taşınabilir bir aydınlatma aparatı olması. Avuç içinde taşınabilecek boyutta ve yarım küre şeklindeki bu aparat her zaman bir prize ihtiyaç duymuyor. Dilediğiniz anda taşıyabildiğiniz Hue Go 3 saate kadar dahili bataryası ile aydınlatmaya devam edebiliyor.

Ayrıca mobil uygulama ile iletişim kurabilen Hue Go akıllı telefonlar üzerinden renk seçeneklerinin veya parlaklığın ayarlanması gibi imkanlar sunabiliyor. Ayrıca akıllı telefonunuz yanınızda olmasa da Hue Go üzerinden şirketin önceden tanımladığı renkler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Mayıs ayının sonlarında piyasaya çıkacak ürünün fiyatı 100 dolar seviyesinde olacak.
Philips'den yeni aydınlatma çözümü Hue Go
 

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Parallel Killer 4 yıl
philips bu lamba olayına fena kafayı takmış durumda umarım istedikleri başarıyı yakalarlar
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OverClocK1ng 4 yıl
Anaaa! Hügooooo
Eeee, nereye çufçufluyoruz?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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kratos_03 4 yıl
Işıldağın içine bir kontrol çipi takmışlar fiyatında 100 dolar yapmışlar...
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RevengeR 4 yıl
mumdan hallice ışığı 250 liraya satacaklar.
ya bu philips için yıllardır diyorum beş para etmez diye. hala da diyorum işte
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CoreXXX 4 yıl
Bildiğimiz ışıldağın akıllısımı bu şimdi:)
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