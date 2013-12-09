Philips'ten dokunmatik IPS panelli 23-inç LCD monitör: Brilliance 231C5TJKFU

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Philips, Windows 8.x işletim sistemini kullanan bilgisayarları hedef alan yeni LCD monitörü Brilliance 231C5TJKFU'yu duyurdu.
23-inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, W-LED arka aydınlatmalı, dokunmatik kapasitif IPS (In-Plane Switching) panele sahip olan LCD monitör, 10 parmağınızı eş zamanlı şekilde algılayabiliyor. IPS panel teknolojisi sayesinde gerçeğe yakın renkler ve geniş görüş açıları vadeden LCD monitör; griden griye 5 ms piksel tepki süresi, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 dinamik kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 0.265 mm x 0.265 mm piksel aralığı, 178 dereceye varan dikey - 178 dereceye varan yatay görüş açıları sunuyor.
1 megapiksel çözünürlüğündeki web kamerası sayesinde internet üzerinden görüntülü ve sesli görüşmeye olanak tanıyan LCD monitör; VGA, DisplayPort ve HDMI çıkışlarını bünyesinde barındırmasının yanı sıra 2 x 2W'lık ses sistemini beraberinde getiriyor. VESA (75 mm x 75 mm) standardına destek veren ve üzerinde 2 adet USB 3.0 portu bulunan LCD monitör, çalışma esnasında 26.27W civarında enerji sarfiyatına sahip.
Philips Brilliance 231C5TJKFU, 499 Euro'luk tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla satılıyor.
http://www.usa.philips.com/c/pc-monitor/brilliance-23-inch-58.4cm-231c5tjkfu_27/prd/en/;jsessionid=FCA39601BF70686B90818E9185EDA7AF.app102-drp3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle