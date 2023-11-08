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    LG Smart monitör serisi tanıtıldı: PC bağlantısına gerek yok

    LG'nin yeni Smart monitör serisi, Smart TV teknolojisini evlere veya ofis çalışanlarına taşıyor. LG Smart monitörler ile bilgisayar bağlantısına gerek yok, sadece üretkenlik uygulamaları ve bulut var.
    LG Smart monitör serisi tanıtıldı: PC bağlantısına gerek yok Tam Boyutta Gör
    LG Electronics, küresel pazar için yeni Smart Monitor serisini piyasaya sürdü. Şirketin yeni monitörleri 32 inç ve 27 inç olmak üzere iki ekran boyutunda ve PC gerektirmeyen bağımsız cihazlar olarak geliyor. LG bu vesileyle Smart TV teknolojisini evlere veya ofis çalışanlarına getirmiş oldu. Son yıllarda Akıllı TV'ler, bazı modellerin (LG ve Samsung'dan) Xbox ve GeForce NOW gibi platformlara erişimle bulut oyunları da sunduğu noktaya kadar gelişti.

    LG Smart Monitör özellikleri ve fiyatı

    Güney Koreli marka Smart Monitor'ün 32SR50F ve 27SR50F modelleri olmak üzere iki çeşidini duyurdu. Bunlar sırasıyla 31,5 inç ve 27 inç varyantları ifade ediyor. Her iki model de Full HD çözünürlük, IPS LCD paneller ve HDR10 desteği sunuyor. Şirket, mükemmel kontrast ve parlak renkler sunmayı vaat ediyor. Bu monitörler ayrıca ince çerçeveli bir tasarıma sahip.

    LG'nin webOS 23 platformunu kullanarak, LG Home Office platformu ve olağan eğlence ve müzik akışı hizmetleri aracılığıyla Microsoft 365, Google Takvim ve video konferans gibi üretkenlik uygulamalarına uzaktan erişim sunma olanağı iki monitörde de sunuluyor. İçerik, çevre birimleri ve cihazları bağlamak için Bluetooth desteği ve USB bağlantı noktalarının yanı sıra AirPlay 2 ve Miracast aracılığıyla kablosuz olarak da paylaşılabiliyor. LG'nin ThinQ Home Hub'ı da mevcut, böylece bu ekranlar bir dizi LG Smart cihazıyla bir evi izlemek ve kontrol etmek için bir merkez görevi görebilir. Ve evet, HDMI da var, böylece monitörleri isterseniz bir PC’ye bağlayabilirsiniz.

    Teknik özellikler açısından bu ekranlar üretkenlik için tasarlandığından oyun oynama yetenekleri pek yok. Her iki modeldekiIPS panel de 60 Hz yenime hızına sahip. Daha büyük model daha geniş sRGB renkleri ve daha hızlı 8 ms tepki süresi (27 inç modelde 14 ms) sunuyor. LG Smart Monitörler küresel pazar için duyuruldu ve bu ayın sonunda Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Orta Doğu, Güney Amerika ve ABD'de satışa sunulacak. LG, 27 inçlik model için 199 dolar, 32 inçlik model için ise 229 dolar fiyat belirlemiş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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