LG Smart monitör serisi tanıtıldı: PC bağlantısına gerek yok

Tam Boyutta Gör LG Electronics, küresel pazar için yeni Smart Monitor serisini piyasaya sürdü. Şirketin yeni monitörleri 32 inç ve 27 inç olmak üzere iki ekran boyutunda ve PC gerektirmeyen bağımsız cihazlar olarak geliyor. LG bu vesileyle Smart TV teknolojisini evlere veya ofis çalışanlarına getirmiş oldu. Son yıllarda Akıllı TV'ler, bazı modellerin (LG ve Samsung'dan) Xbox ve GeForce NOW gibi platformlara erişimle bulut oyunları da sunduğu noktaya kadar gelişti.

LG Smart Monitör özellikleri ve fiyatı

Güney Koreli marka Smart Monitor'ün 32SR50F ve 27SR50F modelleri olmak üzere iki çeşidini duyurdu. Bunlar sırasıyla 31,5 inç ve 27 inç varyantları ifade ediyor. Her iki model de Full HD çözünürlük, IPS LCD paneller ve HDR10 desteği sunuyor. Şirket, mükemmel kontrast ve parlak renkler sunmayı vaat ediyor. Bu monitörler ayrıca ince çerçeveli bir tasarıma sahip.

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LG'nin webOS 23 platformunu kullanarak, LG Home Office platformu ve olağan eğlence ve müzik akışı hizmetleri aracılığıyla Microsoft 365, Google Takvim ve video konferans gibi üretkenlik uygulamalarına uzaktan erişim sunma olanağı iki monitörde de sunuluyor. İçerik, çevre birimleri ve cihazları bağlamak için Bluetooth desteği ve USB bağlantı noktalarının yanı sıra AirPlay 2 ve Miracast aracılığıyla kablosuz olarak da paylaşılabiliyor. LG'nin ThinQ Home Hub'ı da mevcut, böylece bu ekranlar bir dizi LG Smart cihazıyla bir evi izlemek ve kontrol etmek için bir merkez görevi görebilir. Ve evet, HDMI da var, böylece monitörleri isterseniz bir PC’ye bağlayabilirsiniz.

Teknik özellikler açısından bu ekranlar üretkenlik için tasarlandığından oyun oynama yetenekleri pek yok. Her iki modeldekiIPS panel de 60 Hz yenime hızına sahip. Daha büyük model daha geniş sRGB renkleri ve daha hızlı 8 ms tepki süresi (27 inç modelde 14 ms) sunuyor. LG Smart Monitörler küresel pazar için duyuruldu ve bu ayın sonunda Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Orta Doğu, Güney Amerika ve ABD'de satışa sunulacak. LG, 27 inçlik model için 199 dolar, 32 inçlik model için ise 229 dolar fiyat belirlemiş durumda.

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