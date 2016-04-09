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Philips'ten metal gövdeli ve parmak izi tarayıcılı akıllı telefon geliyor

Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA, Philips'in üretim hattında yeni bir Android telefonun olduğunu onayladı. Yaklaşan akıllı telefon tam metal gövde ve parmak izi tarayıcısına sahip olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,8b
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50
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Philips'in üretim hattında önümüzdeki birkaç ay içinde resmiyete kavuşması beklenen yeni bir Android telefon var. Yeni bir rapora göre Philips S653H, Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylanmış durumda. Belli ki akıllı telefon farklı bir isimle piyasaya sürülecek ancak cihaz şimdilik Philips S653H model numarasıyla anılıyor.
TENAA listelemesi sayesinde yaklaşan akıllı telefonun Full HD (1080p) çözünürlüğü destekleyen geniş 5.5 inç kapasitif dokunmatik ekranla geleceğini biliyoruz. Henüz netleşmemiş olmasına rağmen Philips'in üst seviye telefonunda 2GHz sekiz çekirdekli MediaTek işlemciye yer vereceği söyleniyor. Bu nedenle yonga seti Helio X10 ya da Helio P10 olabilir. Güçlü işlemcinin yanında 3GB RAM ve microSD kart yuvası ile 128GB'a kadar genişletilebilir 32GB kapasiteli bir depolama alanı da sunulacak.
Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 6 iris tarayıcısı ve su geçirmezlik sertifikasıyla gelebilir"
Philips S653H modelinde çift LED flaş, otofokus ve video kaydı ile 8 megapiksel kalitesinde bir arka kameranın yanı sıra selfie'ler ve video görüşmeleri için 8 megapiksellik bir ön kamera bulunacak. Daha da güzel olanı cihazın kutudan Android 6.0 Marshmallow işletm sistemiyle çıkması ve arka yüzünde bir parmak izi tarayıcısına yer verilmesi.
Ne yazık ki Philips S653H, bu donanım kapasitesine göre biraz düşük sayılabilecek 2.550 mAh kapasiteli bir pille desteklenmiş durumda. Akıllı telefon aynı zamanda tam metal gövdeye sahip ve bataryası da dahil olmak üzere 150 gram ağırlığında. İlk olarak Çin'de piyasaya sunulması beklenen cihazın fiyat etiketi ise henüz bilinmiyor.

http://news.softpedia.com/news/philips-smartphone-with-fingerprint-sensor-full-metal-body-coming-soon-502755.shtml Yorum Yaz
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napolyon94 3 yıl en beğenilen
Iphone kac bu?
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Guest-5E274E432 3 yıl
Haggard1963
Çinliler artık metal kasa üretimini seriye bağladılar, maliyetleri düşürdüler.

Firma hollandalı.
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Scutari 1 yıl
Bu kadar zaman telefon piyasasından uzak durmaları hataydı zaten bence. Güçlü bir Avrupalı firmanın da bu sektöre girmesi iki markanın tekelinde bulunan piyasayı biraz kıracağa benziyor. Uygun fiyat politikasıyla piyasaya çıkarsa diğer markaları zorlayacaktır. Ben de Avrupalı bir markayı çıkar çıkmaz alacaklardan biri olacağım.
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mcrew 3 yıl
Ben xiaomi mi5 e benzettim
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shadowtr 3 yıl
Telefonların artık çoğu birbirine benziyor. Çok takılmayın, siz kendi işinizi gören hangisi ona bakın.
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Stand Alone 3 yıl
Öyle ya da böyle bütün telefonlar en sonunda iPhone tasarımına dönüşüyor.
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IllidanStormrage 3 yıl
Iphone 7+ Lg g5 = Philips S653H
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muratkaya 3 yıl
Zamanında x-connect söylentileri çıkmıştı ve Philips'in dokunmatik ekranlı telefon akımına farklı bir soluk getireceği beklentisi heyecan uyandırmıştı. Üstünden on yıl geçti, x-Connect gibi bir tasarımı yapan Philips şimdi kopyala-yapıştırla iş yapmaya soyunmuş.
İşte o telefon:
encrypted-tbn2.gstatic.com/...
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fatihc 3 yıl
Ortalık telefon çöplüğüne döndü. Bu firmaların para kazanması mümkün değil sadece bunları üreten fabrikalar kazanır.
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Infinitum 3 yıl
m.donanimhaber.com/...

Bunun gibi güzel bir cihaz çıkaran bir firma, ayıp etmiş cidden. Bu cihazdaki tasarımı köşeden çekip büyüt, rötuşla çok güzel telefon çıkardı. Güzel bir tasarım çizgisi yakalamışsın işte, amaç ne anlamadım. Tahminimce iyi yerlere gelmek niyetinde değiller. Bu sektörde farklılık yaratmazsanız nasıl devler ligine yükseleceksiniz ki (Yotaphone, Blackberry, Nokia, Oppo bile yükselememişken)? Bu cihazla çorba falan mı yapacağız nedir yani? En sevdiğim firmalardan birisi ama böyle büyük bir firma için felaket bence.
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Nihavend_Mucize 3 yıl
Letv x500'e benzemiş.
[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kadirirdem 3 yıl
Batarya dusuk olmuş...
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Umutcan 3 yıl
Yalnız birşey farkettim, bu cihaz geçenlerde iphone 7 sızdırıldı şeklindeki haberin fotoğrafıydı. Philips gibi bir firmaya çin firmaları gibi davranmak yakışmamış.
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volga tuygun 3 yıl
Zamanında inanılmaz batarya süresi sunan Philips buna 2550 mAh koymuş cık cık cık...
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