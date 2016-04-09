Philips'ten metal gövdeli ve parmak izi tarayıcılı akıllı telefon geliyor

Philips'in üretim hattında önümüzdeki birkaç ay içinde resmiyete kavuşması beklenen yeni bir Android telefon var. Yeni bir rapora göre Philips S653H, Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylanmış durumda. Belli ki akıllı telefon farklı bir isimle piyasaya sürülecek ancak cihaz şimdilik Philips S653H model numarasıyla anılıyor.

TENAA listelemesi sayesinde yaklaşan akıllı telefonun Full HD (1080p) çözünürlüğü destekleyen geniş 5.5 inç kapasitif dokunmatik ekranla geleceğini biliyoruz. Henüz netleşmemiş olmasına rağmen Philips'in üst seviye telefonunda 2GHz sekiz çekirdekli MediaTek işlemciye yer vereceği söyleniyor. Bu nedenle yonga seti Helio X10 ya da Helio P10 olabilir. Güçlü işlemcinin yanında 3GB RAM ve microSD kart yuvası ile 128GB'a kadar genişletilebilir 32GB kapasiteli bir depolama alanı da sunulacak.

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Philips S653H modelinde çift LED flaş, otofokus ve video kaydı ile 8 megapiksel kalitesinde bir arka kameranın yanı sıra selfie'ler ve video görüşmeleri için 8 megapiksellik bir ön kamera bulunacak. Daha da güzel olanı cihazın kutudan Android 6.0 Marshmallow işletm sistemiyle çıkması ve arka yüzünde bir parmak izi tarayıcısına yer verilmesi.

Ne yazık ki Philips S653H, bu donanım kapasitesine göre biraz düşük sayılabilecek 2.550 mAh kapasiteli bir pille desteklenmiş durumda. Akıllı telefon aynı zamanda tam metal gövdeye sahip ve bataryası da dahil olmak üzere 150 gram ağırlığında. İlk olarak Çin'de piyasaya sunulması beklenen cihazın fiyat etiketi ise henüz bilinmiyor.

http://news.softpedia.com/news/philips-smartphone-with-fingerprint-sensor-full-metal-body-coming-soon-502755.shtml