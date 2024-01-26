Apple, App Store dışından uygulama yüklemeye Türkiye'de izin vermeyecek: Peki neden?

- Apple: Bu, en güvenli sistem değil!
- iOS, dışarıdan uygulama yükleme uygunluğunu kontrol edecek
- iOS App Store dışından uygulama yükleyebilen ülkeler
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Apple: Bu, en güvenli sistem değil!
Apple, AB dışındaki kullanıcıların iPhone ve iPad’lerine App Store dışından uygulama yüklemelerine neden izin verilmediğine ilişkin olarak; “Apple bu değişiklikleri AB dışında sunmuyor çünkü bu, kullanıcılarımız için en güvenli sistem değil. Artan kötü amaçlı yazılım, dolandırıcılık riskleri, yasa dışı ve sakıncalı içerik ve Apple'ın kötü amaçlı uygulamaları tespit edip kaldırma imkanının azalması dahil olmak üzere DMA’nın (Dijital Pazarlar Yasası'nın) getireceği yeni tehditler apaçık ortada.” açıklamasında bulundu.
Apple ayrıca, App Store dışında bir uygulama mağazasından yükleme işleminin denenmemiş ve daha fazla geliştirme gerektirebilecek yeni teknolojiler ve süreçler gerektirdiğini de iddia ediyor. Bunlardan biri; uygulamaların kötü amaçlı yazılım ve başka sorunlara karşı etkili bir şekilde incelenip onaylanması. Uygulama mağazalarının yetkilendirilmesi durumu da var.
iOS, dışarıdan uygulama yükleme uygunluğunu kontrol edecek
Peki, Apple bir iPhone veya iPad kullanıcısının AB dışında kalıp kalmadığını nasıl kontrol edecek? iOS ya da iPadOS’in bir cihazın dışarıdan yüklemeye uygun olup olmadığını belirlemek için kontrol ettiği birtakım bilgiler var. Bunlar; Apple ID fatura adresi, kullanıcının mevcut konumu (yalnızca ülke, net konum tespiti yapılmayacak), iOS ayarlarında belirlenen mevcut bölge ve cihaz sınıfı.
Bu sistem ayrıca cihazın geldiği ülkeyi de kontrol ediyor. iPhone hakkında menüsüne eklenen yeni bölümle kullanıcı da bunu kontrol edebiliyor.
iOS App Store dışından uygulama yükleyebilen ülkeler
- Avusturya
- Belçika
- Bulgaristan
- Hırvatistan
- Kıbrıs
- Çek Cumhuriyeti
- Danimarka
- Estonya
- Finlandiya
- Fransa
- Almanya
- Yunanistan
- Macaristan
- İrlanda
- İtalya
- Letonya
- Litvanya
- Lüksemburg
- Malta
- Hollanda
- Polonya
- Portekiz
- Romanya
- Slovakya
- Slovenya
- İspanya
- İsveç
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iOS 17.4, app store ve