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    Apple, App Store dışından uygulama yüklemeye Türkiye'de izin vermeyecek: Peki neden?

    Apple, iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte AB'deki kullanıcılara App Store dışından uygulama yükleme seçeneği sunmaya başladı. Peki ama neden bu değişiklik Türkiye dahil birçok ülkede yok?
    apple türkiyede app store dışından yüklemeye izin vermeyecek Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni düzenlemelere uyum çerçevesinde Avrupa Birliği'ndeki (AB) iOS ve App Store'da çeşitli değişiklikler yaptı. Değişiklikler, AB kullanıcılarının uygulamaları cihazlarına App Store dışından yükleme olanağını da içeriyor ancak bu işlevsellik Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kullanılamayacak. Apple’ın bu konuya ilişkin açıklaması ise şaşırtmadı.

    Apple: Bu, en güvenli sistem değil!

    Apple, AB dışındaki kullanıcıların iPhone ve iPad’lerine App Store dışından uygulama yüklemelerine neden izin verilmediğine ilişkin olarak; “Apple bu değişiklikleri AB dışında sunmuyor çünkü bu, kullanıcılarımız için en güvenli sistem değil. Artan kötü amaçlı yazılım, dolandırıcılık riskleri, yasa dışı ve sakıncalı içerik ve Apple'ın kötü amaçlı uygulamaları tespit edip kaldırma imkanının azalması dahil olmak üzere DMA’nın (Dijital Pazarlar Yasası'nın) getireceği yeni tehditler apaçık ortada.” açıklamasında bulundu.

    Apple ayrıca, App Store dışında bir uygulama mağazasından yükleme işleminin denenmemiş ve daha fazla geliştirme gerektirebilecek yeni teknolojiler ve süreçler gerektirdiğini de iddia ediyor. Bunlardan biri; uygulamaların kötü amaçlı yazılım ve başka sorunlara karşı etkili bir şekilde incelenip onaylanması. Uygulama mağazalarının yetkilendirilmesi durumu da var.

    iOS, dışarıdan uygulama yükleme uygunluğunu kontrol edecek

    Peki, Apple bir iPhone veya iPad kullanıcısının AB dışında kalıp kalmadığını nasıl kontrol edecek? iOS ya da iPadOS’in bir cihazın dışarıdan yüklemeye uygun olup olmadığını belirlemek için kontrol ettiği birtakım bilgiler var. Bunlar; Apple ID fatura adresi, kullanıcının mevcut konumu (yalnızca ülke, net konum tespiti yapılmayacak), iOS ayarlarında belirlenen mevcut bölge ve cihaz sınıfı.

    Bu sistem ayrıca cihazın geldiği ülkeyi de kontrol ediyor. iPhone hakkında menüsüne eklenen yeni bölümle kullanıcı da bunu kontrol edebiliyor.

    iOS App Store dışından uygulama yükleyebilen ülkeler

    • Avusturya
    • Belçika
    • Bulgaristan
    • Hırvatistan
    • Kıbrıs
    • Çek Cumhuriyeti
    • Danimarka
    • Estonya
    • Finlandiya
    • Fransa
    • Almanya
    • Yunanistan
    • Macaristan
    • İrlanda
    • İtalya
    • Letonya
    • Litvanya
    • Lüksemburg
    • Malta
    • Hollanda
    • Polonya
    • Portekiz
    • Romanya
    • Slovakya
    • Slovenya
    • İspanya
    • İsveç
    Kaynakça https://www.androidauthority.com/apple-reason-no-sideloading-outside-eu-3407494/ https://9to5mac.com/2024/01/25/apple-check-iphone-eligible-sideloading/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    iOS 17.4, app store ve
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    Forumdan Konular

    dilimi ısırdım kanıyor ne yapmalıyım lol kamera sabitleme beyne kurşun girmesi ya dinler yalansa logo renk değiştirme

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