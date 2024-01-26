Apple, App Store dışından uygulama yüklemeye Türkiye'de izin vermeyecek: Peki neden?

Tam Boyutta Gör Apple, yeni düzenlemelere uyum çerçevesinde Avrupa Birliği'ndeki (AB) iOS ve App Store'da çeşitli değişiklikler yaptı. Değişiklikler, AB kullanıcılarının uygulamaları cihazlarına App Store dışından yükleme olanağını da içeriyor ancak bu işlevsellik Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kullanılamayacak. Apple’ın bu konuya ilişkin açıklaması ise şaşırtmadı.

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Apple: Bu, en güvenli sistem değil!

Apple, AB dışındaki kullanıcıların iPhone ve iPad’lerine App Store dışından uygulama yüklemelerine neden izin verilmediğine ilişkin olarak; “Apple bu değişiklikleri AB dışında sunmuyor çünkü bu, kullanıcılarımız için en güvenli sistem değil. Artan kötü amaçlı yazılım, dolandırıcılık riskleri, yasa dışı ve sakıncalı içerik ve Apple'ın kötü amaçlı uygulamaları tespit edip kaldırma imkanının azalması dahil olmak üzere DMA’nın (Dijital Pazarlar Yasası'nın) getireceği yeni tehditler apaçık ortada.” açıklamasında bulundu.

Apple ayrıca, App Store dışında bir uygulama mağazasından yükleme işleminin denenmemiş ve daha fazla geliştirme gerektirebilecek yeni teknolojiler ve süreçler gerektirdiğini de iddia ediyor. Bunlardan biri; uygulamaların kötü amaçlı yazılım ve başka sorunlara karşı etkili bir şekilde incelenip onaylanması. Uygulama mağazalarının yetkilendirilmesi durumu da var.

iOS, dışarıdan uygulama yükleme uygunluğunu kontrol edecek

Peki, Apple bir iPhone veya iPad kullanıcısının AB dışında kalıp kalmadığını nasıl kontrol edecek? iOS ya da iPadOS’in bir cihazın dışarıdan yüklemeye uygun olup olmadığını belirlemek için kontrol ettiği birtakım bilgiler var. Bunlar; Apple ID fatura adresi, kullanıcının mevcut konumu (yalnızca ülke, net konum tespiti yapılmayacak), iOS ayarlarında belirlenen mevcut bölge ve cihaz sınıfı.

Bu sistem ayrıca cihazın geldiği ülkeyi de kontrol ediyor. iPhone hakkında menüsüne eklenen yeni bölümle kullanıcı da bunu kontrol edebiliyor.

iOS App Store dışından uygulama yükleyebilen ülkeler

Avusturya

Belçika

Bulgaristan

Hırvatistan

Kıbrıs

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Almanya

Yunanistan

Macaristan

İrlanda

İtalya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Malta

Hollanda

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovakya

Slovenya

İspanya

İsveç

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Apple'dan App Store dışından uygulama yüklemeye ilişkin açıklama