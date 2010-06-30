PhotoFast, SATA USB 3.0 adatörü hazırladı

Japon donanım üreticisi PhotoFast, sabit disk ve SSD sürücüler için hazırladığı SATA > USB 3.0 dönüştürücüsünü duyurdu. 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki SATA disklerle kullanılabilen GBox mini isimli yeni adaptör, firma tarafından açıklanan bilgilere göre 128MB/saniye okuma ve 95MB/saniye yazma hızlarına destek sunuyor.

SATA sürücüsünü USB 3.0 ara birimi üzerinden harici depolama kaynağı olarak kullanmak isteyenler için hazırlanan GBox Mini, DriveClone Pro 7 adı verilen yazılımla birlikte 22$ dolar seviyesinden satışa sunuluyor.