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PhotoFast, SATA USB 3.0 adatörü hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
3,8b
1
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PhotoFast, SATA USB 3.0 adatörü hazırladı
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Japon donanım üreticisi PhotoFast, sabit disk ve SSD sürücüler için hazırladığı SATA > USB 3.0 dönüştürücüsünü duyurdu. 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki SATA disklerle kullanılabilen GBox mini isimli yeni adaptör, firma tarafından açıklanan bilgilere göre 128MB/saniye okuma ve 95MB/saniye yazma hızlarına destek sunuyor.

SATA sürücüsünü USB 3.0 ara birimi üzerinden harici depolama kaynağı olarak kullanmak isteyenler için hazırlanan GBox Mini, DriveClone Pro 7 adı verilen yazılımla birlikte 22$ dolar seviyesinden satışa sunuluyor.

PhotoFast, SATA USB 3.0 adatörü hazırladı
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