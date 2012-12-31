Phottix, D600 uyumlu battery grip modelini duyurdu





Fotoğraf ekipmanları ve aksesuarları konusunda ürettiği ürünler ile tanınan Phottix firması, Nikon D600 uyumlu BG-D600 isimli battery grip modelini duyurdu.

Battery Grip modelleri, fotoğraf makinelerinin daha fazla pil taşımasını ve dikey çekimlerde kullanıcıya daha iyi bir tutuş sağlamaları ile birçok fotoğrafçı ve fotoğraf sever tarafından tercih ediliyor. Battery Grip denildiği zaman büyük firmaların modellerine göre uygun fiyatları ve kalitesiyle akıllara gelen Phottix, Nikon'un giriş seviyesi tam kare fotoğraf makinesi D600 uyumlu BG-D600 modelini satışa sundu. Bu grip sayesinde makinenin pil ömrü iki katına kadar çıkabiliyor

BG-D600 üzerinde bir tane EN-EL15 batarya yada altı tane AA tip pil taşıyabiliyor. Dikey kullanımda kolaylık sağlayan deklanşör tuşu, çift kontrol tekerleği, AE-L/AF-L butonu ve çok yönlü kontrol butonunun yer aldığı grip, $145 fiyat etiketi ile yurt dışında satışa sunulmuş durumda.





http://www.phottixstore.com/store/battery-pack/phottix-battery-grip-bg-d600-premium-series-for-nikon-d600.html