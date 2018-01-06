Pil üreticisi Energizer’ın Android telefonu: Energizer Power Max 600s özellikleri

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Pil ve aydınlatma sektöründe önde gelen markalardan Energizer, yeni akıllı telefonu Energizer Power Max P600s modelini tanıttı.

Energizer Power Max P600s özellikleri

Ana odağı bataryası olan Energizer Power Max P600s, 12 saat kullanım ve 16 güne kadar bekleme süresi vaat eden 4500 mAh büyüklüğünde bir pil kullanılıyor. USB-C girişinden 12v hızlı şarjı destekliyor.

Büyük bataryadan dolayı telefonun bir hayli kalın. Energizer firmasından büyük bataryalı ancak ergonomik bir telefon beklerdik. Öyle ki 4500 mAh bataryalı Power Max P600s 9,8mm kalınlığa sahipken Huawei Mate 10 Pro 4000 mAh bataryasıyla 7.9mm kalınlığa sahip. Arada yaklaşık 1.9mm fark var.

Gücünü MediaTek Helio P25 yonga setinden alan telefonda 5.99 inç büyüklüğünde, 18:9 en boy oranlı, 1080p çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. RAM ve depolama alanında iki farklı kombinasyon sunuyor: 3 GB RAM, 32 GB depolama ve 6 GB RAM, 64 GB depolama alanı. Her iki kombinasyonda da 256 GB’a kadar microSD kart desteği yer almakta.

Energizer Power Max P600s çıkış tarihi

Depolama alanı ve RAM büyüklüğüne göre seçeceğiniz versiyona göre telefonun tasarım rengi de değişiyor. 3 GB RAM’li versiyonu siyah, 6 GB RAM’li versiyonu mavi renge sahip. İki kombinasyonda da renk tercihini kullanıcıya bırakmak daha mantıklı bir hamle olurdu.

İki farklı kombinasyonda da biri 13 MP diğeri 5 MP olmak üzere çift arka kamera kullanılıyor. Önde de flaş ışığı bulunan 8 MP çözünürlüğünde kamera tercih edilmiş. Ocak ayında satışa sunulması planlanan Energizer Power Max P600s, kutudan Android 7.0 Nougat yüklü olarak çıkacak.