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Pil üreticisi Energizer’ın Android telefonu: Energizer Power Max 600s özellikleri

Pil ve aydınlatma sektöründe öne çıkan firmalardan Energizer, akıllı telefon pazarına geri döndü. Firmanın yeni akıllı telefonu Energizer Power Max P600s özellikleri:
1 yıl
7,4b
1
21
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Pil üreticisi Energizer’ın Android telefonu: Energizer Power Max 600s özellikleri
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Pil ve aydınlatma sektöründe önde gelen markalardan Energizer, yeni akıllı telefonu Energizer Power Max P600s modelini tanıttı.

Energizer Power Max P600s özellikleri

Ana odağı bataryası olan Energizer Power Max P600s, 12 saat kullanım ve 16 güne kadar bekleme süresi vaat eden 4500 mAh büyüklüğünde bir pil kullanılıyor. USB-C girişinden 12v hızlı şarjı destekliyor.

Büyük bataryadan dolayı telefonun bir hayli kalın. Energizer firmasından büyük bataryalı ancak ergonomik bir telefon beklerdik. Öyle ki 4500 mAh bataryalı Power Max P600s 9,8mm kalınlığa sahipken Huawei Mate 10 Pro 4000 mAh bataryasıyla 7.9mm kalınlığa sahip. Arada yaklaşık 1.9mm fark var.

Gücünü MediaTek Helio P25 yonga setinden alan telefonda 5.99 inç büyüklüğünde, 18:9 en boy oranlı, 1080p çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. RAM ve depolama alanında iki farklı kombinasyon sunuyor: 3 GB RAM, 32 GB depolama ve 6 GB RAM, 64 GB depolama alanı. Her iki kombinasyonda da 256 GB’a kadar microSD kart desteği yer almakta.

Energizer Power Max P600s çıkış tarihi

Depolama alanı ve RAM büyüklüğüne göre seçeceğiniz versiyona göre telefonun tasarım rengi de değişiyor. 3 GB RAM’li versiyonu siyah, 6 GB RAM’li versiyonu mavi renge sahip. İki kombinasyonda da renk tercihini kullanıcıya bırakmak daha mantıklı bir hamle olurdu.

İki farklı kombinasyonda da biri 13 MP diğeri 5 MP olmak üzere çift arka kamera kullanılıyor. Önde de flaş ışığı bulunan 8 MP çözünürlüğünde kamera tercih edilmiş. Ocak ayında satışa sunulması planlanan Energizer Power Max P600s, kutudan Android 7.0 Nougat yüklü olarak çıkacak.


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Shoresh 1 yıl Stannis Baratheon.
Stannis Baratheon.
Ön taraf bildiğin S8 olmuş

Arka tarafta bildiğin jennifer lopez..
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Kerim5100 1 yıl

AdmGdk
Duraphone fena olmaz aslında.


10 kata kadar daha uzun ömürlü
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1 Avatar
cosica 1 yıl
isteyenin darphanede para bastırabildiği gibi bunlar da çin'de telefon yaptırıyorlar sanırım.
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Akbaba89 1 yıl
Bir Bim'in telefon yapmadığı kaldı Le'Phone.Bu arada Mtk işlemcilerden uzak durun.
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Astforum 1 yıl
Bir Enegizer kalmıştı...
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V4LKyR 1 yıl
1000 TL yapsınlar, kilo ile satılır.
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Stannis Baratheon. 1 yıl
Ön taraf bildiğin S8 olmuş
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Shoresh 1 yıl Stannis Baratheon.
Stannis Baratheon.
Ön taraf bildiğin S8 olmuş

Arka tarafta bildiğin jennifer lopez..
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Exterminio 1 yıl
İsimlendirme özürlüsü firma diye buna derim. Arkadaş Power Max 600s nedir ya? 600s’i bulmak için çok mu uğraştınız? Ya da Power Max ne sanki reaktör tuşu gibi. İşin komik tarafı, telefonda 600’e dair hiçbir şey yok. Hani Snapdragon 600 zamanlarında olsak da o işlemciyi koysalar anlarız da neyse...
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Rachsuchtig 1 yıl
Ön kısmı S8'e çok benziyor çok da aman aman bir telefon değil
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axesis 1 yıl
telefonun tasarımı bataryası ve işlemcisi tam istediğim ayarda çıkarsa alırım ..
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Dışarıdan katılım sağlayan firmalar bu iş için bir danışman falan tutsalar ya da biraz araştırıp tüketici beklentilerini anlsalar fena olmaz mıydı?
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batkent 1 yıl
lenovo p2 varken gerisi hikaye
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