Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Doogee BL12000 akıllı telefonlarda batarya rekoru kırıyor

Eğer bir telefonda sadece bataryaya odaklandıysanız Çinli üretici Doogee’nin 12000mAh kapasiteli bataryası ile rekor kıran akıllı telefonuna bir göz atabilirsiniz.
2 yıl
11,2b
2
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Özellikle Çin’de yüksek kapasiteli bataryalar konusunda adeta bir yarış yaşanıyor. Taşınabilir şarj istasyonlarını bile geride bırakacak kapasiteye sahip akıllı telefonların ardı ardına piyasaya çıktığını görüyoruz. Doogee BL12000 buna son örnek.

Doogee ise BL12000 fiyatı ve özellikleri

Genelde büyük bataryalı telefon dendiğinde akla ilk Çinli Oukitel gelir. İlk kez 6000mAh kapasiteli bir telefon piyasaya süren Oukitel, sonrasında çıtayı yükselterek 10 000mAh seviyesine kadar çıkarmıştı.

Diğer bir Çinli Doogee ise BL12000 adındaki modeli ile batarya konusunda rekor kırdı. İki adet 6000mAh kapasiteli batarya barındıran akıllı telefon böylece 12 000mAh seviyesine çıkıyor. Cihaz 42 güne kadar bekleme süresi sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Nokia 6 2018 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı"

Günümüzde taşınabilir şarj istasyonlarında bile 8000-10 000mAh değerleri ağırlıklı olarak tercih edildiğini düşündüğümüzde Doogee işi biraz abartmış diyebiliriz. Bu devasa batarya hızlı şarj ile 4 saatte tamamen doluyor.

Elbette yüksek kapasiteler bir dezavantajı da getiriyor. O da kalınlık değerleri. Bu denli büyük bir batarya koymak telefonu kalınlaştırıyor. 6 inç olmasına karşın modelin kasa kalınlığı 14mm civarında. Yani bir powerbank kadar. Günlerce şarj etmeden telefonu kullanırım diyorsanız kalınlık sizin için pek sorun teşkil etmeyebilir. Yine de Oukitel’in 10 000mAh kapasiteli telefonu 20mm civarındaydı. Buna göre ince sayılabilir.

Aslında bazı üreticiler kalınlık işini de çözmüş durumda. Xiaomi bu yıl piyasaya süreceği Mi Max 3 modelinde 5500mAh kapasiteli bir batarya kullanmayı düşünüyor ancak kasanın kalınlığı 8 mm seviyesini geçmeyecek. Firma 7 inçlik ince çerçeveli bir ekran kullandığı için kalınlığı tolere edebiliyor. Elbette 6000mAh seviyesinden sonrası için ekranı büyütmek de pek bir işe yaramayabilir.

Doogee BL12000 batarya haricinde orta seviyeye yakın bir donanım barındırıyor. 6 inçlik ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük sunuluyor ve görüntü oranı 18:9. Yani biraz ince çerçeveli bir telefon diyebiliriz.

1.5GHz hızında çalışan 8 Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6750T yonga setinden gücünü alan cihaz 4GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile destekleniyor. Arka kısımda 16MP+13MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 16MP+8MP çözünürlüğünde geniş açılı kameralar var ancak sadece 720p video kaydı yapabiliyor. Telefon 180$ fiyat etiketi ile haftaya satışa sunulacak. 

 


http://store.doogee.cc/en/buy/big_battery_smartphone_bl12000 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kerim5100 2 yıl en beğenilen
iPhone'ların batarya ücreti 79$...
Söyleyeceklerim bu kadar
1 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIME 2 yıl Guest-F8946C419
İphone babanin mali mi .adam dogru soyluyor
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirchade 2 yıl Guest-F8946C419
Catology

Karnesinde zayıf not getirdiği için babası iPhone almayan bir çocuğun dramı.. “soyloyocoklorom bo kodor”

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
CatologyKarnesinde zayıf not getirdiği için babası iPhone almayan bir çocuğun dramı.. “soyloyocoklorom bo kodor”
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
system electronıc 2 yıl
idda ediyorum SD. i?lemcili redmi note 4 daha fazla kullanım süresi verir. Bunların işi gücü ?i?irme rakamlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Astforum 2 yıl
Şu anda kullanılan telefonlar 1 gün dayanıyor. Bu 4-5 gün dayanır herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 2 yıl
1 günü dolu dolu çıkarsın yeterli.
Herkes yatarken şarja takıyor nede olsa.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 2 yıl
Alet 4 tane iphone x i full şarj edebilcek güçteymiş 800 tl fiyatı çinde :D önde iki arkada 2 kamerası var ve 25 saat video 90 saat telefon 34 saat internete gezinebiliyomuş hep açık vaziyete tel :) işte bu diyom başka bişi demiyom :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 2 yıl
Ey paralel italatcılar bu telefonu ital edin ilk alıcısı benim yok satar .. özeliğe bak tam 12 000 mha telefon şarj et bir hafta kulan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tropeus77 2 yıl
sar değerleri nasıl acaba.. 5500 rmah telefonum var sar değeri sınırda.. kullandığım bu telden sonra düşük bataryada kullanmam daha.. çok büyük bir özellik bir telefon için..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
perikentli 2 yıl
bu güncelleme neden p9 lite için gelmiyor onu analamıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WaylandIZMIR 2 yıl
Patladığında daireniz komple havaya uçar. Yürüyen bomba. Note 7 gibi bir telefon bile patlayabildiğine göre bu neden patlamasın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
If you my star 2 yıl WaylandIZMIR
Note 7 gibi bir telefon bile patlayabildiğine göre
Note 7 durduk yerde patlamadı;
İlk seride pil uçları hatalı konumlandırılmadan dolayı bir süre sonra uçlar hasar görerek cihazı kısa devreye zorladı.
İkince seride hatalı bir lehimleme cihazda elektronik sapmaya sebebiyet verdi.
Yani Note 7 açıkca hatalı, sorunlu ve rezaletti. Pil doğru üretilip, doğru konumlandırıldığında bir sorun olacağını sanmam. Yine de risk var tabii.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0quz28 2 yıl
mediatek işlemci varsa o bataryayı koyunca bile telefon 6klık batarya koymuş gibi hissettirecek snapdragon 625 vs işlemcilere göre yani rakama göre kötü batarya performansı vericek
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 2 yıl
telefon özellikli powerbank yapmışlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
DoğanGörünümlüToros +306 hsyn_hksvr +201 CWaRRioR +198 apulunas +143 noktasalih +120 SaB0 +95 VYCanisMajoris +83 cem1907 +82 kuruwa +77 HoLyZz! +77
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11163 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
doogee, doogee bl12000 ve
5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Milli savaş uçağı motoruna iki aday: TUSAŞ ve Kale Grubu-Rolls-Royce 2 yıl Takata, hava yastığı hatası nedeniyle 3,3 milyon aracı daha geri çağırıyor 2 yıl Sony'nin yeni çerçevesiz amiral gemisi modelleri sızdırıldı 2 yıl Neutrogena deri sağlığınızı takip edecek bir aksesuar duyurdu 2 yıl Çin'in güneş enerjili yolu hırsızların kurbanı oldu 2 yıl Tsubasa Oozora gollerine mobilde devam ediyor 2 yıl Asus harici ekran kartı kutusunu duyurdu 2 yıl Samsung, Thunderbolt 3 destekli ilk QLED monitörü duyurdu 2 yıl Yeni Renault Clio için geri sayım başladı 2 yıl Sony Xperia XA2, XA2 Ultra ve L2'nin basın görselleri sızdı 2 yıl Pil üreticisi Energizer’ın Android telefonu: Energizer Power Max 600s özellikleri 2 yıl Bütün akıllı cihazlar tehlikede | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl İnternet devleri Ağ Tarafsızlığı davasına katılacak 2 yıl LG, CES 2018 öncesinde ilk 4K UHD projektörünü duyurdu 2 yıl Akademisyenden çarpıcı Nuh Tufanı yorumları: “Cep telefonu ve dronelar kullanıldı” 2 yıl Nissan Leaf 60 kWh batarya ile 360 km üzeri menzil sunacak 2 yıl Karşınızda 2017'de PlayStation Store'un en çok satılan oyunları 2 yıl Intel patronu kritik açığı duyunca hisselerini sattı iddiası 2 yıl Dell’in yeni Cinema özellikleri en iyi video deneyimi vadediyor 2 yıl Huawei, P10 serisi için Android 8.0 Oreo Beta programını başlattı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Doogee BL12000 akıllı telefonlarda batarya rekoru kırıyor Sonraki Tesla, Avrupa'da Semi siparişlerini açtı 2 yıl Continental ve Bosch, HD haritalar için Here'a ortak oldu 2 yıl Spotify artık 70 milyon aboneye sahip 2 yıl Türk mühendislerinden zırh ötesi görüş gözlüğü ve zırhlı araçlara multikopter desteği 2 yıl HTC ezber bozacak: Çerçevesiz HTC U12'nin görseli sızdı 2 yıl Intel kritik açıklar için yamasını yayınladı 2 yıl Apple, AV1 adlı video sıkıştırma teknolojisine katkıda bulunacak 2 yıl Türkiye’de otomobil pazarı 2017’de daraldı 2 yıl Mozilla, Meltdown ve Spectre korumalı Firefox 57.0.4'ü yayınladı 2 yıl EUROSAM ile füze savunma sistemi anlaşması imzalandı 2 yıl Meteoroloji yıldırımın düşeceği noktayı önceden tespit edebiliyor 2 yıl Apple, Meltdown ve Spectre açıklarının tüm Mac ve iOS cihazları etkilediğini doğruladı 2 yıl 5G altyapısı bu yıl kullanıma sunuluyor 2 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Rahşan Gülşan 2 yıl VIA işlemci pazarına geri döndü 2 yıl Opera tarayıcısı gizli madencilik engelleme özelliğini devreye soktu 2 yıl Nokia 6 2018 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2 yıl HP dizüstü bilgisayarları için pil değişim programı başladı 2 yıl İninal Cüzdan ile artık E-Pin ve dijital kod alınabiliyor 2 yıl HBO, Game of Thrones'un dönüş tarihini açıkladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Danıştaya 'Netflix sansürü' davası
DonanımHaber
iPhone 11, 20 Eylül'de satışa çıkabilir
DonanımHaber
Akıncı İHA’ya Ukrayna üretimi motor
DonanımHaber
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak
DH Forum
İstanbul_izmire 3.5 saat de gitmenin bedeli
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim