Doogee BL12000 akıllı telefonlarda batarya rekoru kırıyor

Özellikle Çin’de yüksek kapasiteli bataryalar konusunda adeta bir yarış yaşanıyor. Taşınabilir şarj istasyonlarını bile geride bırakacak kapasiteye sahip akıllı telefonların ardı ardına piyasaya çıktığını görüyoruz. Doogee BL12000 buna son örnek.

Doogee ise BL12000 fiyatı ve özellikleri

Genelde büyük bataryalı telefon dendiğinde akla ilk Çinli Oukitel gelir. İlk kez 6000mAh kapasiteli bir telefon piyasaya süren Oukitel, sonrasında çıtayı yükselterek 10 000mAh seviyesine kadar çıkarmıştı.

Diğer bir Çinli Doogee ise BL12000 adındaki modeli ile batarya konusunda rekor kırdı. İki adet 6000mAh kapasiteli batarya barındıran akıllı telefon böylece 12 000mAh seviyesine çıkıyor. Cihaz 42 güne kadar bekleme süresi sunuyor.

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Günümüzde taşınabilir şarj istasyonlarında bile 8000-10 000mAh değerleri ağırlıklı olarak tercih edildiğini düşündüğümüzde Doogee işi biraz abartmış diyebiliriz. Bu devasa batarya hızlı şarj ile 4 saatte tamamen doluyor.

Elbette yüksek kapasiteler bir dezavantajı da getiriyor. O da kalınlık değerleri. Bu denli büyük bir batarya koymak telefonu kalınlaştırıyor. 6 inç olmasına karşın modelin kasa kalınlığı 14mm civarında. Yani bir powerbank kadar. Günlerce şarj etmeden telefonu kullanırım diyorsanız kalınlık sizin için pek sorun teşkil etmeyebilir. Yine de Oukitel’in 10 000mAh kapasiteli telefonu 20mm civarındaydı. Buna göre ince sayılabilir.

Aslında bazı üreticiler kalınlık işini de çözmüş durumda. Xiaomi bu yıl piyasaya süreceği Mi Max 3 modelinde 5500mAh kapasiteli bir batarya kullanmayı düşünüyor ancak kasanın kalınlığı 8 mm seviyesini geçmeyecek. Firma 7 inçlik ince çerçeveli bir ekran kullandığı için kalınlığı tolere edebiliyor. Elbette 6000mAh seviyesinden sonrası için ekranı büyütmek de pek bir işe yaramayabilir.

Doogee BL12000 batarya haricinde orta seviyeye yakın bir donanım barındırıyor. 6 inçlik ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük sunuluyor ve görüntü oranı 18:9. Yani biraz ince çerçeveli bir telefon diyebiliriz.

1.5GHz hızında çalışan 8 Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6750T yonga setinden gücünü alan cihaz 4GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile destekleniyor. Arka kısımda 16MP+13MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 16MP+8MP çözünürlüğünde geniş açılı kameralar var ancak sadece 720p video kaydı yapabiliyor. Telefon 180$ fiyat etiketi ile haftaya satışa sunulacak.