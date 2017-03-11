Pinterest eklentisi ile ağ dışında da resim araması yapabilirsiniz

Fotoğraf imleme tabanlı sosyal ağ Pinterest, Chrome eklentisine yeni yaptığı güncelleme ile ağ içerisinde olmadan istediğiniz resmi aramanızı ve benzer olanları listelemenizi sağlıyor.

Siteden çıkmaya gerek yok

Pinterest’in hali hazırdaki Chrome eklentisi internette gezinirken gördüğünüz bir resmi siteye uğramadan hesabınıza sabitlemenizi sağlıyordu. Yeni güncelleme ile artık gördüğünüz bir resmin platformda benzerlerinin olup olmadığını yine siteye girmeye gerek kalmadan arayabiliyor ve listeleyebiliyorsunuz.

Bu hafta başlayan güncelleme ile kullanıcıların ziyaret ettikleri sitelerden çıkarak Pinterest sitesine gitmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Kullanıcılar hızlı bir şekilde aradıkları nesnelerin nerede satıldığını bulabiliyor. Böylece platform ile etkileşimin daha da artması bekleniyor.

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Eklentinin temelinde ise Pinterest’in web sitesinde de kullandığı görsel tanıma teknolojileri yer alıyor. Bu açıdan Google ile rakip sayılabilir. Aynı zamanda eklentinin Chrome tarayıcısını kullanmak zorunda kalması da ilginç olmuş. Pinterest yeni özelliği diğer tarayıcılara da getirmek için çalışıyor.