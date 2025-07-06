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    TikTok krizi çözülüyor: ABD'ye devretmek için yeni bir uygulama hazırlanıyor

    ABD'de yasaklanması gündemde olan TikTok, bu yasak kararıyla başa çıkmak için sürpriz bir hamle yapıyor. Sadece ABD'deki kullanıcılara hitap edecek yeni bir TikTok uygulaması geliştiriliyor.

    TikTok yasağı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi ABD hükûmeti yaklaşık bir yıl önce TikTok'un yasaklanmasına karar verdi. Normalde bu yasağın 19 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Ancak bu yılın başında başkanlık görevini devralan Donald Trump, TikTok'un sahibi olan ByteDance'e ek süre verdi. Bu süreçte ABD ile Çin arasında yapılan müzakerelerde TikTok konusu da görüşüldü. Nitekim Donald Trump geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak TikTok'un çok yakında ABD'den bir şirkete satılacağını duyurdu. Biz bu şirketin hangisi olacağını öğrenmek için beklerken, ByteDance cephesinden sürpriz bir hamle geldi.

    ByteDance, ABD'ye Devretmek İçin Yeni Bir Uygulama Geliştiriyor

    ByteDance, TikTok'u topyekûn Amerikalılara devretmeyecek. Bunun yerine sadecce ABD'deki kullanıcılara hitap eden yeni bir uygulama hazırlayacak. Konunun detayları henüz paylaşılmamış olsa da ABD'li şirkete devredilecek uygulamanın da bu olacağı düşünülüyor. Bu devir gerçekleştikten sonra ABD kontrolündeki "yeni TikTok" kullanıma sunulurken, uygulamanın mevcut hâli ABD'de erişime kapatılacak. Dünyanın geri kalanı ise ByteDance kontrolündeki TikTok'u kullanmaya devam edecek. Tabii başka ülkelerden benzer yasak kararları gelmezse.

    Aslında ByteDance'in TikTok'u tamamen Amerikalılara devretmeyeceği ilk günden beri konuşuluyordu. Ancak çember daralıp yasak daha somut bir hâl aldıkça şirketin seçenekleri de giderek azaldı. Ne var ki ABD ile Çin bir dönem epey hararetlenen ticaret savaşında ortak uzlaşı yoluna gidince, ByteDance'e karşı da daha uzlaşmacı bir tavır sergilenmeye başladı. Bu da bu yeni çözümü mümkün hâle getirdi. Şimdi şirket hem ABD'ye yapacağı satıştan kayda değer bir gelir elde edecek hem de dünyanın geri kalanında eskisi gibi faaliyet göstermeye devam edecek.

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