TikTok krizi çözülüyor: ABD'ye devretmek için yeni bir uygulama hazırlanıyor

ByteDance, ABD'ye Devretmek İçin Yeni Bir Uygulama Geliştiriyor
ByteDance, TikTok'u topyekûn Amerikalılara devretmeyecek. Bunun yerine sadecce ABD'deki kullanıcılara hitap eden yeni bir uygulama hazırlayacak. Konunun detayları henüz paylaşılmamış olsa da ABD'li şirkete devredilecek uygulamanın da bu olacağı düşünülüyor. Bu devir gerçekleştikten sonra ABD kontrolündeki "yeni TikTok" kullanıma sunulurken, uygulamanın mevcut hâli ABD'de erişime kapatılacak. Dünyanın geri kalanı ise ByteDance kontrolündeki TikTok'u kullanmaya devam edecek. Tabii başka ülkelerden benzer yasak kararları gelmezse.
Aslında ByteDance'in TikTok'u tamamen Amerikalılara devretmeyeceği ilk günden beri konuşuluyordu. Ancak çember daralıp yasak daha somut bir hâl aldıkça şirketin seçenekleri de giderek azaldı. Ne var ki ABD ile Çin bir dönem epey hararetlenen ticaret savaşında ortak uzlaşı yoluna gidince, ByteDance'e karşı da daha uzlaşmacı bir tavır sergilenmeye başladı. Bu da bu yeni çözümü mümkün hâle getirdi. Şimdi şirket hem ABD'ye yapacağı satıştan kayda değer bir gelir elde edecek hem de dünyanın geri kalanında eskisi gibi faaliyet göstermeye devam edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: