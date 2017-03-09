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Razer zVault dijital cüzdan kullanıma sunuldu

Oyuncu donanım ve yazılımlarında dünya lideri firmalardan olan Razer, uzun süredir pilot denemelerini yaptığı çevrim içi ödeme sistemi zVault’u genel kullanıma açıyor.
2 yıl
1,3b
1
5
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Razer’ın uzun süredir pilot denemelerini yaptığı çevrim içi ödeme sistemi zVault, herkesin kullanımına açılıyor. zVault kendi para birimine, geniş bir ekonomiye ve ödül sistemine sahip bir dijital cüzdan olarak dikkat çekiyor.

22 milyon potansiyel kullanıcı

 zVault halihazırdaki 22 milyondan fazla Razer yazılım kullanıcısına ücretsiz, güvenli bir ödeme platformu seçeneği ve ödül sistemi sunmayı amaçlıyor. zVault’un 22 milyon kendi kullanıcısı dışında ödül ortakları aracılığıyla çok daha fazla oyuncuya ulaşma potansiyeli de mevcut.

Tescilli para sisteminde zGold birimi kullanılıyor. Lansman süresi boyunca 100 zGold = 1$ olarak işlem görecek. Razer zVault kullanıcıları, dijital ürünleri zGold kullanarak güvenli yoldan alabilecekler. Diğer taraftan zGold ile yaptıkları her alışverişte ve Razer Cortex ile Razer Arena yazılımlarını kullandıklarında zSilver kazanacaklar. zSilver daha çok ödül puanı şeklinde kullanılıyor.

Tüm Razer ID sahipleri zVault’a zvault.razerzone.com adresinden ulaşabiliyor. zVault’un sitesinde içeriğe ve özel alışveriş tekliflerine göz atmak, ayrıca zSilver bozdurarak alabileceğiniz ödülleri incelemek mümkün. Kullanıcılar siteden zGold paket yüklemelerini de yapabiliyor. zGold 3000, 5000, 10000’lik paketler halinde alınabiliyor. Ödeme için ise tüm büyük kredi kartları, PayPal, Openbucks ve Paysafecard kabul ediliyor.

Şu anda, Hi-Rez Studios tarafından geliştirilen SMITE ve Paladins, Smilegate West tarafından geliştirilen CrossFire ve Lost Saga gibi ücretsiz oyunlar zGold kabul ediyor. IndieGala ve GamersGate ise oyuncuların Steam anahtarı formatında oyun almasını destekliyor.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk 360 derece kameraya sahip akıllı telefonu"

Razer, zVault’un resmi lansmanını kutlamak için Razer ID kullanıcılarına sınırlı bir süre için geçerli teklifler sunuyor: Bonus 2,000 zSilver içeren başlangıç hediye paketi; belirli bir süre zGold cüzdanını güncel tutanlara %30 Bonus zGold, zSilver kazanmak için daha çok yöntem, indirim kampanyaları, zGold kullanarak yapılan oyun içi alışverişlerde bonus oyun içi eşyalar bunlar arasında.

 

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Umutcan 1 yıl
Ben chroma versiyonunu bekleyeceğim.
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togiee 1 yıl
Hala Türkiye'ye gönderim yapmıyorlar mı?
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psychomax13 1 yıl
Bu sistemde tam 26000 zSilver topladım. Ancak Türkiye'den bu puanları kullanmak için ne yapmamız gerekiyor acaba? sanırım ülke sınırlaması var :/
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