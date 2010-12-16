Pioneer, BDXL destekli Bluray yazıcısı BDR-206MBK'yı satışa sundu

Ekim ayı içinde dünyanın ilk BDXL destekli Bluray yazısını duyuran Pioneer, BDR-206MBK adını verdiği Bluray yazıcısını satışa sundu. Pioneer BDR-206MBK, 128GB kapasiteli ve 4 katmanlı BDXL disklere veri yazabiliyor, bu kapasitenin 27 adet tek katmanlı DVD'ye eşit olduğunu belirten Pioneer, BDR-206MBK'nın tek, çift, üç ve dört katmanlı BD-R ve BD-RE türü disklere de okuma-yazma desteği sunulduğunu belirtiyor.

Pioneer, BDXL yazma destekli dünyanın ilk Bluray yazıcısını 199$'lık fiyat etiketiyle satışa sundu.