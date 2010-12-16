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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pioneer, BDXL destekli Bluray yazıcısı BDR-206MBK'yı satışa sundu

Ekim ayı içinde dünyanın ilk BDXL destekli Bluray yazısını duyuran Pioneer, BDR-206MBK adını verdiği Bluray yazıcısını satışa sundu. Pioneer BDR-206MBK, 128GB kapasiteli ve 4 katmanlı BDXL disklere v
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Optik Sürücüler
LesEnfantsTerribles
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Pioneer, BDXL destekli Bluray yazıcısı BDR-206MBK'yı satışa sundu
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Ekim ayı içinde dünyanın ilk BDXL destekli Bluray yazısını duyuran Pioneer, BDR-206MBK adını verdiği Bluray yazıcısını satışa sundu. Pioneer BDR-206MBK, 128GB kapasiteli ve 4 katmanlı BDXL disklere veri yazabiliyor, bu kapasitenin 27 adet tek katmanlı DVD'ye eşit olduğunu belirten Pioneer, BDR-206MBK'nın tek, çift, üç ve dört katmanlı BD-R ve BD-RE türü disklere de okuma-yazma desteği sunulduğunu belirtiyor.

Pioneer, BDXL yazma destekli dünyanın ilk Bluray yazıcısını 199$'lık fiyat etiketiyle satışa sundu.

Pioneer, BDXL destekli Bluray yazıcısı BDR-206MBK'yı satışa sundu
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bluraydisk 8 yıl
BD-R XL (TRİPLE LAYER) 3 KATMAN 100 GB (5 ay önce satısına başlandı)

BD-R QL (QUAD LAYER ) 4 KATMAN 128 GB (marketlerde satılmıyor)

BD-RE XL (TRİPLE LAYER) 100 GB (yeniden yazdırılabilir)

BD-RE QL (QUAD LAYER) 128 GB (Adı var ama kendisi yok)

Şuan için çok erken bir Disk teknolojisi ve her katman 32 gb dan olusuyor zaten sadece 5 firma BD-R XL Disk üretiyor SHARP,SONY,PANASONİC,TDK,MAXELL İLK BD-R XL 100 gb Diski üreten Sharp firması oldu.daha sonra panasonic onu takip etti... BD-RE XL yeniden yzdırılabilir diskleri ilk üreten Panasonic firması oldu.. nisan 2011 den bu yana hala ilk üreten şirket Panasonic

Şuan için 4x yazma 2x de yeniden yazma hızlarına sahip olan bu disklerin yazdırma süreleri (-R) 1 saat 45 dakika ile (-RE) 2 saat 30 dakika arası sürüyor

Pioneer BDR-206MBK BDXL TESTLERİNE GÖRE

BD-R XL 4X hızında yazmak 1 saat 43 dakika zaman alıyor

BD-RE XL 2X hızında yazmak 2 saat 25 dakika veya üzeri sürebiliyor

BD-R XL 100 gb Disklerin fiyatı 65 dolardan başlıyor

BD-RE XL 100 GB Yeniden yazdırılabilir disklerin fiyatı 90-100 dolar arası

zaten şuan için sadece panasonic ten yana seçim şansınız var malesef alternatifi yok...

Siz siz olun BD-R XL disklerden alacaksanız 2 kere düşünün... BDXL yazıcıların fiyatları ucuz gibi görünsede yanınızda muhakkat bir güç kaynagıda satın almanız gerekebilir malum elektrikler kesilirse -R diskleriniz çöpe gidecektir Kim 100 lirasını çöpe atmak ister ki :)))
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edi_büdü 8 yıl
"ben sana cevap veriyim.. 128GBlık veriyi plastik bir diske bağlayıp riske atamam.. artı onlarda sadece film durur hiçbir şirket, firma böyle basit plastiklere güvenipte o kadar datayı riske atmaz.. ssd ile bunu karşılaştırmak ne kadar büyük bir hatadır.. tek bir diske 128GB yazacağıma bütün datayı ayrı ayrı DVD lere yazarım hiç olmazsa biri gitse bile kayıp en fazla 4,5GB olur.. bence mantıklı düşünmesi gereken başkası.."
orada ben fiyat politikasıından bahsetmiştim.
demek istedigim adam onu 1 cente bile üretir . ürettiği ve sattıgı taktirde depolama birimlerinin hali ne olur düşünülmeli. yani adam 1 cent kardeşim alırım hdd mi alacam bide 4 bl okuyucu alırım raid yaparım abidik gubidik gibi saçma durumlar oluşur. hdd satılmaz falan filan.. öyle öyle. adam fiyat belirlerken başka farktörleri göz önünde tutuyor. siz sanmayın ki üretelim insanlık için demiyorlar. sadece sizlerin alabilecegi cazip bi ürün ve alabileceginiz fiyatlandırma felan... herşey siz alın diye.
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ahmetsan01 8 yıl
İyi güzelde, ben de bi tane blu-ray yazıcı almak istiyorum uzun süredir. Geçen gün baktım boş Verbatim blu-ray fiyatları gayet makul fiyata inmiş.
Arşivi tek tek dvd'ye basmak artık cd gibi çok uzun iş ve fazla yer yaplıyor. 25 veya en fazla 50 GB ideal arşiv için...
Ama sorun şu ki Kadıköy gibi bi yerde bile 1 tane bile blu-ray yazıcı bulamadım. Vatan'da da yok. Combo var ama yazan yok.
Asus düşünüyodum ne de olsa onu da Pioneer yapıyor, ama şu an LG'ye bile razıyım; o bile yok.
Boş Blu-ray her yerde var ama yazıcı yok nasıl iş anlamadım
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homebird 8 yıl
İyi bir internetin olsa( Çok hızlı).Ne harddisk e ne usb ye , ne de bluray a depolama için ihitiyaç kalmaz aslında değil mi? :)
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Batuist 8 yıl

homebird

İyi bir internetin olsa( Çok hızlı).Ne harddisk e ne usb ye , ne de bluray a depolama için ihitiyaç kalmaz aslında değil mi? :)

kaç yıl sonrasının hayalini kuruyorsun

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edi_büdü 8 yıl
herkes fiyatın pahalı oldugundan yakınıyor . bi kişi de niye diye sormuyor .. soramuyor... adam 128 gb ı 1 cent e satarsa ne olur ? birazcık azcık düşünün ? ssd ler hddler... ne olur ?
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Batuist 8 yıl

why_living

herkes fiyatın pahalı oldugundan yakınıyor . bi kişi de niye diye sormuyor .. soramuyor... adam 128 gb ı 1 cent e satarsa ne olur ? birazcık azcık düşünün ? ssd ler hddler... ne olur ?

ben sana cevap veriyim.. 128GBlık veriyi plastik bir diske bağlayıp riske atamam.. artı onlarda sadece film durur hiçbir şirket, firma böyle basit plastiklere güvenipte o kadar datayı riske atmaz.. ssd ile bunu karşılaştırmak ne kadar büyük bir hatadır.. tek bir diske 128GB yazacağıma bütün datayı ayrı ayrı DVD lere yazarım hiç olmazsa biri gitse bile kayıp en fazla 4,5GB olur.. bence mantıklı düşünmesi gereken başkası..
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Mr.Legend 8 yıl
Bd diski ciktigindan beri hic gozum tutmadi. Yanlizca hd film izlemek gibi avantaji var. Batuistin de dedigine katiliyorum. Bi cizikte is biter. Ayrica yazim hizlari niye bu kadar dusuk. Dvd yi x8 de yaziyor. 128 i 1 saatte doldurur. Gereksiz ya
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Rey Leon 8 yıl
bu aletı almakla bıtmıyorkı 199$ guzel fıyat okuyucuları cıvarında bunu alan bluray film için alır. 128gb filmi ındırmek ıcın bizim güzel TÜRKİYE mizdeki internet yetmez boyu 5 numara ufak kalır
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berkaylive 8 yıl
fevkaladenin de fevkinde 128 gb tanesi 30 dolar filan olur herhalde :D
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Batuist 8 yıl
hayret yeni bir cihaz ve fiyat 199$..!!
ben daha 25GBlık BD disk kullanamamışken 128GBlığı çıktı.. ama çok değil yakın zamanda optik disklerin sonu gelir.. zaten yeni bir ürün olmasına rağmen fiyatın erişilebir olmasıda sanırım üreticilerin bunu hızlı bir şekilde yaygınlaştırıp kullanım oranını yükseltmek istemesinden kaynaklanıyor olsa gerek..!!
artı birşey daha 128GBlık datanızı optik bir diskte saklamak ne kadar güvenli olur!! bir çizik hooop gitti 128GB!! anca film alınır izlenir sonra kaldırılır.. 128GB data optik bir diske emanet edilemez.. çok riskli...!! PS3 bile en ufak toz, parmak izinde diski okumuyor.. çok katmanlı olunca sanırım önce diskin altına cila filan atmak gerekir sanırım...
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DH Misafiri 8 yıl
Bd leri yazmak için düşünmek şu an için mantıksız ve paraya yazık.film içinse alınabilir ama özellikle boyut olarak büyük hd tv yada hd lcd ye sahipseniz eğer.
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Turkforce 8 yıl
25 Adet 25gb lık bluray medyanın fiyatı 80-90tl civarında. Çift katmanlı veya 3-4 katmanlılar için birkaç sene daha beklemek gerekecek.
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darel-x 8 yıl
Usb bellekler ayağa düştüğünden beri en son ne zaman dvd yazdım hatırlamıyorum.
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