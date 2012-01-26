Pioneer,dahili Bluray yazıcısı BDR-PR1'i duyurdu

Pioneer Japonya, profesyonel kullanım için ürettiği Bluray yazıcısı BDR-PR1'i satışa sunmaya hazırlanıyor. SATA 3.0 Gbps arabirimini kullanan yazıcıda 4 MB'lık tampon belleğe yer verilmiş. Kutu içeriğinde kayıt kalitesini ölçmek için kullanılan bir yazılım ile üretilen BDR-PR1'in yazma hızları şu şekilde belirtiliyor:

6x BD-R

6x BD-R DL

6x BD-R LTH

2x BD-RE

2x BD-RE DL

Pioneer BDR-PR1 dahili bluray yazıcısının Şubat ayında satışa sunulması beklenirken tahmini satış fiyatının da 300$-400$ arasında olabileceği söyleniyor.