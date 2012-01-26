Pioneer,dahili Bluray yazıcısı BDR-PR1'i duyurdu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Pioneer Japonya, profesyonel kullanım için ürettiği Bluray yazıcısı BDR-PR1'i satışa sunmaya hazırlanıyor. SATA 3.0 Gbps arabirimini kullanan yazıcıda 4 MB'lık tampon belleğe yer verilmiş. Kutu içeriğinde kayıt kalitesini ölçmek için kullanılan bir yazılım ile üretilen BDR-PR1'in yazma hızları şu şekilde belirtiliyor:
- 6x BD-R
- 6x BD-R DL
- 6x BD-R LTH
- 2x BD-RE
- 2x BD-RE DL
Pioneer BDR-PR1 dahili bluray yazıcısının Şubat ayında satışa sunulması beklenirken tahmini satış fiyatının da 300$-400$ arasında olabileceği söyleniyor.
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Aynen, o yıllarda 1000$'a plextor CD writer satıyorlardı.Piyasada 20$'a HDD 'yi CD'lere BACKUP'layan tipler çıkmıştı...Ne yıllardı be yawwww...
Normal olan nedir anlamadı!
FAHIS!
Apple'ı sevmem ama BD konsonsiyomunu ucuzlatmamadiklari için topa tutmuştu. Helal osun!
dfsbilgisayar.com/...
BD-R 25 GB Tek Katman
BD-R DL 50 GB Çift Katman
BD-R TL 100 GB Üç Katman
BD-R QL 128 GB Dört Katman
aldım demişsin üstte?
DX40'I aldım ama ce de rom alamadım, 256MB hdd ve 3,5" FDD ile kullandım elemanı.
ama zamanla diğer modellerle aynı fiyata gelir
Normal şimdilik bu ;)
94'de aldığım 486dx40 a CD ROM Drive sordum da 400 dolacık da bana fiyat çektiler.
Alamadım tabi.