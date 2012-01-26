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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pioneer,dahili Bluray yazıcısı BDR-PR1'i duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12b
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Optik Sürücüler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Pioneer Japonya, profesyonel kullanım için ürettiği Bluray yazıcısı BDR-PR1'i satışa sunmaya hazırlanıyor. SATA 3.0 Gbps arabirimini kullanan yazıcıda 4 MB'lık tampon belleğe yer verilmiş. Kutu içeriğinde kayıt kalitesini ölçmek için kullanılan bir yazılım ile üretilen BDR-PR1'in yazma hızları şu şekilde belirtiliyor:
  • 6x  BD-R
  • 6x  BD-R DL
  • 6x  BD-R LTH
  • 2x  BD-RE 
  • 2x  BD-RE DL

Pioneer BDR-PR1 dahili bluray yazıcısının Şubat ayında satışa sunulması beklenirken tahmini satış fiyatının da 300$-400$ arasında olabileceği söyleniyor.


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brev 7 yıl
rabitelli
artenis 1999 yılında CD okuyucu fiyatı sormuştum 250 dolar demişti adam bana ... Normal şimdilik bu ;)
94de aldığım 486dx40 a CD ROM Drive sordum da 400 dolacık da bana fiyat çektiler.
Alamadım tabi.

Aynen, o yıllarda 1000$'a plextor CD writer satıyorlardı.Piyasada 20$'a HDD 'yi CD'lere BACKUP'layan tipler çıkmıştı...Ne yıllardı be yawwww...
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DH Misafiri 7 yıl
Bunun nesi normal anlamadım. Zaten şu anda Türkiye'de bile BD-RW internal sürücüleri 200-240 TL'ye alabiliyorsun!
Normal olan nedir anlamadı!
FAHIS!
Apple'ı sevmem ama BD konsonsiyomunu ucuzlatmamadiklari için topa tutmuştu. Helal osun!
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1963bursa 7 yıl
6x BD yazıcımı kaldı, herkes 8x yazıyor, mantığı nedir bu ürünün anlamış değilim.
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Hirotaro 7 yıl
LG nin zaten 240TL civarında blueray RW si var .

dfsbilgisayar.com/...
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spacenet 7 yıl
SATA 3 ekleyip eski ürünü yeniymiş gibi 400 dolara kakalayacaklar akıllarınca. Hani BD-XL(BD-TL ve BD-QL)desteği nerde? 2 sene oldu yeni standardı açıklayalı ama hala ortada ürün yok. Madem üretmeyeceksiniz ne diye yeni standart çıkarıyorsunuz o zaman. Bilmeyenler için yazayım;

BD-R 25 GB Tek Katman
BD-R DL 50 GB Çift Katman
BD-R TL 100 GB Üç Katman
BD-R QL 128 GB Dört Katman
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hacı.basat 7 yıl
4 ay önce 12x LG BD-Yazıcıyı 220 liraya aldım, vatandan 4x 25 li verbatim paketi 57 liraya aldım, 8x görüyor, 9 dk da çekiyorum.
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alito 7 yıl
rabitelli
artenis 1999 yılında CD okuyucu fiyatı sormuştum 250 dolar demişti adam bana ... Normal şimdilik bu ;)
94de aldığım 486dx40 a CD ROM Drive sordum da 400 dolacık da bana fiyat çektiler.
Alamadım tabi.

aldım demişsin üstte?
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Fiyatları düşeceği yere ne hale gelmiş 300-400 dolar
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rabitelli 7 yıl alito
alito

rabitelli

artenis 1999 yılında CD okuyucu fiyatı sormuştum 250 dolar demişti adam bana ... Normal şimdilik bu ;)
94de aldığım 486dx40 a CD ROM Drive sordum da 400 dolacık da bana fiyat çektiler.
Alamadım tabi.


aldım demişsin üstte?


DX40'I aldım ama ce de rom alamadım, 256MB hdd ve 3,5" FDD ile kullandım elemanı.
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sewok 7 yıl
iyide piyasada zaten 150-200 dolara sifir diger markalar varken bunu almanin bir yarari olmaz ki bence cok pahali bir urun. su anda yurtdisindayim ve 10x hizinda yazabilenini 115 dolara temin edebiliyorum... ayrica 2 dolara 25 gb 4x bos medya aliyorum 8x yazilabileni ise 6 dolar yani hala dvd gibi arsiv yapmaya elverisli degiller... zamanla ozellikle bos medya fiyatlari duserse herkes kullanabilir...
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perikentli 7 yıl
ben ce pionere göre fiyat iyi yeni olmasınıda göz önünde bulundurursak
ama zamanla diğer modellerle aynı fiyata gelir
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artenis 7 yıl
1999 yılında CD okuyucu fiyatı sormuştum 250 dolar demişti adam bana ...
Normal şimdilik bu ;)
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rabitelli 7 yıl artenis
artenis

1999 yılında CD okuyucu fiyatı sormuştum 250 dolar demişti adam bana ...
Normal şimdilik bu ;)

94'de aldığım 486dx40 a CD ROM Drive sordum da 400 dolacık da bana fiyat çektiler.




Alamadım tabi.
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