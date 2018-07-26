Google Pixel 3 XL tasarımı ortaya çıktı

Android P işletim sistemiyle çentikli ekran tasarımına geçiş yapacağının sinyallerini veren Google, Ekim-Kasım aylarında yeni modeli Pixel 3 XL modelini tanıtacak. Peki ya Google Pixel 3 XL nasıl bir tasarımla bizlerin karşısına çıkacak?

Pixel 3 XL tasarımı

Daha önce ortaya çıkan görseller, Pixel 3 XL'ın çentikli ekran tasarımıyla geleceğini ortaya koymuştu. Gizmochina isimli web sitesinin ulaştığı kılıf görselleri de Google Pixel 3 XL'ın çentikli bir erkan ile geleceğini doğruluyor.

Gerek ön gerekse de arka kamerasıyla harika işler çıkaran ve çift kamera dizilimine sahip birçok telefondan daha iyi fotoğraflara imza atan Pixel 2 XL, kaliteli fotoğraflar çekmek için ille de çift kamera kurulumuna gerek olmadığını hepimize ispatladı. Benzer bir strateji ile yoluna devam edecek gibi gözüken Google, arka tarafta yine tek kamera sensörüne yer verecek. Ancak ön taraftaki kamera sayısı ikiye çıkıyor.

Üçüncü nesil Pixel telefonlar, yine iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Pixel 3 çentiksiz bir tasarıma sahip olacakken, ağabeyi Pixel 3 XL ise çentikli ekran tasarımıyla gelecek. Gizmochina tarafından paylaşılan Pixel 3 XL için koruyucu kılıfın CAD çizimlerine yakından bakacak olursak; 18: 9 formatına sahip çentikli ekranla gelen Pixel 3 XL'ın çentik bölümünün içerisinde iki adet kamera ve ahize/hoparlör bulunuyor. Alt tarafta hoparlör ızgarası için küçük bir alan ayıran Google, ses açma/kısma ve güç butonunu ise telefonun sağ tarafında yerleştirmiş.

Arka panele geçtiğimiz zaman ,sol üst köşeye konumlandırılan kamera lensini görmekteyiz. Kameranın yanında mikrofon ve LED flaş bulunurken, parmak izi tarayıcısı ise her zamanki yerinde.

https://www.gizmochina.com/2018/07/25/exclusive-google-pixel-3xl-casing-gives-us-another-peek-at-the-design/