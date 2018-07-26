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Google Pixel 3 XL tasarımı ortaya çıktı

Google Pixel 3 XL için koruyucu kılıfların CAD çizimleri sızdı, Pixel 3 XL tasarımı ortaya çıktı. Peki ya Pixel 3 XL tasarımı nasıl olacak? İşte çentik tasarımının Google tarafından yorumlanmış hali:
10 ay
5,1b
1
14
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Android P işletim sistemiyle çentikli ekran tasarımına geçiş yapacağının sinyallerini veren Google, Ekim-Kasım aylarında yeni modeli Pixel 3 XL modelini tanıtacak. Peki ya Google Pixel 3 XL nasıl bir tasarımla bizlerin karşısına çıkacak? 

Pixel 3 XL tasarımı 

Daha önce ortaya çıkan görseller, Pixel 3 XL'ın çentikli ekran tasarımıyla geleceğini ortaya koymuştu. Gizmochina isimli web sitesinin ulaştığı kılıf görselleri de Google Pixel 3 XL'ın çentikli bir erkan ile geleceğini doğruluyor.
Gerek ön gerekse de arka kamerasıyla harika işler çıkaran ve çift kamera dizilimine sahip birçok telefondan daha iyi fotoğraflara imza atan Pixel 2 XL, kaliteli fotoğraflar çekmek için ille de çift kamera kurulumuna gerek olmadığını hepimize ispatladı. Benzer bir strateji ile yoluna devam edecek gibi gözüken Google, arka tarafta yine tek kamera sensörüne yer verecek. Ancak ön taraftaki kamera sayısı ikiye çıkıyor. 
Üçüncü nesil Pixel telefonlar, yine iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Pixel 3 çentiksiz bir tasarıma sahip olacakken, ağabeyi Pixel 3 XL ise çentikli ekran tasarımıyla gelecek. Gizmochina tarafından paylaşılan Pixel 3 XL için koruyucu kılıfın CAD çizimlerine yakından bakacak olursak; 18: 9 formatına sahip çentikli ekranla gelen Pixel 3 XL'ın çentik bölümünün içerisinde iki adet kamera ve ahize/hoparlör bulunuyor. Alt tarafta hoparlör ızgarası için küçük bir alan ayıran Google, ses açma/kısma ve güç butonunu ise telefonun sağ tarafında yerleştirmiş. 
Arka panele geçtiğimiz zaman ,sol üst köşeye konumlandırılan kamera lensini görmekteyiz. Kameranın yanında mikrofon ve LED flaş bulunurken, parmak izi tarayıcısı ise her zamanki yerinde.

https://www.gizmochina.com/2018/07/25/exclusive-google-pixel-3xl-casing-gives-us-another-peek-at-the-design/ Yorum Yaz
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Escapetolife 10 ay en beğenilen
Apple hadi sensörü koyacak yer bulamadığından çentik yaptı, bunlarda hem çentik var hem altta bar var allah akıl fikir versin.
1 Yanıt Yanıtla +29
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Scene 10 ay Escapetolife

Kardeş cidden iyi noktaya parmak basmışsın. Milyon yıl geçse bu kafayı anlayamayacağım. Heralde çoğu şirket çentiği bir moda olarak görüyor. Cidden bu firmaların hiç mi tüketici üzerine araştırmaları yok, anlamıyorum.
Gerçekten Allah akıl fikir versin.
Kardeş cidden iyi noktaya parmak basmışsın. Milyon yıl geçse bu kafayı anlayamayacağım. Heralde çoğu şirket çentiği bir moda olarak görüyor. Cidden bu firma...
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koyunsavar 10 ay
Berbat görünüyor
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DODANLI 10 ay
Google gerçekten tasarım işini beceremiyor. Ama şurası kesin, stabil, hızlı çalışan bir sistem ve tek kamera ile ortaya koyduğu performans, tasarımı unutturuyor.
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Mianfei 10 ay
Son model telefon almak istiyorum, ama şu aptal çentiklerden sanırsam kimse vazgeçmeyecek. Hey Allah'ım Yarabbim
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hollowman_ 10 ay
Google pixel telefonlarının tasarımları çirkin.
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brshr 10 ay
Bu tasarımı yapan mühendis körmüş. Eline bir şey vermişler buna uygun tasarım yap diye, sonuçta bu çıkmış.
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Ohol Oula 10 ay
Çentik değil, bildiğin çeltik tarlası olmuş
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kymelria 10 ay
Buna çentik denmez bu başka bir şey olmuş. Az daha derin olsa U harfi şeklinde bir ekran olacakmış.
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khaos 10 ay
pixel 2 nin yaptığını yaparsa kamera/foto olarak piyasayı fena sallar
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damn2u 10 ay
Çentik çok tombul, kenar ve alt çerçeve zaten gereğinden fazla yer edinmiş. Yani bence epey çirkin bir telefon olmuş.
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Escapetolife 10 ay en beğenilen
Apple hadi sensörü koyacak yer bulamadığından çentik yaptı, bunlarda hem çentik var hem altta bar var allah akıl fikir versin.
1 Yanıt Yanıtla +29
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Scene 10 ay Escapetolife

Kardeş cidden iyi noktaya parmak basmışsın. Milyon yıl geçse bu kafayı anlayamayacağım. Heralde çoğu şirket çentiği bir moda olarak görüyor. Cidden bu firmaların hiç mi tüketici üzerine araştırmaları yok, anlamıyorum.
Gerçekten Allah akıl fikir versin.
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pastadanadam 10 ay
Hay sizin çentiğinize. Sırf Apple yaptı diye bu çentiğin kabul görmesi inanılmaz.
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