Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 12 yasağı diğer ülkelere yayılabilir: Yüksek radyasyon tespit edilmişti

    Fransa'nın fazla radyasyon yaydığı gerekçesiyle iPhone 12 satışlarını yasaklaması diğer ülkeleri harekete geçirdi. Belçika, iPhone 12'nin sağlık risklerini araştıracak. Almanya ve Hollanda da sırada.
    iPhone 12 yasağı genişleyebilir: Sebep yüksek radyasyon Tam Boyutta Gör
    Belçika bugün iPhone 12'nin potansiyel sağlık risklerini yeniden değerlendireceğini açıkladı. Söz konusu karar, Fransa'nın elektromanyetik radyasyona maruz kalma sınırlarının ihlal edildiği gerekçesiyle ülke genelinde iPhone 12 satışlarını yasaklamasının hemen ardından geldi.

    Belçika'nın dijitalleşmeden sorumlu devlet bakanı Mathieu Michel, Reuters'e yaptığı açıklamada "Tüm vatandaşların güvende olduğundan emin olmak benim görevim. Ürünün potansiyel tehlikesi hakkında bir analiz istemek için düzenleyici kuruma hızla ulaştım" ifadelerini kullandı.

    Bakan ayrıca düzenleyici kurumdan tüm Apple markalı akıllı telefonların yanı sıra diğer üreticiler tarafından üretilen cihazları da daha sonraki bir aşamada incelemesini istediğini sözlerine ekledi. Bu arada durum diğer Avrupa ülkeleri tarafından da yakından takip ediliyor.

    iPhone 12 yasağı genişleyebilir: Sebep yüksek radyasyon Tam Boyutta Gör

    Almanya ve Hollanda da tetikte

    Almanya düzenleyici kurumu BNetzA da benzer bir işlem başlatabileceğini ve Fransız yetkililerle yakın temas halinde olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Hollanda dijital gözlemcisi de konuyu incelediğini ve ABD'li firmadan bir açıklama isteyeceğini söyledi.

    Apple tarafı iPhone 12'nin küresel radyasyon standartlarını karşıladığının çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından onaylandığını söylüyor. Şirket bağımsız üçüncü taraflarca yapılan ve iPhone'un dünya genelinde geçerli SAR (Özgül Emilim Oranı) standartlarına uygun olduğunu doğrulayan çok sayıda laboratuvar testini Fransa Ulusal Frekans Ajansı'na (ANFR) sunmuş durumda.

    iPhone 12 yasağı genişleyebilir: Sebep yüksek radyasyon Tam Boyutta Gör
    ANFR, akredite laboratuvarlar tarafından yapılan testlerde iPhone 12'nin elde ya da pantolon cebinde tutulması sırasında kilogram başına 5.74 watt elektromanyetik dalga yaydığının tespit edildiğini belirtiyor. Avrupa Birliği standardının ise kilogram başına 4.0 watt olduğunu hatırlatalım. 
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2 yıl değişmeyen motor yağı netspeed abonelik iptali yaşımdan büyük gösteriyorum ne yapmalıyım monroe amortisör nasıl vites kutusu hararet neden olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A12VE-216XTR
    MSI CYBORG 15 A12VE-216XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız