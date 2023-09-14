iPhone 12 yasağı diğer ülkelere yayılabilir: Yüksek radyasyon tespit edilmişti

Belçika'nın dijitalleşmeden sorumlu devlet bakanı Mathieu Michel, Reuters'e yaptığı açıklamada "Tüm vatandaşların güvende olduğundan emin olmak benim görevim. Ürünün potansiyel tehlikesi hakkında bir analiz istemek için düzenleyici kuruma hızla ulaştım" ifadelerini kullandı.
Bakan ayrıca düzenleyici kurumdan tüm Apple markalı akıllı telefonların yanı sıra diğer üreticiler tarafından üretilen cihazları da daha sonraki bir aşamada incelemesini istediğini sözlerine ekledi. Bu arada durum diğer Avrupa ülkeleri tarafından da yakından takip ediliyor.
Almanya ve Hollanda da tetikte
Almanya düzenleyici kurumu BNetzA da benzer bir işlem başlatabileceğini ve Fransız yetkililerle yakın temas halinde olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Hollanda dijital gözlemcisi de konuyu incelediğini ve ABD'li firmadan bir açıklama isteyeceğini söyledi.
Apple tarafı iPhone 12'nin küresel radyasyon standartlarını karşıladığının çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından onaylandığını söylüyor. Şirket bağımsız üçüncü taraflarca yapılan ve iPhone'un dünya genelinde geçerli SAR (Özgül Emilim Oranı) standartlarına uygun olduğunu doğrulayan çok sayıda laboratuvar testini Fransa Ulusal Frekans Ajansı'na (ANFR) sunmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.