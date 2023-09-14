iPhone 12 yasağı diğer ülkelere yayılabilir: Yüksek radyasyon tespit edilmişti

Tam Boyutta Gör Belçika bugün iPhone 12'nin potansiyel sağlık risklerini yeniden değerlendireceğini açıkladı. Söz konusu karar, Fransa'nın elektromanyetik radyasyona maruz kalma sınırlarının ihlal edildiği gerekçesiyle ülke genelinde iPhone 12 satışlarını yasaklamasının hemen ardından geldi.

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Belçika'nın dijitalleşmeden sorumlu devlet bakanı Mathieu Michel, Reuters'e yaptığı açıklamada "Tüm vatandaşların güvende olduğundan emin olmak benim görevim. Ürünün potansiyel tehlikesi hakkında bir analiz istemek için düzenleyici kuruma hızla ulaştım" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca düzenleyici kurumdan tüm Apple markalı akıllı telefonların yanı sıra diğer üreticiler tarafından üretilen cihazları da daha sonraki bir aşamada incelemesini istediğini sözlerine ekledi. Bu arada durum diğer Avrupa ülkeleri tarafından da yakından takip ediliyor.

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Almanya ve Hollanda da tetikte

Almanya düzenleyici kurumu BNetzA da benzer bir işlem başlatabileceğini ve Fransız yetkililerle yakın temas halinde olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Hollanda dijital gözlemcisi de konuyu incelediğini ve ABD'li firmadan bir açıklama isteyeceğini söyledi.

Apple tarafı iPhone 12'nin küresel radyasyon standartlarını karşıladığının çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından onaylandığını söylüyor. Şirket bağımsız üçüncü taraflarca yapılan ve iPhone'un dünya genelinde geçerli SAR (Özgül Emilim Oranı) standartlarına uygun olduğunu doğrulayan çok sayıda laboratuvar testini Fransa Ulusal Frekans Ajansı'na (ANFR) sunmuş durumda.

Tam Boyutta Gör ANFR, akredite laboratuvarlar tarafından yapılan testlerde iPhone 12'nin elde ya da pantolon cebinde tutulması sırasında kilogram başına 5.74 watt elektromanyetik dalga yaydığının tespit edildiğini belirtiyor. Avrupa Birliği standardının ise kilogram başına 4.0 watt olduğunu hatırlatalım.

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