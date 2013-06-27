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Plants vs. Zombies 2, yaz sonuna ertelendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Plants vs. Zombies 2, yaz sonuna ertelendi
PopCap'ın fenomen haline gelen kule savunma oyunu Plants vs. Zombies'in devam oyununun önümüzdeki ayın 18'inde yayınlanacağını belirtmiştik. Ancak, gelen son haberler oyunun biraz gecikeceği yönünde.

Plants vs. Zombies'in Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada oyunun yaz sonuna ertelendiği belirtilirken, yeni bir tarih paylaşılmadı. Ertelenmiş olsa da, yine ilk olarak iOS platformu için yayınlanacak olan Plants vs. Zombies 2, bir süreliğine bu platforma özel kaldıktan sonra PC, PlayStation 3, Xbox 360 ve Android için de çıkışını gerçekleştirecek.

Söz konusu erteleme oyunun takipçileri adına oldukça üzücü bir gelişme. Umarız PopCap oyuncuları çok fazla bekletmez. 

https://twitter.com/PlantsvsZombies/status/349935260085129218 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WmGMD 6 yıl
Yazın oynacaktık paxal katılıyorum sana :)
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Machiavelli. 6 yıl
İlk oyunu telefonumda bitirmiştim.

Live'dan tekrar almak istedim fiyatı hâlâ pahalı bence. 1200 çok.
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Achievement Hunter 6 yıl
İlk oyunu XBLA de görünce hemen satın almış ve severek oynamıştım.İkinci oyun da Xbox 360'a bir an önce gelir inşallah.
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NoWLoadinG 6 yıl
Hasretinden yandi gonlum...
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1tiger1 6 yıl
Oyun dandik bişey amma velakin fena sarıyor.
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outspoken 6 yıl
Neden yaz sonuna ertelemişlerde asıl yazın çıkaracaklar peynir ekmek gibi satacak.
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murat08e 6 yıl
acelesi yok
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Mugetsu* 6 yıl
yeterki çıksın
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Jack Rabbit Slims 6 yıl
İlk oyun kolay ve biraz tekdüzeydi, bunda çok daha iyi bir iş çıkardılar büyük ihtimalle.
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St. Dupont 6 yıl
Neyse ilk oyuna devam
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I-C-O 6 yıl
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2009-2010 gibi PC'de oynamıştım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Fena sarıyor bu oyun.


Aralıksız kaç bölüm atlamıştım var ya.
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muratai 6 yıl
Kule savunma oyunu? Tower defense terk dh!
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Illuminn 6 yıl muratai
muratzilla

Kule savunma oyunu? Tower defense terk dh!

kusura bakma hocam herkesin seninki kadar ecnebi özentiliği yok, haliyle cahiliz de.
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bLind 6 yıl
ilk oyuna iphone5 desteği verselerdi bari
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paxal 6 yıl
Baktılar ilk oyun hala satıyor
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CEO 6 yıl paxal
paxal

Baktılar ilk oyun hala satıyor



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