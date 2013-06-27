Plants vs. Zombies 2, yaz sonuna ertelendi

PopCap'ın fenomen haline gelen kule savunma oyunu Plants vs. Zombies'in devam oyununun önümüzdeki ayın 18'inde yayınlanacağını belirtmiştik. Ancak, gelen son haberler oyunun biraz gecikeceği yönünde.





Plants vs. Zombies'in Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada oyunun yaz sonuna ertelendiği belirtilirken, yeni bir tarih paylaşılmadı. Ertelenmiş olsa da, yine ilk olarak iOS platformu için yayınlanacak olan Plants vs. Zombies 2, bir süreliğine bu platforma özel kaldıktan sonra PC, PlayStation 3, Xbox 360 ve Android için de çıkışını gerçekleştirecek.





Söz konusu erteleme oyunun takipçileri adına oldukça üzücü bir gelişme. Umarız PopCap oyuncuları çok fazla bekletmez.

https://twitter.com/PlantsvsZombies/status/349935260085129218