Plants vs. Zombies 2'nin iOS versiyonu evrensel içerik olarak yayında

Temmuz ayının başlarında Avusralya ve Yeni Zellanda Appstore'larındaki yerini alan Plants vs. Zombies 2, evrensel içerik olarak yayınlandı.





Plants vs. Zombies 2 ile birlikte ilk oyunun dinamiklerini yeni içeriklerle buluşturan PopCap, yeni oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Oyunun ücretsiz olarak sunulması pek çok oyuncunun gözünü korkutsa da Plants vs. Zombies 2, tek kuruş harcanmadan bitirilebilecek bir yapıda.





Android, PC ve konsollar için de yayınlanacak olan Plants vs. Zombies 2, bir süre iOS platformuna özel kalacak. Bu sürenin ne kadar süreceği konusunda ise, henüz net bir bilgi bulunmuyor.





İlk oyunun eğlenceli yapısını Antik Mısır ve Korsan Çağı gibi zamanda yolculuk temalarıyla birleştiren Plants vs. Zombies 2'ye ücretsiz olarak aşağıdaki Appstore bağlantısından erişebilirsiniz.



