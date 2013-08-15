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Plants vs. Zombies 2'nin iOS versiyonu evrensel içerik olarak yayında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,3b
1
44
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Plants vs. Zombies 2'nin iOS versiyonu evrensel içerik olarak yayında
Temmuz ayının başlarında Avusralya ve Yeni Zellanda Appstore'larındaki yerini alan Plants vs. Zombies 2, evrensel içerik olarak yayınlandı.

Plants vs. Zombies 2 ile birlikte ilk oyunun dinamiklerini yeni içeriklerle buluşturan PopCap, yeni oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Oyunun ücretsiz olarak sunulması pek çok oyuncunun gözünü korkutsa da Plants vs. Zombies 2, tek kuruş harcanmadan bitirilebilecek bir yapıda.

Android, PC ve konsollar için de yayınlanacak olan Plants vs. Zombies 2, bir süre iOS platformuna özel kalacak. Bu sürenin ne kadar süreceği konusunda ise, henüz net bir bilgi bulunmuyor.

İlk oyunun eğlenceli yapısını Antik Mısır ve Korsan Çağı gibi zamanda yolculuk temalarıyla birleştiren Plants vs. Zombies 2'ye ücretsiz olarak aşağıdaki Appstore bağlantısından erişebilirsiniz.


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kdrcnrbyrm 6 yıl
Androide bi gelemedi şu oyun
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Mmertkk 6 yıl
Eyvallah hocam güzel oyunmuş
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dark dragon 6 yıl
Oyundaki tüm bölümleri bitirdim, gayet keyifli ve zorlayıcı olmuş. Hiç bir şeyi parayla almanıza gerek yok, oynadıkça zaten açılıyor.
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Nelson Muntz 6 yıl
Böyle oyunları bir türlü sevemedim.
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Bruce Dickinson 6 yıl
pay2win yapmışlar oyunu mmorpg olsa anlarım da.
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w_ashburn 6 yıl
Yildiz altin falan hilesini nasil yapiyorsunuz arkadaslar
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Talat2106 6 yıl
Bu ne hersey parali[>:]
İlk oyundaki bitkileri bile parali yapmislar[>:]
1 Yanıt Yanıtla +1
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Elder Wand 6 yıl
Android'e de gelsin bir an önce.

Ayrıca sözde beleş olmuş oyun,o ek paketlerin fiyatları ne öyle.
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OlguErhan 6 yıl Talat2106
Talat2106
Bu ne hersey parali[>:]
İlk oyundaki bitkileri bile parali yapmislar[>:]

Paralı paralı diye neden sıkıntı çıkartıyorsunuz ??? Gayet parasız 1 tl vermeden tüm bölümlerde yıldız aldım. Sadece mısır olan ve sana margarin sallayan çiçek arkadaşı bol bol serpiştirin. :)

Ayrıca ilerledikçe süper bombalar değişik değişik silahlar geliyor para ile sattıklara hiç ihtiyaç yok arkadaşlar.

Chalenge olayını süper yapmışlar mısırda 21. Levele kadar geldim daha yukarı çıkamadım.

Zorlandığınız bölümlerde oyun başında altta gelen yeşil yaprakları ( hani güç veren ) papatyalarda güneş verenlere uygulayın. Para bol gelince oyun başı toparlaması kolay oluyor.

Millet ne memnuniyetsiz ya adamlar oyunu paralı satsalar SUÇ. Parasız verseler SUÇ. Yok anam vatandaşı memnun etmek imkansız bu memlekette.

Bu arada bende ilk çıktığında PP Jailbreakle türkiye app store gelmeden önce yükledim telefona o yüzden erken bitirdim.
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OlguErhan 6 yıl Talat2106
Talat2106
Bu ne hersey parali[>:]
İlk oyundaki bitkileri bile parali yapmislar[>:]

Paralı paralı diye neden sıkıntı çıkartıyorsunuz ??? Gayet parasız 1 tl vermeden tüm bölümlerde yıldız aldım. Sadece mısır olan ve sana margarin sallayan çiçek arkadaşı bol bol serpiştirin. :)

Ayrıca ilerledikçe süper bombalar değişik değişik silahlar geliyor para ile sattıklara hiç ihtiyaç yok arkadaşlar.

Chalenge olayını süper yapmışlar mısırda 21. Levele kadar geldim daha yukarı çıkamadım.

Zorlandığınız bölümlerde oyun başında altta gelen yeşil yaprakları ( hani güç veren ) papatyalarda güneş verenlere uygulayın. Para bol gelince oyun başı toparlaması kolay oluyor.

Millet ne memnuniyetsiz ya adamlar oyunu paralı satsalar SUÇ. Parasız verseler SUÇ. Yok anam vatandaşı memnun etmek imkansız bu memlekette.

Bu arada bende ilk çıktığında PP Jailbreakle türkiye app store gelmeden önce yükledim telefona o yüzden erken bitirdim.
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OlguErhan 6 yıl
3 mapi bitirdim tüm yıldızlarıyla fakat 4. kısım nasıl açılıyor ? UZaylı fln görünüyor

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Master_Evil 6 yıl
en iyi cep telefonu oyunu, androide gel artık gel beklemekten bıktım, wcler sensiz çekilmiyor
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Psycna 6 yıl OlguErhan
ileride guncelleme ile eklenecektir o map, simdilik yok.
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MegaWolt38 6 yıl
İOS kullanmanın farkıyla keyifle oynuyorum
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-mehmet- 6 yıl
pc ye çıksada oynasak 1 in pc ve android sürümünü bitirdim çok fena sarmıştı
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Pondera 6 yıl
MuratbanK
Buyrun 1 Milyarcık para ve 10000cik de yıldız:

Bunda bişey yok ki. Oyun uzun zamandır internette zaten. ipa'sı ile beraber "hile"si de çıkmıştı... İnsanlar çoktan bitirdi bile oyunu. Ayrıca bu marifet değil. Oyun hilesi oyunun keyfini bozar. Hile bir tek sizi birşeyler almaya zorlayan üçkağıtçı oyunlarda müstehak.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Nerevarine 6 yıl Pondera
Pondera

MuratbanK

Buyrun 1 Milyarcık para ve 10000cik de yıldız:

Bunda bişey yok ki. Oyun uzun zamandır internette zaten. ipa'sı ile beraber "hile"si de çıkmıştı... İnsanlar çoktan bitirdi bile oyunu. Ayrıca bu marifet değil. Oyun hilesi oyunun keyfini bozar. Hile bir tek sizi birşeyler almaya zorlayan üçkağıtçı oyunlarda müstehak.

Aynen çalışıyor mu diye deneyecektim 1. oyun çalışıyor 2. oyun neden çalışmasın dedim ve denemedim bile, elle bitirmek kadar zevkli bir şey yok. Tüm bölümleri oynamak istiyorum ama şuan LoL tyme.

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