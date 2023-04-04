Tam Boyutta Gör Ambargolar nedeniyle uzun süre önce Google ile ilişiği kesilen Huawei’nin ekosistemde kalan uygulamalarının da birer birer fişi çekiliyor. Huawei Health uygulaması Google Play mağazasından kaldırıldı.

Huawei Health uygulaması artık yok

Huawei Health uygulaması firmanın sağlık verilerini topladığı ve giyilebilir cihazları ile iletişim kurduğu platformuydu. Google ile olan ayrılık sonrasında Huawei Health uygulaması firmanın App Gallery mağazasına taşınmıştı. Google de eski versiyonu yayından kaldırdı.

Huawei'den ABD yaptırımlarına yanıt geliyor: Rekabete dönebilir 1 gün önce eklendi

Huawei’nin en son 2020 yılında güncellediği uygulama pek çok modern özelliği sunmaktan uzaktı. Ayrıca firmanın son dönem giyilebilir cihazlarını da desteklemiyordu. Uygulamanın güncel versiyonu App Gallery mağazasında yer alıyor. Diğer taraftan Samsung ve Apple uygulama mağazalarında da uygulamayı bulmak mümkün.

Daha önce Google Play mağazasından indirerek uygulamayı kullananların güncelleme imkânı ortadan kalkmıştı. Bu bakımdan App Gallery mağazasına giderek indirmeleri gerekiyor. Diğer taraftan Huawei’nin kalan iki uygulaması da 3 yıldır güncelleme almıyor. Muhtemelen bunları da Google mağazadan kaldıracaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.