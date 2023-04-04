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    Anlık Bildirim

    Huawei Health uygulaması Google Play mağazasından kaldırıldı

    Uzun süredir güncelleme almayan Huawei Health sağlık takip uygulaması Google Play mağazasından kaldırıldı. Uygulamayı App Gallery üzerinden edinmek gerekiyor.   
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    Huawei Health Tam Boyutta Gör
    Ambargolar nedeniyle uzun süre önce Google ile ilişiği kesilen Huawei’nin ekosistemde kalan uygulamalarının da birer birer fişi çekiliyor. Huawei Health uygulaması Google Play mağazasından kaldırıldı.

    Huawei Health uygulaması artık yok

    Huawei Health uygulaması firmanın sağlık verilerini topladığı ve giyilebilir cihazları ile iletişim kurduğu platformuydu. Google ile olan ayrılık sonrasında Huawei Health uygulaması firmanın App Gallery mağazasına taşınmıştı. Google de eski versiyonu yayından kaldırdı.

    Huawei’nin en son 2020 yılında güncellediği uygulama pek çok modern özelliği sunmaktan uzaktı. Ayrıca firmanın son dönem giyilebilir cihazlarını da desteklemiyordu. Uygulamanın güncel versiyonu App Gallery mağazasında yer alıyor. Diğer taraftan Samsung ve Apple uygulama mağazalarında da uygulamayı bulmak mümkün.

    Daha önce Google Play mağazasından indirerek uygulamayı kullananların güncelleme imkânı ortadan kalkmıştı. Bu bakımdan App Gallery mağazasına giderek indirmeleri gerekiyor. Diğer taraftan Huawei’nin kalan iki uygulaması da 3 yıldır güncelleme almıyor. Muhtemelen bunları da Google mağazadan kaldıracaktır.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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