Huawei Health uygulaması Google Play mağazasından kaldırıldı

Huawei Health uygulaması artık yok
Huawei Health uygulaması firmanın sağlık verilerini topladığı ve giyilebilir cihazları ile iletişim kurduğu platformuydu. Google ile olan ayrılık sonrasında Huawei Health uygulaması firmanın App Gallery mağazasına taşınmıştı. Google de eski versiyonu yayından kaldırdı.
Huawei’nin en son 2020 yılında güncellediği uygulama pek çok modern özelliği sunmaktan uzaktı. Ayrıca firmanın son dönem giyilebilir cihazlarını da desteklemiyordu. Uygulamanın güncel versiyonu App Gallery mağazasında yer alıyor. Diğer taraftan Samsung ve Apple uygulama mağazalarında da uygulamayı bulmak mümkün.
Daha önce Google Play mağazasından indirerek uygulamayı kullananların güncelleme imkânı ortadan kalkmıştı. Bu bakımdan App Gallery mağazasına giderek indirmeleri gerekiyor. Diğer taraftan Huawei’nin kalan iki uygulaması da 3 yıldır güncelleme almıyor. Muhtemelen bunları da Google mağazadan kaldıracaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı