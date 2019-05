Plants vs. Zombies'in macera oyunu "Plants vs. Zombies Adventures", Facebook'ta kapalı beta sürecine girdi

Mobil platformun başarılı yapımların Plants vs. Zombies'in "Plants vs. Zombies Adventures" olarak adlandırılan yeni bir sürümü Facebook için duyuruldu. Bugünden itibaren kapalı beta aşamasına giren yapım, şimdilik belirli bir grup oyuncu ile test edilecekken, önümüzdeki aylarda diğer Facebook kullanıcılarının da beğenisine sunulacak.





Adından da anlaşılacağı üzere Plants vs. Zombies Adventures, serinin çizgilerini taşıyan bir macera oyunu olarak karşımıza çıkacak. Diğer platformlardan farklı olarak sosyal ağın alt yapısı ile oyunun sosyal yanını oluşturacak olan geliştirici PopCap Games, oyuncu başarı sıralamalarının yanı sıra, oyuncuların birbirlerine zombi saldırıları yapmalarına da imkan verecek.





Kapalı beta sürecinin ardından diğer Facebook kullanıcılarının da beğenisine sunulması beklenen Plants vs. Zombies Adventures'ın oyuncular tarafından nasıl karşılanacağını önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz. Ayrıca, Plants vs. Zombies'in ikinci oyunu Plants vs. Zombies 2 için bu yılın yaz aylarının işaret edildiğini de belirtelim.

http://www.polygon.com/2013/3/26/4149326/plants-vs-zombies-adventures-facebook-popcap-games