Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Plants vs. Zombies'in macera oyunu "Plants vs. Zombies Adventures", Facebook'ta kapalı beta sürecine girdi

6 yıl
1,2b
1
2
Web Siteleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Plants vs. Zombies'in macera oyunu
Mobil platformun başarılı yapımların Plants vs. Zombies'in "Plants vs. Zombies Adventures" olarak adlandırılan yeni bir sürümü Facebook için duyuruldu. Bugünden itibaren kapalı beta aşamasına giren yapım, şimdilik belirli bir grup oyuncu ile test edilecekken, önümüzdeki aylarda diğer Facebook kullanıcılarının da beğenisine sunulacak.

Adından da anlaşılacağı üzere Plants vs. Zombies Adventures, serinin çizgilerini taşıyan bir macera oyunu olarak karşımıza çıkacak. Diğer platformlardan farklı olarak sosyal ağın alt yapısı ile oyunun sosyal yanını oluşturacak olan geliştirici PopCap Games, oyuncu başarı sıralamalarının yanı sıra, oyuncuların birbirlerine zombi saldırıları yapmalarına da imkan verecek.

Kapalı beta sürecinin ardından diğer Facebook kullanıcılarının da beğenisine sunulması beklenen Plants vs. Zombies Adventures'ın oyuncular tarafından nasıl karşılanacağını önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz. Ayrıca, Plants vs. Zombies'in ikinci oyunu Plants vs. Zombies 2 için bu yılın yaz aylarının işaret edildiğini de belirtelim. 

http://www.polygon.com/2013/3/26/4149326/plants-vs-zombies-adventures-facebook-popcap-games Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WmGMD 6 yıl
Acaba mobildeki kadar başarılı olabilecekmi yoksa yine oyunun heryerinde ücretli içerikleri gözümüzemi sokucaklar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
İşte bu çok iyi olur facebookta oynadığım tek oyun bu olur herhalde :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Toshiba'nın yeni nesil 4K televizyonları, Blu-ray oynatıcıları ve diğer yenilikleri Amsterdam'da takip ettik 6 yıl Nvidia Geforce GTX Titan video inceleme "Safkan Performans" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim