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PlayStation 4 Neo'nun teknik özellikleri sızdırıldı

Sony'nin yeni konsolu PlayStation 4 Neo ya da bir başka ifade ile PlayStation 4.5 merakla bekleniyor. Resmi olduğu iddialı edilen sızdırılmış bir sunum, konsolun özellikleri hakkında ipuçları veriyor.
2 yıl
12,4b
1
126
Oyun Konsolları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox Project Scorpio'yu resmi olarak duyurmasının ardından gözler Sony kanadına çevrildi. Teknik olarak bildiğimiz gerçek şu; Microsoft tamamiyle yeni nesil bir konsol üzerinde çalışmalarını sürdürürken, Sony'nin Neo kod adlı yeni hamlesi aslına bakarsanız performans takviyesi yapılmış bir PlayStation 4 güncellemesi gibi düşünülüyor ve performans artışıyla yeni nesil oyunlar ile VR teknolojisine zemin hazırlanıyor.
E3 Fuarı'nda tanıtımı yapılan yeni PlayStation oyunları, güncellenmiş konsolun çok uzak olmadığının bir göstergesiydi. Sızan yol haritasına göre şu aşamada ikinci seviye prototipleme süreci devam eden PlayStation 4 Neo, eğer rivayeler doğruysa gelecek ay düzenlenecek GamesCom fuarında tanıtılıp yıl sona ermeden önce, Noel tatili döneminde çıkabilir. Zamanlama sürecinde Sony'nin en önemli avantajı donanımda tamamiyle yeni nesil bir donanım altyapısına geçilmediği için geliştirmelerin üretim bandına çok çabuk adapte edilip, maliyet hedefinden şaşmadan üretimin başlayabilmesi.
Peki yeni PlayStation 4 hangi özelliklerle gelecek. Henüz Sony resmi bir açıklama yapmadığından %100 kesin bilgi demek kolay olmasa da, dökümanlara göre  hem CPU hem de GPU kanadında güncelleme söz konusu. İşlemci altyapısındaki değişim frekans artışı üzerine kurgulanmış. Mevcut konsol gibi AMD'nin Jaguar mimarisini baz alan 8 çekirdekli işlemcinin çalışma frekansı 1.6GHz'den 2.1GHz düzeyine çıkatılarak  500MHz yani bir başka ifade ile %31'lik hız artışı sağlanmış. Açıkçası işlemci frekansında ciddi bir artış olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar.
GPU yani grafik işlem birimi yani bir oyun konsolunun kalbi diyebileceğimiz donanım ise daha büyük güncellemeden nasibini almış gibi görünüyor. PlayStation 4'te kullanılan AMD GPU'su, GCN 1.0 mimarisini baz alan ve 18 işlem ünitesi içerisinde 1152 paralel işlem birimiyle gelen bir tasarıma sahipti. 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 348mm² zar alanına sahip olan GPU 800MHz'de çalışıyor ve 256-bit bellek veri yolu üzerinden 5500MHz'de çalışan belleklerle 176GB/saniye bantgenişliği oluşturuyordu.  72 doku ünitesi ve 32 ROP birimi ile donatılan GPU'nun piksel doldurma hızı 25.60GPiksel / saniye, doku doldurma hızı 57.6GTexel/saniye, tek hassasiyetli teorik işlem gücü ise 1.84 TeraFLOP idi.
PlayStation 4 Neo'nun GPU'su ise daha kaslı. İşlem ünitelerinin sayısı 18'den 36'ya çıkan dolayısıyla paralel işlem birimlerinin sayısı da 2000+ olacak GPU aynı zamanda  %13'lik frekans artışı ile 800MHz yerine 911'de çalışıyor ve bellek tarafındaki hız artışı ile birlikte bantgenişliğinin de 1.24 kat artış ile 218GB/saniye olduğu ifade ediliyor. Benim burada merak etitğim iki konu var. Birincisi GCN mimarisinde güncelleme var mı acaba ? Çünkü GCN 1.0 sonrasında AMD daha gelişmiş doku sıkıştırma teknolojilerini mimariye eklemeye başladı. Bu çeşit teknikler, bantgenişliği ve bazı diğer kayankların daha veirmli kullanılmasını sağlayarak özellikle konsol gibi kapalı devre sistemlerde daha etkin kullanılabilir. Kısacası PS4 Neo ile birlikte PlayStation dünyasında ciddi bir performans artışı yaşanacağı kesin.
İkinci soru işareti ise üretim teknolojisi. PlayStation 4'ün GPU tasarımı, çevre elemanlarıyla birlikte 75 Watt'lık termal profile sahip. Şimdi yeni konsolda ciddi performans artışı var, aynı zamanda CPU tarafı da gelişim gösterdi dolayısıyla termal karakteristik değişmiş oldu. Şu anki mevcut konsol tasarımında bu donanım ısıya bağlı throttling problemleri yaşayabilir mi emin değilim bu da aslında doğrunda üretim tekniği ile ilgili. PlayStation 4 altyapısı 28nm üretim geometrisi etrafında şekillenirken, PlayStation 4 Neo için 14nm sürecine geçilebilir. Hali hazırda 14nm GPU'ya sahip olan, 14nm CPU için de hazırlıkları süren AMD, Jaguar tasarımını yeni sürecine ne denli uyarlayabilmiştir bundan da emin değilim.
Galeri bölümünde bulabileceğiniz dökümanlar konsolla ilgili bazı diğer detaylara da ışık tutuyor. Geliştiricilerin hangi çözünürlüğü kullanması gerektiği gibi konularda, Sony'nin bazı direktifleri de söz konusu. Sızdırılan dökümanlara göre örneğin, 4K televizyonda 1440p'nin, HDTV'de 1080p'nin verdiğinden daha fazlası için yeterli etkiyi sunamadağından Sony'nin bu çözünürlük kombinasyonuna sıcak bakmadığı anlaşılıyor. Dediğim gibi bu dökümanların durumu zamanla belli olacak. Ancak kesin olan şu ki; PlayStation 4 Neo, Xbox Project Scorpio gücünde olmayacak zaten beklenti de o değil, belki bir sonraki aşamada PlayStation 5 hamlesi gelebilir ancak PlayStation 4 Neo, mevcut altyapıyı geliştirerek ekosistemi daha yüksek performans ve VR'a hazırlayacak gibi görünüyor.  

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ltrg 2 yıl en beğenilen
Hangisi once kirilirsa benim icin en guclu konsol odur


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Dennis Jr 2 yıl
Xbox in yetersiz gucune laf eden ps fanlari simdide kalkmis xbox scorpio karsisinda ezilecek konsolu savunmaya baslamis. Scorpio cikarken sony ps5 i duyurur. grafiksel olarak rezil olmamak icin bir yil icinde scorpio ayarinda yeni konsol cikarir. haydi sen gor senligi 5 yilda uc konsol alan ps fanida gelir burada sony nasil ezdi gecti diye lafini yapar.marka bagimliligi cok kotu. sony fanlari ucmus.
Xbox in yetersiz gucune laf eden ps fanlari simdide kalkmis xbox scorpio karsisinda ezilecek konsolu savunmaya baslamis. Scorpio cikarken sony ps5 i duyurur. g...
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Jack Rabbit Slims 2 yıl
Çöp oğlu çöp işlemciye oc yapmış adamlar işe bak. Witcher 3'te itemlar sekmesinde kasıyor bu işlemci ya, bu mudur yani konsol?
Ne hale geldi konsol piyasası anlamıyorum, biri ara konsol çıkarıyor, diğeri 6-8 ay sonra yeni konsol çıkaracak. E o zaman Scorpio'dan sonra en fazla 2 yıl içinde Sony'den bir cevap daha gelecek işler iyice karışacak.
Adam akıllı aynı zamana ayarlayın nesil çıkışlarınızı işte, zaten 2 tane firma koskoca pazarda.

Bence aklı olan alsın en ucuz modelinden bir konsol koysun excler için, yanına da bilgisayar toplasın. Çok oyun oynayan biriyseniz multiplatform oyunlardaki fiyat farkıyla bilgisayarın parası çıkar zaten.
Çöp oğlu çöp işlemciye oc yapmış adamlar işe bak. Witcher 3'te itemlar sekmesinde kasıyor bu işlemci ya, bu mudur yani konsol?Ne hale geldi konsol piyasa...
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BlackTower_35 2 yıl
Xbox 360 gerçekten çok iyi bir cihazdı. Tek sıkıntısı yıllarca 3K gibi teknik sıkıntıları çözemediler.
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KalemKolik 2 yıl BlackTower_35
C-İ-E_SN

Xbox 360 gerçekten çok iyi bir cihazdı. Tek sıkıntısı yıllarca 3K gibi teknik sıkıntıları çözemediler.

3k elektronik dünyasının en büyük fiyaskosu olabilir düşünki her aldığın konsol kesin çöp oluyordu.benim 2 cihazda gitmişti. forumda 4-5 kez konsol alan vardı
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aykut4118 2 yıl
Selamunaleyküm arkadaşlar until dawn,resident evil 4-5-6, bloodborne, The order 1886, The Last of us v.b. oyunlarını oymayamamış biri olarak hangi konsolu alayım. Yani bu oyunlar neo da da oynayabilecek miyim?

İmla*
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die.Rache 2 yıl aykut4118
aykut4118
Selamunaleyküm arkadaşlar until dawn,resident evil 4-5-6, bloodborne, The order 1886, The Last of us v.b. oyunlarını oymayamamış biri olarak hangi konsolu alayım. Yani bu oyunlar neo da da oynayabilecek miyim?

İmla*


NEO'da oynarsın tabi hatta yapımcılar patch çıkarırsa daha yüksek kalitede bile oynayabilirsin..
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Kennnn 2 yıl
Hadi bize inanmadiniz alin bakin iste birkac ay sonra alet piyasaya cikiyor. Normal ps4 almayın şu an dedik önüne gelen eleştiriyor bizi dinleyen adam mutlu olacak. 2'si 1'de erdi ne dedi bu alet şu an piyasaya çıkacak oyunlarda 60 fps yüksek ayarlar verir konsol çerçevesinde Vr içinde iyidir diye. Kaldı ki sızan döküman güncel değil değişmiş daha yükseltmeye gidilmişte olabilir. Uc4 dahil yeni çıkacak oyunları hem kaplama hemde diğer yönlerden çok daha iyi gösterecek bir ps4 işte.
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1982-utkan 2 yıl
Beyler ne zaman cıkacak lütfen biri yazarmı ps4 ü sattım ulrta 4k pc var ama zevk almıyorum.Ps4 neo tam bana göre
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By Salus 2 yıl
Çok sevdiğiniz Microsoft konsol piyasının azına etti bilin istedim.
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BlackLead 2 yıl 1982-utkan
1982-utkan

Beyler ne zaman cıkacak lütfen biri yazarmı ps4 ü sattım ulrta 4k pc var ama zevk almıyorum.Ps4 neo tam bana göre

kaç paralık ultra 4k sistemin var ve zevk almıyorsun o da ayrı bir fanteziymiş vay be :D bu arada 2017 başı gibi çıkması bekleniyor
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Silent Guardian 2 yıl
O değilde geçen sene alırken dedim "Bari ps4 alayım az ama sorunsuz oyun oynarım" gittim aldım, mantığıma göre Ps3 gibi temiz 5-6 yıl götürmesi lazımdı elimizde patladı.

Hayır anlamadığım konular şunlar, aydınlatırsanız sevinirim;

1)Yeni konsol çıkartacak kadar PS4 ve One oyuna doydu mu?
2)Konsol miadını doldurdu mu?
3)Performans yetersiz geliyorsa, bu konsolu çıkartırken aklınız neredeydi? Sonuçta pc ile kapışacağınız belliydi. Onu geçtim VR falan eyvallahta zaten VR gibi teknolojilere yön veren firmalar sizler değil misiniz?
4)Konsol satmak için en önemli bahane olan (bahanelerden biri değil, bence en önemli bahane) "uzun ömürlülük" kıstasını yok edince savunmanız ne olacak? 150-200-250 lira gibi fiyatlara oyun satacaksın, 2 yılda bir konsol yenileteceksin, TV bağımlılığın olacak ve Online oyun için her ay benden 30 lira alacaksın ama PC yerine seni seçeceğim? Sebep ne sayın ağzına vurduğum.
5)Konsolu son güçte kullanan hangi oyunun var?
6)Alper tunga öldu mi?
7)Issız acun kaldu mi?
8)Felek öcün aldu mi?
9)Bunlar birer çelişku mi?

İmdi ürek yırtılur


Edit büdüt:
Yorumları okudumda, "exclusive" oyunlardan bahsedilmiş. Bu konuda da merakım var benim meraklıyım ben aydınlatırsanız sevinicem yine.

Sorularım bunlar (sorularımda tekrir sanatı nakşedilmiş gibi olacak lakin exc sevicilere de cevap verme hakkı tanınmalı elbet, belki bildikleri birşey vardır

1)En büyük avantajın yeni donanım aldırmamak, 5-6 yılda güncellemek ve bu süre içinde tüm oyunları oynatabilmek. 1-2 yılda bir PS alacağıma neden GPU almayayım? (Şuan 5 yıllık laptop + ps4 sahibiyim)
2)Online için 20-30 lira haraç alacaksın
3)Oyunların 100-200-300 gibi müthiş fiyatlandırma ile satılırken rakibin olan PC platformunda (hatta Steam diyelim) oyunlar çok daha ucuza bulunabiliyor. Korsan kısmı ayrı dava zaten senin benim 250 verdiğim oyunu adamlar çatır çatır çekiyor ve oynuyor. Onu da geçtim adamların korsan ve orijinal olmak üzere opsiyonları var.
4) Evdeki lcd plazma led bilumum yeni çıkan diğer teknolojilere sahip en az 106 ekran televizyonu zapt edeceksin PC'de ise 300-400'e monitör alıp kendine özel alan oluşturabileceksin

Bak şimdi 4 tane madde bana bildiğin batıyor PS4 kullanıcısı olarak ki, hardcore gamer ya da oyun kültürüne sahip biri de değilim. Ki olmak gibi bir zorunluluğum da yok. Akşam eve gelirim otururum 1-2 saat açarım konsolu stres atarım kapatırım yatarım. Hayatımın tamamı değil benim bu, hayatımın baharatı gibi. 1000 ps4 kullanıcından kaç tanesi oyun kültürü diye nitelendirdiğin şeye sahip sorması ayıptır?

Nakşettiğim tekrir sanatına özet yorumum şudur; 2-3 yılda bir yeni konsol çıkarıp oyuncuları sıkıntıya sürüklemek kendi ayağına sıktıklarını gösteriyor bana. Telefon sektörü değil burası yeğenim. 4-5 exc ayağına milleti silkeleyecekler akılları sıra. Batında görün e mi. Ha diyelim PS4 Neo, Ps3 slim gibi ara model o da olumlu. İşin diğer tarafı şöyle; Scorpio çıktığı vakit Sony sessiz kalabilecek mi? Kalamayacak.

Araştırmacı ya da sosyolog değilim ama 10 yıldır teknolojiyi takip eden Elf gözlerimin tahmini: Ps4 xOne konsol devrinin son miğferleri olacak. Ben bu kadar dezavantaja rağmen gidip Ps5 almam. Hatta şimdi bile almam. Mal mıyım ben?

Dipnot: Çok uzun oldu biliyorum ama ps4 ve Xbox One kullanan kardeşlerimin gözlerinden abilerimin ellerinden öpüyorum. Kimseye saldırma amacı gütmedim, kızgınım ve kırgınım Aziz dostlarım. 3 yılda 1 konsol almak zorunda olduğumuz için kızgınım. PC kullanıcıları bu nesilde haklı çıkacağı için kızgınım. Konsol amacından saptığı için kızgınım. Herkese bol selametle ve güzel diyaloglarla. Hepinizi çok seviyorum.
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Sarısin 2 yıl
Yalan bence adamlar o kadar gow wd 2 ve birkaç ex ile e3 ü salladı sağlama alırlar bilgileri hack gibi bir şey söz konusu olamaz
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kadirirdem 2 yıl
bence 1-2 yıl sonra gelmesi lazımdı...
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NoNickMan 2 yıl
Sony işi bilmeyenlwri yine kandıracak desenize
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Büyük_Darius 2 yıl
Yine boş beleş muhabbetler dönüyor. Herkesin içini rahatlacak NET açıklamalar yapacağım sağlam bir SONY uzmanı olarak isteyen dikkate alır.

SONY kalkıp erkenden yeni nesil adı altında konsol çıkartmıyor çıkartsa eyvallah haklısınız derim mesela microsoft batırdı seneye yeni konsol çıkartıyor aslında yeni nesil bile değil! Seneye yeni nesil teknolojisi ile bir paralelliği bile olmayan 6 TFLOPS güçsüzlüğünde hemde 2017 sonunda yani 2018 de çıkacak bir konsol ve baya bildiğin eski nesil kalacak burası çok önemli eski nesil olacak şu anki Nvidia kartlar örnek GT 1080 zaten 9 TFLOPS gücünde ve 2 sene sonra bu kartların fiyatı baya düşer ki Xbox da EX denen oyun kavramı da ortadan kalktığına göre avucunu yalayacak yine microsoft aslında konsol piyasasından yavaşça çekiliyorlar, Direk çekilseler Karizma sarsılır yenildik çekiliyoruz diyemiyorlar onun yerine adamlar WIN 10 EX adı altında Tom Jerry deki jerry animasyonu tadında ufak parmak ucu hareketleri ile sessizce sıvışıyorlar konsol piyasasından.

Peki SONY ne yapıyor? Vallahi en doğru adımları yine atmaya devam ediyor. Yeni bir teknoloji olan VR da rakipleri Htc Vive ve Oculus dan geri kalmamak adına hemde bu neslin teknolojisi olan 4K Tv lere uyum açısından yeni "NEO" adı altında biraz daha güçlü bir konsol çıkartıyorlar. PS4 NEO tamamen temelde PS4 ile aynı. Yani SONY kimseyi kandırmıyor yarı yolda bırakmıyor satışa getirmiyor kimsenin şu anki konsolları elinde patlamadı Hala en güçlü konsol ünvanı PS4 de. İstyen ihtiyaç duyan alacak! burada hırs yapmayın ulan bak şu kişi NEO alıyor benimki zayıf bunlar fasa fiso anca Fps takıntısı olan yok karakterin gözünün kenarı sanki onda daha net gibi çocukça şeylere takılan oyuncu olmayanlar hırs yapıp isyan edebilirler yaşlarına veriyorum . 4K TV si olan hakkını PS4 NEO ile verecek ve VR alacak zaten parası olan adam. Neyse son olarak SONY nin yeni nesil için hamlesi ne olur diye merak edenlere de NET cevabım,

SONY microsoftun 2017 sonunda çıkaracağı konsolu Scorpio 6 Tflop dan en geç 1 sene sonra tahmini min 9-10 Tflops güç aralığında konsol çıkartır. Bazılarınızın buda yeni nesil sayılmaz dediğinizi duyar gibiyim ama micrsofta kıyasla yeni nesile paralel olacak şu anki PS4 ve One arasındaki fark gibi düşünün. Sebebi de şu; SONY bir DONANIM firması ve hiç bir zaman Micrsosoft ile aynı zamanda konsol çıkarırsa altında kalmaz istesede kalamaz. PS4 zaten bizleri rahat 2 sene daha götürecek EX oyunlarının Grafik ve stabil Fps si çözünürlüğü ortada
Ondan sonra da PS5 yani 9-10 Tflop değerlerinde yeni nesil konsolumuzu da 2018 in sonlarında yani 2019 da alırız
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SlimShay 2 yıl
Paranızı sokağa atmak için bir neden daha..
Tabii elinde ps4 olup bunuda alacaklara tavsiye ediyorum..
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Redunay 2 yıl
Neo 1080p odaklı olacaksa ps4 den farkı ne? Eğer öyleyse ps4 için çıkacak oyunlar daha düşük çözünürlükde çıkabilir. Yani normalde ps4 e 1080p çıkması gereken bir oyun 900p çıkabilir.
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BlackLead 2 yıl Redunay
Ghostrain

Neo 1080p odaklı olacaksa ps4 den farkı ne? Eğer öyleyse ps4 için çıkacak oyunlar daha düşük çözünürlükde çıkabilir. Yani normalde ps4 e 1080p çıkması gereken bir oyun 900p çıkabilir.

zaten ps4'e çıkan pek çok oyun 900p upscale ile 1080 e yükseltiliyor neo'da ise bu durum kabul edilmeyecek sadece orjinal 1080p oalcakmış
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