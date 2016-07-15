PlayStation 4 Neo'nun teknik özellikleri sızdırıldı

Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox Project Scorpio'yu resmi olarak duyurmasının ardından gözler Sony kanadına çevrildi. Teknik olarak bildiğimiz gerçek şu; Microsoft tamamiyle yeni nesil bir konsol üzerinde çalışmalarını sürdürürken, Sony'nin Neo kod adlı yeni hamlesi aslına bakarsanız performans takviyesi yapılmış bir PlayStation 4 güncellemesi gibi düşünülüyor ve performans artışıyla yeni nesil oyunlar ile VR teknolojisine zemin hazırlanıyor.

E3 Fuarı'nda tanıtımı yapılan yeni PlayStation oyunları, güncellenmiş konsolun çok uzak olmadığının bir göstergesiydi. Sızan yol haritasına göre şu aşamada ikinci seviye prototipleme süreci devam eden PlayStation 4 Neo, eğer rivayeler doğruysa gelecek ay düzenlenecek GamesCom fuarında tanıtılıp yıl sona ermeden önce, Noel tatili döneminde çıkabilir. Zamanlama sürecinde Sony'nin en önemli avantajı donanımda tamamiyle yeni nesil bir donanım altyapısına geçilmediği için geliştirmelerin üretim bandına çok çabuk adapte edilip, maliyet hedefinden şaşmadan üretimin başlayabilmesi.

Peki yeni PlayStation 4 hangi özelliklerle gelecek. Henüz Sony resmi bir açıklama yapmadığından %100 kesin bilgi demek kolay olmasa da, dökümanlara göre hem CPU hem de GPU kanadında güncelleme söz konusu. İşlemci altyapısındaki değişim frekans artışı üzerine kurgulanmış. Mevcut konsol gibi AMD'nin Jaguar mimarisini baz alan 8 çekirdekli işlemcinin çalışma frekansı 1.6GHz'den 2.1GHz düzeyine çıkatılarak 500MHz yani bir başka ifade ile %31'lik hız artışı sağlanmış. Açıkçası işlemci frekansında ciddi bir artış olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar.

GPU yani grafik işlem birimi yani bir oyun konsolunun kalbi diyebileceğimiz donanım ise daha büyük güncellemeden nasibini almış gibi görünüyor. PlayStation 4'te kullanılan AMD GPU'su, GCN 1.0 mimarisini baz alan ve 18 işlem ünitesi içerisinde 1152 paralel işlem birimiyle gelen bir tasarıma sahipti. 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 348mm² zar alanına sahip olan GPU 800MHz'de çalışıyor ve 256-bit bellek veri yolu üzerinden 5500MHz'de çalışan belleklerle 176GB/saniye bantgenişliği oluşturuyordu. 72 doku ünitesi ve 32 ROP birimi ile donatılan GPU'nun piksel doldurma hızı 25.60GPiksel / saniye, doku doldurma hızı 57.6GTexel/saniye, tek hassasiyetli teorik işlem gücü ise 1.84 TeraFLOP idi.

PlayStation 4 Neo'nun GPU'su ise daha kaslı. İşlem ünitelerinin sayısı 18'den 36'ya çıkan dolayısıyla paralel işlem birimlerinin sayısı da 2000+ olacak GPU aynı zamanda %13'lik frekans artışı ile 800MHz yerine 911'de çalışıyor ve bellek tarafındaki hız artışı ile birlikte bantgenişliğinin de 1.24 kat artış ile 218GB/saniye olduğu ifade ediliyor. Benim burada merak etitğim iki konu var. Birincisi GCN mimarisinde güncelleme var mı acaba ? Çünkü GCN 1.0 sonrasında AMD daha gelişmiş doku sıkıştırma teknolojilerini mimariye eklemeye başladı. Bu çeşit teknikler, bantgenişliği ve bazı diğer kayankların daha veirmli kullanılmasını sağlayarak özellikle konsol gibi kapalı devre sistemlerde daha etkin kullanılabilir. Kısacası PS4 Neo ile birlikte PlayStation dünyasında ciddi bir performans artışı yaşanacağı kesin.

İkinci soru işareti ise üretim teknolojisi. PlayStation 4'ün GPU tasarımı, çevre elemanlarıyla birlikte 75 Watt'lık termal profile sahip. Şimdi yeni konsolda ciddi performans artışı var, aynı zamanda CPU tarafı da gelişim gösterdi dolayısıyla termal karakteristik değişmiş oldu. Şu anki mevcut konsol tasarımında bu donanım ısıya bağlı throttling problemleri yaşayabilir mi emin değilim bu da aslında doğrunda üretim tekniği ile ilgili. PlayStation 4 altyapısı 28nm üretim geometrisi etrafında şekillenirken, PlayStation 4 Neo için 14nm sürecine geçilebilir. Hali hazırda 14nm GPU'ya sahip olan, 14nm CPU için de hazırlıkları süren AMD, Jaguar tasarımını yeni sürecine ne denli uyarlayabilmiştir bundan da emin değilim.

Galeri bölümünde bulabileceğiniz dökümanlar konsolla ilgili bazı diğer detaylara da ışık tutuyor. Geliştiricilerin hangi çözünürlüğü kullanması gerektiği gibi konularda, Sony'nin bazı direktifleri de söz konusu. Sızdırılan dökümanlara göre örneğin, 4K televizyonda 1440p'nin, HDTV'de 1080p'nin verdiğinden daha fazlası için yeterli etkiyi sunamadağından Sony'nin bu çözünürlük kombinasyonuna sıcak bakmadığı anlaşılıyor. Dediğim gibi bu dökümanların durumu zamanla belli olacak. Ancak kesin olan şu ki; PlayStation 4 Neo, Xbox Project Scorpio gücünde olmayacak zaten beklenti de o değil, belki bir sonraki aşamada PlayStation 5 hamlesi gelebilir ancak PlayStation 4 Neo, mevcut altyapıyı geliştirerek ekosistemi daha yüksek performans ve VR'a hazırlayacak gibi görünüyor.