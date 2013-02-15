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PlayStation 4'ün kontrolcüsüne ait olduğu iddia edilen yeni bir görsel yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,2b
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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PlayStation 4'ün kontrolcüsüne ait olduğu iddia edilen yeni bir görsel yayınlandı
Hatırlayacağınız üzere Sony, geçtiğimiz haftalarda 20 Şubat tarihinde düzenleyeceği bir basın konferansıyla birlikte PlayStation'ın geleceğini gözler önüne sereceğini açıklamıştı. Birçok oyuncuyu heyecanlandıran bu açıklama PlayStation 4 ile ilgili dedikoduların bir hayli alevlenmesine neden olmuştu. Bu kapsamda gelen son dedikodulardan biri de PlayStation 4'ün yeni kontrolcüsünün prototipine ait olduğu iddia edilen bir görsel.

Destructoid tarafından yayınlanan bu görselde yer alan kontrolcü, mevcut DualShock kontrolcüden pek de farklı görünmüyor. Ancak prototipte, mevcut kontrolcüde start ve select tuşlarının yer aldığı kısımda bir dokunmatik panel bulunurken, tetik tuşlarının(L1-L2, R1-R2) arasındaki bölgede yer alan mavi ışıklı dikkatleri bir hayli üzerine çekiyor. Kontrolcü üzerindeki bu mavi ışık, PlayStation'ın Move kontrolcüsünü akıllara getirmiyor değil. Geçtiğimiz yıl almış olduğu patentle birlikte Move ve DualStock'u bir araya getiren Sony'nin PlayStation 4'te böyle bir özelliğe yer vermesi pek de sürpriz olmayacaktır.

Görselde yer alan kontrolcü bazı kaynaklar tarafından doğrulanmış olsa da, kontrolcünün henüz prototip aşamasında olduğu ve son kullanıcı ile buluşana kadar tasarımsal değişiklere uğrayabileceğini belirtmekte fayda var. 

http://www.destructoid.com/what-the-hell-is-this-the-new-playstation-controller--244985.phtml Yorum Yaz
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Umutcan 6 yıl en beğenilen
Made in china by Snopy
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Creativeflo 6 yıl
az kaldı bakalım
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WoXeD 6 yıl
bu cihaz büyük olasılıkla bi cover içinde şuan ve kol tarafıda çarpıtılmış bi tasarımdır.ama konsol için diyorum bu şekilde biraz süslense şu gövdeyle süper olur bea.10 model çıkarırlar bunun sayesinde
ps4ps4 slimps4 ultra slimps4 extreme slim.....
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Berkæn 6 yıl
Resme bakınca 15 sene önce olsa inanılırda günümüzde buna inanmak imkansız.
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BerkcanÇalışkan 6 yıl
Bence güzel olmuş ancak bunla krolar
yine PESstation gözüyle bakacak
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ErrayN 6 yıl BerkcanÇalışkan
BerkcanÇalışkan

Bence güzel olmuş ancak bunla krolar
yine PESstation gözüyle bakacak

benim de sinirlerimi bozan bir konu bu. ps3 gibi canavar bir aleti alıp iki yıldır sadece pes2012 oynayan arkadaşım var. cihaza bugüne dek ne bir bluray film taktı ne de başka bir oyun. online olaylarına girmesi gibi bir ihtimal zaten yok. ve bu adam ps4 çıkmasını bekliyor, ps4 alacakmış. gel de sinirlenme arkadaş.
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BerchisterTR 6 yıl
Bu ne lan
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DRODAKAN KAI 6 yıl
eğer dijital yön tuşalrı böyle bitişik ise ben street fighter oynayamam...
psvita dan biliyorum!!!
psp imde SFA3 te 40 lık hitler yapabiliyorken psvitada daha shoryuken çekemiyorum!!!
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DH Misafiri 6 yıl
eski playstation joyistik lerinden biraz sismanca ama orjinali bozmadiklari iyi olmus. onca senedir kullaniyoruz bu joyistik i herkes memnun, fakat bir begenmeme mevzusudur almis yurumus
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[Fe4R] 6 yıl
Analoglar PS3'te bana göre biraz yüksekti, bunları biraz 3-5 mm arasında kola gömülü yapsalar daha rahat olur. Birde şu tuşlarda sert kauçuk kullansalar tadından yenmez.
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SeçmeceKarpuz 6 yıl
sony yanlış yapmaz bana sorarsanız çok güzel bir gamepad olacak çok şık olacak hatta şuanki ds3 ün zarifliği ve seksiliğine bakın birde xbox kolunun dambıl a benzeyen tasarımına bakın derim çok çok şık klas bir gamepad ile oynayacağız
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Redunay 6 yıl
Bu prototip ama gerçeğide buna yakın bir şey olacak. Ön tarafta lcd ekran kesin olacaktır.
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FethiyeliTR 6 yıl
Ben dokunmatik ekranın oyun içi kullanılırsa devasa online oyunlarda ya da diablo gibioyunlarda çok işe yarayacağını düşünüyorum malum diablo şuan ki konsollarda rahat oynanamayacağı için çıkmadı
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SiPAHi_ 6 yıl
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Cumadangeldim 6 yıl SiPAHi_
SiPAHi_

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Böyle daha şık gözüküyor

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ABUX 6 yıl SiPAHi_
SiPAHi_

Photos and Videos tagged with #playstation2013

twitpic.com/...

twitpic.com/...

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Bence güzel
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