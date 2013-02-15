PlayStation 4'ün kontrolcüsüne ait olduğu iddia edilen yeni bir görsel yayınlandı

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Hatırlayacağınız üzere Sony, geçtiğimiz haftalarda 20 Şubat tarihinde düzenleyeceği bir basın konferansıyla birlikte PlayStation'ın geleceğini gözler önüne sereceğini açıklamıştı. Birçok oyuncuyu heyecanlandıran bu açıklama PlayStation 4 ile ilgili dedikoduların bir hayli alevlenmesine neden olmuştu. Bu kapsamda gelen son dedikodulardan biri de PlayStation 4'ün yeni kontrolcüsünün prototipine ait olduğu iddia edilen bir görsel.
Destructoid tarafından yayınlanan bu görselde yer alan kontrolcü, mevcut DualShock kontrolcüden pek de farklı görünmüyor. Ancak prototipte, mevcut kontrolcüde start ve select tuşlarının yer aldığı kısımda bir dokunmatik panel bulunurken, tetik tuşlarının(L1-L2, R1-R2) arasındaki bölgede yer alan mavi ışıklı dikkatleri bir hayli üzerine çekiyor. Kontrolcü üzerindeki bu mavi ışık, PlayStation'ın Move kontrolcüsünü akıllara getirmiyor değil. Geçtiğimiz yıl almış olduğu patentle birlikte Move ve DualStock'u bir araya getiren Sony'nin PlayStation 4'te böyle bir özelliğe yer vermesi pek de sürpriz olmayacaktır.
Görselde yer alan kontrolcü bazı kaynaklar tarafından doğrulanmış olsa da, kontrolcünün henüz prototip aşamasında olduğu ve son kullanıcı ile buluşana kadar tasarımsal değişiklere uğrayabileceğini belirtmekte fayda var.
http://www.destructoid.com/what-the-hell-is-this-the-new-playstation-controller--244985.phtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ps4ps4 slimps4 ultra slimps4 extreme slim.....
benim de sinirlerimi bozan bir konu bu. ps3 gibi canavar bir aleti alıp iki yıldır sadece pes2012 oynayan arkadaşım var. cihaza bugüne dek ne bir bluray film taktı ne de başka bir oyun. online olaylarına girmesi gibi bir ihtimal zaten yok. ve bu adam ps4 çıkmasını bekliyor, ps4 alacakmış. gel de sinirlenme arkadaş.
psvita dan biliyorum!!!
psp imde SFA3 te 40 lık hitler yapabiliyorken psvitada daha shoryuken çekemiyorum!!!
twitpic.com/...
twitpic.com/...
Böyle daha şık gözüküyor
Bence güzel
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