Valve yanıtladı: Steam Deck 2 ne zaman geliyor?

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Tam Boyutta Gör Taşınabilir konsol pazarı bildiğiniz gibi PSP ve Playstation Vita’nın ardından uzun süre geri planda kaldı. Ancak Nintendo Switch ve Steam Deck gibi modeller, pazarı tekrar canlandırmayı başardı. Günümüzde ise tüm gözler daha güncel bir donanımla yenilenecek Steam Deck 2'ye çevrilmiş durumda. Valve ise, yeni konsol hakkında suskunluğunu bozdu. Bekleyiş bir süre daha sürecek.

Steam Deck 2 ne zaman geliyor?

Steam Deck bekleyenlere Valve tarafından sürpriz bir gelişme paylaşıldı. Steam Deck’in baş tasarımcısı Lawrence Young, Reviews.org ile yaptığı bir röportajda Steam Deck 2'nin varlığını doğruladı ancak yakın bir zamanda piyasaya sürülmeyeceğini belirtti. En önemlisi ise yeni konsol için "bilgi işlemde nesiller arası bir sıçrama" bekleniyor olması.

Üstelik Young, her yıl yeni bir oyun konsolu çıkarmanın kullanıcılara haksızlık olduğunu düşünüyor ve bu konuda yanılmadığını da söylemek doğru olur. Örneğin Ryzen 7 7840U ve Ryzen 7 8840U APU'ya sahip taşınabilir cihazları ele alalım. Bu iki AMD çipi de aynı ve ikincisi yalnızca yükseltilmiş bir NPU sunuyor.

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Peki Steam Deck 2 ne zaman geliyor? Bunu söylemek için henüz erken ancak AMD Ryzen Z2 serisinin çok yakında tanıtılacağını belirtelim. Bunun Valve için yeterli olup olmadığını ise zaman gösterecek. Kaçıranlar için şu an piyasada olan Steam Deck OLED, ekran ve pil yükseltmesi ile Kasım 2023'te tanıtıldı. Donanım bölümünde ise kayda değer bir değişim olmadı. Başka bir deyişle mevcut Steam Deck'e kıyasla performans yükseltmesi sunmuyor.

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