Valve yanıtladı: Steam Deck 2 ne zaman geliyor?

Steam Deck 2 ne zaman geliyor?
Steam Deck bekleyenlere Valve tarafından sürpriz bir gelişme paylaşıldı. Steam Deck’in baş tasarımcısı Lawrence Young, Reviews.org ile yaptığı bir röportajda Steam Deck 2'nin varlığını doğruladı ancak yakın bir zamanda piyasaya sürülmeyeceğini belirtti. En önemlisi ise yeni konsol için "bilgi işlemde nesiller arası bir sıçrama" bekleniyor olması.
Üstelik Young, her yıl yeni bir oyun konsolu çıkarmanın kullanıcılara haksızlık olduğunu düşünüyor ve bu konuda yanılmadığını da söylemek doğru olur. Örneğin Ryzen 7 7840U ve Ryzen 7 8840U APU'ya sahip taşınabilir cihazları ele alalım. Bu iki AMD çipi de aynı ve ikincisi yalnızca yükseltilmiş bir NPU sunuyor.
Peki Steam Deck 2 ne zaman geliyor? Bunu söylemek için henüz erken ancak AMD Ryzen Z2 serisinin çok yakında tanıtılacağını belirtelim. Bunun Valve için yeterli olup olmadığını ise zaman gösterecek. Kaçıranlar için şu an piyasada olan Steam Deck OLED, ekran ve pil yükseltmesi ile Kasım 2023'te tanıtıldı. Donanım bölümünde ise kayda değer bir değişim olmadı. Başka bir deyişle mevcut Steam Deck'e kıyasla performans yükseltmesi sunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)