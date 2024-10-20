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    Anlık Bildirim

    Valve yanıtladı: Steam Deck 2 ne zaman geliyor?

    Valve, Steam Deck 2'ye ilişkin sürpriz bir açıklama paylaştı. Steam Deck'in devam modeli için kullanıcıların uzun bir süre daha beklemesi gerekecek.            
    Valve yanıtladı: Steam Deck 2 ne zaman geliyor? Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir konsol pazarı bildiğiniz gibi PSP ve Playstation Vita’nın ardından uzun süre geri planda kaldı. Ancak Nintendo Switch ve Steam Deck gibi modeller, pazarı tekrar canlandırmayı başardı. Günümüzde ise tüm gözler daha güncel bir donanımla yenilenecek Steam Deck 2'ye çevrilmiş durumda. Valve ise, yeni konsol hakkında suskunluğunu bozdu. Bekleyiş bir süre daha sürecek. 

    Steam Deck 2 ne zaman geliyor?

    Steam Deck bekleyenlere Valve tarafından sürpriz bir gelişme paylaşıldı. Steam Deck’in baş tasarımcısı Lawrence Young, Reviews.org ile yaptığı bir röportajda Steam Deck 2'nin varlığını doğruladı ancak yakın bir zamanda piyasaya sürülmeyeceğini belirtti. En önemlisi ise yeni konsol için "bilgi işlemde nesiller arası bir sıçrama" bekleniyor olması.

    Üstelik Young, her yıl yeni bir oyun konsolu çıkarmanın kullanıcılara haksızlık olduğunu düşünüyor ve bu konuda yanılmadığını da söylemek doğru olur. Örneğin Ryzen 7 7840U ve Ryzen 7 8840U APU'ya sahip taşınabilir cihazları ele alalım. Bu iki AMD çipi de aynı ve ikincisi yalnızca yükseltilmiş bir NPU sunuyor.

    Peki Steam Deck 2 ne zaman geliyor? Bunu söylemek için henüz erken ancak AMD Ryzen Z2 serisinin çok yakında tanıtılacağını belirtelim. Bunun Valve için yeterli olup olmadığını ise zaman gösterecek. Kaçıranlar için şu an piyasada olan Steam Deck OLED, ekran ve pil yükseltmesi ile Kasım 2023'te tanıtıldı. Donanım bölümünde ise kayda değer bir değişim olmadı. Başka bir deyişle mevcut Steam Deck'e kıyasla performans yükseltmesi sunmuyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 1 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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