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    MSI Claw 8 AI+ ve 7 AI+ çıkış tarihi açıklandı: İşte özellikleri

    Bir süredir gündemde olan MSI Claw 8 AI+ ve Claw 7 AI+ çıkış tarihi ortaya çıktı. Peki özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekecek el konsolları neler vadediyor? İşte detaylar...
    MSI Claw 8 AI+ ve 7 AI+ çıkış tarihi açıklandı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Steam Deck ile ivme kazanan taşınabilir konsol pazarı gün geçtikçe büyüyor. Hatta Asus ROG Ally ve Lenovo Legion GO'nun ardından MSI da ilk el konsolu MSI Claw modelini duyurmuş ve Intel konfigürasyonu ile rakiplerinden ayrılmayı başarmıştı. Şimdi ikinci nesil MSI Claw 8 AI+ ve Claw 7 AI+ modellerinin çıkış tarihi belli oldu.

    MSI Claw 8 AI+ ve 7 AI+ çıkış tarihi açıklandı

    Kaçıranlar için yakın tarihte tanıtılan Claw 8 ve 7 AI+ modelleri için 26 Aralık tarihine işaret edilmişti. Ancak bu tarih sürpriz bir şekilde ertelendi. Şimdi perakende platformlarından alınan bilgiye göre, her iki konsolun çıkış tarihi 15 Ocak 2025 belirlenmiş durumda. Üstelik bu bilgi, MSI tarafından da doğrulandı. 

    Hatırlamak adına MSI’ın en güçlü el konsolu olan Claw 8 AI+ ve Claw 7 AI+, VRR, 120Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve 1920x1080 piksel çözünürlük sunan dokunmatik IPS ekranla geliyor. Ancak aynı ekran özelliklerine kıyasla Claw 7 AI+ modeli 7 inç, Claw 8 AI+ ise 8 inç boyutlarında ekranla kullanıcılara sunulacak.

    MSI Claw 8 AI+ ve 7 AI+ çıkış tarihi açıklandı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Her iki cihaz, Intel'in geçtiğimiz ay duyurduğu yeni Core Ultra 258V APU'dan güç alıyor ve 8 Xe2 çekirdekli Arc A140V GPU ile geliyor. İşlemci, 4 performans ve 4 verimlilik olmak üzere 8 çekirdekli yapıda geliyor ve 32GB LPDDR5X-8533 MT's bellekle destekleniyor. Üstelik kapasitenin her iki sürümde de aynı olduğunu belirtelim.

    Pil bölümünde ise, Claw 8 AI+, ROG Ally X'e eşdeğer olan 80Whr pil ömrüyle geliyor. Kutusundan ise 1TB'a kadar PCI-E 4.0 M.2 depolama kapasitesi ve Windows 11 işletim sistemi ile çıkacak. Claw 7 AI+ ise, 53 Whr boyutlarında pil ve 512GB PCI-E 4.0 M2 ile destekleniyor. Ayrıca Claw 8 AI+, en son WiFi 7 ve Bluetooth 5.4 desteğine sahip. 7 inçlik model ise WiFi 6E ve Bluetooth 5.3'e sahip olacak.

    Claw 7 AI+ özellikleri

    • Intel Core Ultra 258V
    • 32GB LPDDR5x-8533
    • Intel Arc 140V
    • 512GB
    • 7'' 1080p VRR
    • Hall Effect Sensör
    • 54.5Whr
    • Thunbolt 4x2
    • Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
    • 799 dolar

    Claw 8 AI+ özellikleri

    • Intel Core Ultra 258V
    • 32GB LPDDR5x-8533
    • Intel Arc 140V
    • 1TB
    • 8'' 1200p VRR
    • Hall Effect Sensör
    • 80Whr
    • Thunbolt 4x2
    • Intel Wi-Fi 7 Bluetooth v5.4
    • 899 dolar
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    ermes_unuy 12 saat önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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