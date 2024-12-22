MSI Claw 8 AI+ ve 7 AI+ çıkış tarihi açıklandı: İşte özellikleri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam Deck ile ivme kazanan taşınabilir konsol pazarı gün geçtikçe büyüyor. Hatta Asus ROG Ally ve Lenovo Legion GO'nun ardından MSI da ilk el konsolu MSI Claw modelini duyurmuş ve Intel konfigürasyonu ile rakiplerinden ayrılmayı başarmıştı. Şimdi ikinci nesil MSI Claw 8 AI+ ve Claw 7 AI+ modellerinin çıkış tarihi belli oldu.

MSI Claw 8 AI+ ve 7 AI+ çıkış tarihi açıklandı

Kaçıranlar için yakın tarihte tanıtılan Claw 8 ve 7 AI+ modelleri için 26 Aralık tarihine işaret edilmişti. Ancak bu tarih sürpriz bir şekilde ertelendi. Şimdi perakende platformlarından alınan bilgiye göre, her iki konsolun çıkış tarihi 15 Ocak 2025 belirlenmiş durumda. Üstelik bu bilgi, MSI tarafından da doğrulandı.

Hatırlamak adına MSI’ın en güçlü el konsolu olan Claw 8 AI+ ve Claw 7 AI+, VRR, 120Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve 1920x1080 piksel çözünürlük sunan dokunmatik IPS ekranla geliyor. Ancak aynı ekran özelliklerine kıyasla Claw 7 AI+ modeli 7 inç, Claw 8 AI+ ise 8 inç boyutlarında ekranla kullanıcılara sunulacak.

Tam Boyutta Gör Her iki cihaz, Intel'in geçtiğimiz ay duyurduğu yeni Core Ultra 258V APU'dan güç alıyor ve 8 Xe2 çekirdekli Arc A140V GPU ile geliyor. İşlemci, 4 performans ve 4 verimlilik olmak üzere 8 çekirdekli yapıda geliyor ve 32GB LPDDR5X-8533 MT's bellekle destekleniyor. Üstelik kapasitenin her iki sürümde de aynı olduğunu belirtelim.

İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız pist için tarih verildi 1 hf. önce eklendi

Pil bölümünde ise, Claw 8 AI+, ROG Ally X'e eşdeğer olan 80Whr pil ömrüyle geliyor. Kutusundan ise 1TB'a kadar PCI-E 4.0 M.2 depolama kapasitesi ve Windows 11 işletim sistemi ile çıkacak. Claw 7 AI+ ise, 53 Whr boyutlarında pil ve 512GB PCI-E 4.0 M2 ile destekleniyor. Ayrıca Claw 8 AI+, en son WiFi 7 ve Bluetooth 5.4 desteğine sahip. 7 inçlik model ise WiFi 6E ve Bluetooth 5.3'e sahip olacak.

İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız pist için tarih verildi 1 hf. önce eklendi

Claw 7 AI+ özellikleri

Intel Core Ultra 258V

32GB LPDDR5x-8533

Intel Arc 140V

512GB

7'' 1080p VRR

Hall Effect Sensör

54.5Whr

Thunbolt 4x2

Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

799 dolar

Claw 8 AI+ özellikleri

Intel Core Ultra 258V

32GB LPDDR5x-8533

Intel Arc 140V

1TB

8'' 1200p VRR

Hall Effect Sensör

80Whr

Thunbolt 4x2

Intel Wi-Fi 7 Bluetooth v5.4

899 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

MSI Claw 8 AI+ ve 7 AI+ çıkış tarihi açıklandı: İşte özellikleri