MSI Claw 8 AI+ ve 7 AI+ çıkış tarihi açıklandı: İşte özellikleri

- MSI Claw 8 AI+ ve 7 AI+ çıkış tarihi açıklandı
- Claw 7 AI+ özellikleri
- Claw 8 AI+ özellikleri
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MSI Claw 8 AI+ ve 7 AI+ çıkış tarihi açıklandı
Kaçıranlar için yakın tarihte tanıtılan Claw 8 ve 7 AI+ modelleri için 26 Aralık tarihine işaret edilmişti. Ancak bu tarih sürpriz bir şekilde ertelendi. Şimdi perakende platformlarından alınan bilgiye göre, her iki konsolun çıkış tarihi 15 Ocak 2025 belirlenmiş durumda. Üstelik bu bilgi, MSI tarafından da doğrulandı.
Hatırlamak adına MSI’ın en güçlü el konsolu olan Claw 8 AI+ ve Claw 7 AI+, VRR, 120Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve 1920x1080 piksel çözünürlük sunan dokunmatik IPS ekranla geliyor. Ancak aynı ekran özelliklerine kıyasla Claw 7 AI+ modeli 7 inç, Claw 8 AI+ ise 8 inç boyutlarında ekranla kullanıcılara sunulacak.
Pil bölümünde ise, Claw 8 AI+, ROG Ally X'e eşdeğer olan 80Whr pil ömrüyle geliyor. Kutusundan ise 1TB'a kadar PCI-E 4.0 M.2 depolama kapasitesi ve Windows 11 işletim sistemi ile çıkacak. Claw 7 AI+ ise, 53 Whr boyutlarında pil ve 512GB PCI-E 4.0 M2 ile destekleniyor. Ayrıca Claw 8 AI+, en son WiFi 7 ve Bluetooth 5.4 desteğine sahip. 7 inçlik model ise WiFi 6E ve Bluetooth 5.3'e sahip olacak.
Claw 7 AI+ özellikleri
- Intel Core Ultra 258V
- 32GB LPDDR5x-8533
- Intel Arc 140V
- 512GB
- 7'' 1080p VRR
- Hall Effect Sensör
- 54.5Whr
- Thunbolt 4x2
- Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
- 799 dolar
Claw 8 AI+ özellikleri
- Intel Core Ultra 258V
- 32GB LPDDR5x-8533
- Intel Arc 140V
- 1TB
- 8'' 1200p VRR
- Hall Effect Sensör
- 80Whr
- Thunbolt 4x2
- Intel Wi-Fi 7 Bluetooth v5.4
- 899 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.