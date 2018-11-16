PlayStation için Black Friday indirimleri başladı

Microsoft’un ardından Sony de Black Friday indirimlerini başlattı. PlayStation 4 için bazı oyunlarda yüzde 60’a varan indirimler göze çarpıyor.
Geçtiğimiz senelere göre az sayıda oyunun indirime girdiğini görüyoruz. İndirimlerden iki oyunun fiyatındaki indirim dikkat çekiyor. Marvel’s Spider-Man 469 TL’den 179 TL’ye Assasin’s Creed Odyssey oyunu da 469 TL’den 179 TL’ye düştü.
Oyunlarda ve DLC paketlerde indirime gidilirken PS Plus abonelik ücretlerinde indirime gidilmedi. İndirimler 27 Kasım’a kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde konsol fiyatlarında ve kutulu oyunlarda indirime gidilecek.
PS4 Black Friday indirimlerinin dikkat çekenleri:
Marvel’s Spider-Man: 469 TL > 179 TL
Assasin’s Creed Odyssey: 469 TL > 179 TL
FIFA 19: 469 TL > 267,33 TL
Call of Duty Black Ops 4: 469 TL > 328,30 TL
Shadow of the Tomb Raider: 469 TL > 159 TL
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: 219 TL > 54 TL
GTA V: 239 TL > 134 TL
NBA 2K19: 469 TL > 259 TL
Far Cry 5: 399 TL > 180,05 TL
The Crew 2: 339 TL > 99 TL
NFS Payback: 259,90 TL > 64 TL
Horizon Zero Dawn: 179 TL > 84 TL
The Sims 4: 279 TL > 86,10 TL
Rocket League: 89 TL > 44,50 TL
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Spider-Man €69,99 --> €39,99
FIFA 19 €69,99 --> €39,89
TÜRKIYE PS STORE
Spider-Man 469,00 TL --> 179,00 TL
FIFA 19 469,00 TL --> 267,33 TL
Sırf FIFA daha popüler diye fiyatını az indiren PS Türkiye. Eyvallah!!!!
(Kontrol etmek isteyen iki gizli pencere açsın birine PS Store Türkiye diğeri e PS Store Deutschland yazsin baksın)
İnsan utanıyor ya. Belki dalga geçenler olabilir ama Türkiye’de standart bir oyunun fiyatı 90, hadi abartma derseniz 100 olmalıdır. Hemen dolar kuruna çevirmeyin lütfen. Kötü işte ülkenin durumu. Hep bir asgari ücrettir gidiyor. Amerika ile karşılaştırmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Oradaki insanlar pirzolaya 90 dolar mı ödüyor? Benzinin litresine 6 dolar mı veriyor?
"Kara Cuma (Black Friday) Şükran Günü’nün (Thanksgiving Day) ertesi sabahında gerçekleşen bir alışveriş çılgınlığıdır. Kara Cuma bu yıl 25 Kasım tarihine denk geliyor. Ünlü markalar Kara Cuma’da %80’e varan (hatta bazı durumlarda daha da fazla) indirimler uyguluyor. Madem bu kadar güzel bir şey neden adı Kara Cuma? Bu konuda iki inanış var.
Birincisi; Kara Cuma kutlamaları için mağazalar kapılarını saat 04:00 ve 05:00 arasında açar. Daha gün aydınlanmadığı için bugüne Kara Cuma ismi verilmiş olabilir. İkinci inanış ise; Kara Cuma günü mağazalar tamamen boşaltılıyor, insanlar birbirini eziyor hatta hayatını kaybedenler bile olabiliyor. Bu da normal bir günü kara hale getirebilmek için yeterli bir sebep sanırım."
Alıntı: webtekno
Umarım bazı şeyleri görmeden, okumadan bilmeden atlamayız artık.
Kabak tadı veriyor çünkü.
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Ek olarak: Arkadaşlar gerçekten dayanamayıp oynamak isteyen varsa başka, ama acelesi olmayan yıl başına kadar beklesin lütfen. Hem satışlar düşsün akıllanırlar belki ona göre de yıl başında daha iyi indirimler gelir.