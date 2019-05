PlayStation için Black Friday indirimleri başladı

Tam Boyutta Gör

Microsoft’un ardından Sony de Black Friday indirimlerini başlattı. PlayStation 4 için bazı oyunlarda yüzde 60’a varan indirimler göze çarpıyor.

Geçtiğimiz senelere göre az sayıda oyunun indirime girdiğini görüyoruz. İndirimlerden iki oyunun fiyatındaki indirim dikkat çekiyor. Marvel’s Spider-Man 469 TL’den 179 TL’ye Assasin’s Creed Odyssey oyunu da 469 TL’den 179 TL’ye düştü.

Oyunlarda ve DLC paketlerde indirime gidilirken PS Plus abonelik ücretlerinde indirime gidilmedi. İndirimler 27 Kasım’a kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde konsol fiyatlarında ve kutulu oyunlarda indirime gidilecek.

PS4 Black Friday indirimlerinin dikkat çekenleri:

Marvel’s Spider-Man: 469 TL > 179 TL

Assasin’s Creed Odyssey: 469 TL > 179 TL

FIFA 19: 469 TL > 267,33 TL

Call of Duty Black Ops 4: 469 TL > 328,30 TL

Shadow of the Tomb Raider: 469 TL > 159 TL

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: 219 TL > 54 TL

GTA V: 239 TL > 134 TL

NBA 2K19: 469 TL > 259 TL

Far Cry 5: 399 TL > 180,05 TL

The Crew 2: 339 TL > 99 TL

NFS Payback: 259,90 TL > 64 TL

Horizon Zero Dawn: 179 TL > 84 TL

The Sims 4: 279 TL > 86,10 TL

Rocket League: 89 TL > 44,50 TL