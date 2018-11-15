Xbox için Black Friday (Kara Cuma) indirimleri başladı

Xbox Black Friday (Kara Cuma) indirimleri başladı. FIFA 19, Forza Horizon 4, Assasin's Creed Odyssey ve daha pek çok oyun indirime girdi. Xbox Kara Cuma indirimlerinin öne çıkanları haberimizde: