Xbox için Black Friday (Kara Cuma) indirimleri başladı

Xbox için Black Friday indirimleri başladı. Microsoft, Xbox Live Gold üyeler için Black Friday (Kara Cuma) indirimlerini başlattı. İndirimlerden yararlanmak isteyen Live Gold abonesi olmayan kullanıcıların 4 gün beklemesi gerekecek.

Xbox Kara Cuma indirimleri 26 Kasım günü sona erecek. Kara Cuma indirim dönemi boyunca Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold abonelikleri aylık 1 TL’ye satılıyor. Aşağıdaki bağlantıdan indirimlere ulaşabilirsiniz:

Xbox Kara Cuma indirimleri

Dikkat çeken indirimlerden bazıları:

FIFA 19: 468,75 TL > 281,25 TL

Shadow of the Tomb Raider: 468,75 TL > 234,38 TL

Forza Horizon 4: 260 TL > 169 TL

The Crew 2: 328,75 TL > 98,63 TL

Cuphead: 56,25 TL > 45 TL

Sea of Thieves: 230 TL > 115 TL

The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY: 160,75 TL > 64,30 TL

Assassin's Creed Odyssey: 500,25 TL > 300,15 TL

Call of Duty: Black Ops 4: 470,50 TL > 329,35 TL

F1 2018: 180 TL > 90 TL

GTA V: 164,25 TL > 106,76 TL

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: 204,50 TL > 61,35 TL

Tom Clancy's The Division: 180 TL > 36 TL

Unrawel Two: 99,50 TL > 59,70 TL