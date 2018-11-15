Xbox için Black Friday (Kara Cuma) indirimleri başladı

Xbox için Black Friday indirimleri başladı. Microsoft, Xbox Live Gold üyeler için Black Friday (Kara Cuma) indirimlerini başlattı. İndirimlerden yararlanmak isteyen Live Gold abonesi olmayan kullanıcıların 4 gün beklemesi gerekecek.
Xbox Kara Cuma indirimleri 26 Kasım günü sona erecek. Kara Cuma indirim dönemi boyunca Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold abonelikleri aylık 1 TL’ye satılıyor. Aşağıdaki bağlantıdan indirimlere ulaşabilirsiniz:
Dikkat çeken indirimlerden bazıları:
FIFA 19: 468,75 TL > 281,25 TL
Shadow of the Tomb Raider: 468,75 TL > 234,38 TL
Forza Horizon 4: 260 TL > 169 TL
The Crew 2: 328,75 TL > 98,63 TL
Cuphead: 56,25 TL > 45 TL
Sea of Thieves: 230 TL > 115 TL
The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY: 160,75 TL > 64,30 TL
Assassin's Creed Odyssey: 500,25 TL > 300,15 TL
Call of Duty: Black Ops 4: 470,50 TL > 329,35 TL
F1 2018: 180 TL > 90 TL
GTA V: 164,25 TL > 106,76 TL
Tom Clancy's Rainbow Six Siege: 204,50 TL > 61,35 TL
Tom Clancy's The Division: 180 TL > 36 TL
Unrawel Two: 99,50 TL > 59,70 TL
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Hele Tomb Raider ilk çıktığından 160 filandı galiba sonra 300 dayadılar şimdi indirimle ikiyüzlü rakamlar. [>:]