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Xbox için Black Friday (Kara Cuma) indirimleri başladı

Xbox Black Friday (Kara Cuma) indirimleri başladı. FIFA 19, Forza Horizon 4, Assasin's Creed Odyssey ve daha pek çok oyun indirime girdi. Xbox Kara Cuma indirimlerinin öne çıkanları haberimizde:
6 ay
19b
1
105
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Xbox için Black Friday (Kara Cuma) indirimleri başladı
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Xbox için Black Friday indirimleri başladı. Microsoft, Xbox Live Gold üyeler için Black Friday (Kara Cuma) indirimlerini başlattı. İndirimlerden yararlanmak isteyen Live Gold abonesi olmayan kullanıcıların 4 gün beklemesi gerekecek.

Xbox Kara Cuma indirimleri 26 Kasım günü sona erecek. Kara Cuma indirim dönemi boyunca Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold abonelikleri aylık 1 TL’ye satılıyor. Aşağıdaki bağlantıdan indirimlere ulaşabilirsiniz:

Xbox Kara Cuma indirimleri

Dikkat çeken indirimlerden bazıları:

FIFA 19: 468,75 TL > 281,25 TL
Shadow of the Tomb Raider: 468,75 TL > 234,38 TL
Forza Horizon 4: 260 TL > 169 TL
The Crew 2: 328,75 TL > 98,63 TL
Cuphead: 56,25 TL > 45 TL
Sea of Thieves: 230 TL > 115 TL
The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY: 160,75 TL > 64,30 TL
Assassin's Creed Odyssey: 500,25 TL > 300,15 TL
Call of Duty: Black Ops 4: 470,50 TL > 329,35 TL
F1 2018: 180 TL > 90 TL
GTA V: 164,25 TL > 106,76 TL
Tom Clancy's Rainbow Six Siege: 204,50 TL > 61,35 TL
Tom Clancy's The Division: 180 TL > 36 TL
Unrawel Two: 99,50 TL > 59,70 TL


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
*HKN* 6 ay en beğenilen
Eski fiyatlarla gitseydik şimdi bu oyunların çoğunu 80-130 TL aralığında almıştık.
Hele Tomb Raider ilk çıktığından 160 filandı galiba sonra 300 dayadılar şimdi indirimle ikiyüzlü rakamlar. [>:]
Eski fiyatlarla gitseydik şimdi bu oyunların çoğunu 80-130 TL aralığında almıştık.Hele Tomb Raider ilk çıktığından 160 filandı galiba sonra 300 dayadılar ş...
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.PanxeR. 6 ay Afonso54
Xbox genelde rusya ve Türkiye'de daha ucuz oluyor fakat şöyle bir durum da var bir çok oyun xbox da gerçek 4k iken ps pro da 2k maksimum
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SaFaKTR3 5 ay
Arkadaşlar merhaba. Xbox da kardeşlik yapacak sağlam bir arkadaş arıyorum. Gold live gamepass oyunları vs beraber alıp oynayabileceğim bi arkadaşa ihtiyacım var.
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mrttgl 5 ay
Mediamark ta siber pazartesi şeklinde devam ediyor. 2499 tl
mediamarkt.com.tr/...
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Xdian 5 ay
O çakalların çoğu bu forumdan emin olun. Ellerinde patlasın cihaz
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Olgi 5 ay
Sahibinden.com çakalları ucuza alıp pahalıya listelemeye başlamış bile
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kaan0101 5 ay Olgi
çakala hakaret olur
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BERK BEY 5 ay
Ben indirimli birşey göremedim gta nisanda 90 tlydi 104 olmuş genel olarak pahalı geldi
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aschil 5 ay
Efsane fiyat dedikleride daha düne kadar pahalı dediğimiz fiyat
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reew 5 ay
Selam beyler bende mediamarkt ten aldım xbox x.
Şimdi tecrübeli arkadaşlar dan ricam en mantıklı game pass yönetimi nasıl yapılmali?
1tl ye bir ay alıp sonra kutudan çıkan 1aylik ücretsiz kodu mu kullanmalı? Böylece iki ay 1tl ye gelmiş oluyor, daha mantıklı olan yollar var mı acaba?
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kaan0101 5 ay reew
eğer 6 aylık kampanyayı kullanmayı düşünmüyorsan ki yeni üye olduğun icin o kampanya görünmez büyük ihtimal , şöyle yapabilirsin 1 aylık 1 tl alabilirsin diğer ayın 26 sında üyeligin biter 6 aylık 87 Tl olan seçenek çıkar , çıkmaz ise yine 1 Tl ye 1 aylık alabilirsin daha sonra oda bittiğinde kodu kullanınırsı 3 ay 2 tl ye kullanmış olursun
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bbuzol 5 ay
Bende dayanamadım aldım. Uzun zamandır xboxu denemek istiyordum. Gamepass ilgimi çekiyor. Olmadı satarım.
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Crash_35 5 ay
Media Markttan 2499 a BFV li paketi almış bulunuyorum
gerçekten efsane fiyat
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