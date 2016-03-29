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Playstation VR için çıkacak en heyecan verici oyunlar

3 yıl
35,5b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Sony'nin sanal gerçeklik kaskı Playstation VR için çıkacak en heyecan verici oyunları listeledik. Gran Turismo Sports, Ace Combat 7, Golem ve Tekken 7 gibi oyunlar büyük merak uyandırıyor.
 
Sony’nin sanal gerçeklik kaskı Playstation VR bildiğiniz gibi Ekim ayında 399 euro’dan piyasaya çıkacak. Henüz Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli olmayan cihazın 50 civarında oyunla birlikte raflardaki yerini alacağı söyleniyor. Biz de bunlar arasından en çok beklediklerimizi sıraladık.

1- Playstation VR Worlds
Playstation VR için çıkacak en heyecan verici oyunlar
5 farklı mini oyunu bünyesinde barındıracak bir eğlence paketi olan Playtstation VR Worlds sanal gerçeklik cihazını alanların ilk tercihlerinden biri olacak gibi. Bu oyunlardan VR Luge kızağımızla arabaların arasında son sürat kaydığımız, tırların altından geçtiğimiz aksiyon dolu bir macera olacak.
Fütüristik bir spor oyunu olan Dangerball’da ise kafamızla bir topu yönlendirip rakibimizi yenmeye çalışıyoruz. Bu gerçekten mini minnacık bir oyun. Into the Deep’teyse denizin derinliklerini keşfederken, birbirinden farklı deniz canlılarını görecek ve köpek balıklarından sakınarak hayatta kalmaya çalışacağız.
Paketteki en ilgi çekici oyun olan The London Heist’ta ise çetelerin arasına dalıp 2 adet move kontrolcüsü kullanarak düşmanlarımızı vurmaya çalışacağız. Bu oyun grafiksel yönden çok şey sunmasa da eğlence yönünden dolu dolu olacak gibi görünüyor.
Paketteki bir diğer ilgi çekici oyun grafikleriyle büyük beğenimizi kazanan Scavenger’s Odyssey oldu. Bir hazine avcısını yönettiğimiz oyun sanal gerçeklikte shooter deneyimini başarılı bir şekilde hissettirecek gibi.
Bütün bu oyunlara bakınca Playstation VR World her açıdan mutlaka alınması gereken bir paket diyebiliriz.

2- ADR1FT
Konusu 2037 yılında parçalanmış bir uzay istasyonunda geçecek olan ADRIFT’te Alex Oshima adlı bir astronotu yöneteceğiz. Burada 5 farklı mekanda bulmacaları çözerken bir yandan da havasız kalmamak için mücadele veriyoruz. Uzayda geçen bir sanal gerçeklik deneyimi hiç kuşkusuz bu teknolojiye ilgi duyan hemen hemen herkesin çok hoşuna gidecektir.
Bizim uzaya gitmemiz neredeyse imkansız olduğuna göre en azından sanal gerçeklikte bu deneyimi yaşamak istiyoruz. Sıradan bir keşif oyunu olmanın ötesinde gizemler ve zorlu bulmacalar da barındıracak olan ADRIFT sanal gerçeklik için biçilmiş kaftan.. Gerçi yer biz çekimli bir ortamdayken, yer çekimsiz bir ortamın deneyimini nasıl yaşacağız? Orasını oyun çıkınca göreceğiz.

3- Golem
Playstation VR için çıkacak en heyecan verici oyunlar
Golem’da ciddi şekilde yaralanıp yatağa mahkum olan maceracı bir çocuğu yönetiyoruz. Odanızda sıkışıp kalmışken rüyalarınızda Golem adlı dev yaratıkları yönetip bambaşka dünyaları keşfedeceksiniz. Yeni yerleri keşfettikçe güçlenecek ve dev Golem’lar oluşturabileceğiz.
Halo, Destiny ve Infamous Second Son gibi dev oyunlarda çalışmış kişiler tarafından tasarlanan Golem bir çeşit keşif oyunu olacak gibi. Playstation VR’a özel olarak geliştirilen oyunun grafik ve tasarımsal yönden de son derece başarılı olmasını bekliyoruz. Gerilim, keşif ve gerçek üstü dünyalara ilgi duyuyorsanız Golem listenizde üst sıralarda yer almalı.
4- Ace Combat 7
Playstation’da oldukça önemli bir yere sahip olan Ace Combat serisinin yeni oyunu Playstation VR destekli olarak piyasaya çıkacak. Unreal Engine 4 ile geliştirilen yarı-gerçekçi oyun gök yüzündeki aksiyon dolu savaşlarıyla bizi kendine çekecek.
Ace Combat 6 gibi Strangereal evreninde geçecek olan Ace Combat 7, Playstation VR’ın çıkışına yetişir mi bilinmez, ama bu oyunun adı bile onu beklememiz için yeterli. Bu oyun eğer VR teknolojisini iyi kullanırsa son yıllarda popülaritesini yitiren seri tekrar canlanabilir.

5- Dreams
LittleBigPlanet ve Tearaway gibi harika oyunlardan tanıdığımız MediaMolecule tarafından geliştirilen Dreams, oyna, yarat ve paylaş temasına yoğunlaşıyor. Senaryo moduna sahip olacak yapımda yeni eşyalar ve karakterler yaratıp eşyaları manipüle ederek bulmacaları çözeceğiz.
Co-op desteğine de sahip olacak yapımda yeni bölümler, eşyalar yaratıp bunları Playstation Network’te paylaşma imkanımız da olacak. Geliştirici Media Molecule’ün bugüne kadarki harika oyunlarına bakacak olursak yine çok yaratıcı bir oyunla karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Üstelik rüya gibi görsellere sahip bu oyunun içinde hissetmenin verdiği deneyim bir başka olacaktır.

6- Until Dawn: Rush of Blood
Playstation VR için çıkacak en heyecan verici oyunlar
Playstation 4’ün beğeni toplayan korku-gerilim oyunu Until Dawn’ın Playstation VR için çıkacak yan oyunu Until Dawn: Rush of Blood adını taşicak ve ana oyundan oldukça farklı bir maceraya atılacağız. Sanal gerçekliğe özel bu oyun macera değil, shooter türüne giriyor.
Son derece çizgisel bir yapıya sahip olan Rush of Blood’ta Move kontrolcülerini kullanarak üzerimize çullanan düşman sürülerini yok edeceğiz. Until Dawn’ın shooter türüne kayması bazı oyuncularda hayalkırıklığına yol açabilir, ama geliştiriciler korkuyu yine iliklerimize kadar hissettirecek gibi görünüyorlar. Sanal gerçeklikte korku oyunu denemiş birisi olarak Rush of Blood’ı göz önünde tutmanızı öneriyorum.

7-Eve: Valkyrie
Eve evreninde geçecek olan olan Eve: Valkyrie it dalışı diye tabir edilen savaşlara yoğunlaşacak bir oyun. Sanal gerçekliğe özel olarak tasarlanan yapım Playstation VR’ın çıkış oyunlarından biri olacak. Eve: Valkyrie’deki savaş gemilerimizde ışın silahları ve hedefe kilitlenen füzeler gibi çok çeşitli silahlar yer alacak.
Oyunun eğlenceli savaş dinamiklerine sahip olmasının yanı sıra görsel yönden de büyüleyici olmasını bekliyoruz. Uzayın derinliklerinde aksiyon dolu savaşlara hazır olun. Eve Valkyrie’nin sanal gerçeklik teknolojisini en iyi kullanacak oyunlardan birisi olmasını bekliyoruz. Ayrıca Playstation VR’da Eve: Valkyrie’nin videolarında gösterildiği gibi bir grafik görürsek diğer oyunlardan da beklentilerimiz bir hayli artacaktır.

8- Tekken 7: Fated Retribution
Paul ve Kazuya’nın dövüşünü bir kenarda oturup izlemek sanırım serinin her hayranının hayalidir. Bandai Namco ise bize fazlasını sunuyor. Tekken 7’de karakterleri doğrudan oyunun içindeymiş gibi yöneteceğiz. Street Fighter’dan Akuma’yı da konuk edecek bu oyun iki yeni harekete sahip olacak. Bunlardan Rage art %30 enerji götürürken, Power Crush ise darbe yerken bile düşmana vurmamıza olanak sağlayacak.
1’e karşı 1 dövüşlere odaklanacak yapım geliştiricilerin açıklamalarına göre daha karanlık bir hikayeye sahip olacak. Şöyle bir düşününce oyunu sanal gerçeklikte oynamak bir yana arkadaşlarımızın dövüşlerini sanal ortamda izleyebilmek bile dövüş oyunları için bir devrim diyebiliriz. Hiç kuşku yok ki Tekken 7 Playstation VR’ın en ilginç oyunlarından biri olacaktır.

9- Gran Turismo Sport
Gran Turismo serisi oyun dünyasına son yıllarda eskisi kadar ağırlığını koyamıyor. Playstation 4’te hala bu serinin bir oyununu görebilmiş değiliz. Gran Turismo Sport sayesinde özlemimiz biraz olsun giderilecek.
Campaign, Sports ve Arcade gibi 3 farklı oyun moduna sahip olacak Gran Turismo Sport, serinin yan oyunlarından biri olup ana oyunlardan daha az içeriğe sahip olacak. Serinin başındaki isim Kazunori Yamauchi oyundaki sanal gerçeklik deneyiminin son derece iyi ve doğal görüneceğini söylüyor. Playstation 4’te sanal gerçeklik destekli bir Gran Turismo oyununa kim hayır diyebilir ki?

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Speed-Step 3 yıl en beğenilen dark dragon
dark dragon
avei21
normalde oyunları 30 fps de zor çalıştıran bir konsol vr da bu grafikleri veremez

Kaç kere söylendi, vr kutusu içinde ps4'e destek olacak ekstra güç verecek işlemci vb olacak diye. Hala bu saçma sapan yorumları görüyoruz.

Merhaba,

Bilgi sahibi olmadığınız bir konuda yanlış yazıyorsunuz. VR yanında gelen kutu PS4'e bir şey katmıyor sadece sensör bilgisini topluyor. PS4 üzerinde harici bir donanımla performans artışı sağlayabilecek bir port yok.

Sevgiler,
Mesut Çevik
dark dragonavei21normalde oyunları 30 fps de zor çalıştıran bir konsol vr da bu grafikleri veremezKaç ke...
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dark dragon 3 yıl bbnnoglukml
avei21
normalde oyunları 30 fps de zor çalıştıran bir konsol vr da bu grafikleri veremez

Kaç kere söylendi, vr kutusu içinde ps4'e destek olacak ekstra güç verecek işlemci vb olacak diye. Hala bu saçma sapan yorumları görüyoruz.
avei21normalde oyunları 30 fps de zor çalıştıran bir konsol vr da bu grafikleri veremezKaç kere söylendi, vr kutusu içinde ps...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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:::LOSTPLANET::: 3 yıl
VR xxx sektörüyle anlaşma yapmalı.Paralar oluk oluk akar.
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Knisath 3 yıl
BiggestNiko
Arkadaslar bu yorumu saklayın lutfen...cikis fiyatı 399 euro 1 yil icerisinde 99 euro ya dusucek....2.yılının sonunda,sony psp vitanin hazin sonunun aynısını yasayacak...kısacası tutmayacak yok olacak.Yorumuma kimse gulmesin sadece verdigim tarihlere ve sonucu beklesin...

He tabi 2 yıl sonra senin yazdığını hatırlayıp gelip buraya yazacağım işi gücü bırakıp bir de senin dayanaksız sallamalarını mı takip edeceğim ? :D
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
çok baş ağrıtır bunlar.
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BiggestNiko 3 yıl
Arkadaslar bu yorumu saklayın lutfen...cikis fiyatı 399 euro 1 yil icerisinde 99 euro ya dusucek....2.yılının sonunda,sony psp vitanin hazin sonunun aynısını yasayacak...kısacası tutmayacak yok olacak.Yorumuma kimse gulmesin sadece verdigim tarihlere ve sonucu beklesin...
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asil_kan26 3 yıl
Boyle grafik pek beklememek lazim hayal kırıklığı yasamamak için . Konsolun gücü belli zaten. Ps4.5 de anca bu görüntüyü sunabilir. Ama bazı arkadaşlara göre ps4 ün gücünü daha çözemediler onlar çözülmesini bekleyebilir :)
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ltrg 3 yıl
Until down ilki guzeldi ama bu seferkini mahvedecekler anlasildi.
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blizzard3 3 yıl
bi işe yaramayan biseye gunlerce mesut cevik neden konusur anlam vermis deyilim nasılki 3d cöp oldu nasılki playstation move kimse kullanmıyor buda cöp kocaman seyi kims ekafasına takmaz boyun fıtıgından gider gereksiz
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13men13 3 yıl
Bence ps4.5 sadece VR odaklı olacak, normal ps4'e çıkacak oyunlar her iki konsoldada aynı grafik ve fps ile çalışacak. Yani sadece VR oyunları için bu 4.5.
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Ö1f1 3 yıl
Bu oyunlar icin VR zorunlu mu olacak ?
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OverClocK1ng 3 yıl
BiilimAdamı
:::LOSTPLANET:::VR xxx sektörüyle anlaşma yapmalı.Paralar oluk oluk akar.
Biri Görcek derdide yok

Kalkıklık dışarıdan belli olur ama.

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CILGIN_TURK_96 3 yıl
Söylentiler dogruysa bu grafikleri ancak PS4.5 verebilir ve bu benim canimi çok sIkIyor en azindan normal ps4 için ek bir donanim yükseltmesi saglamalari lazimki öncenden alan insanlar için yoksa sen psvr i duyururken ps4.5 ten bahsetme millet önceden ps4 alsin sonra psvr çikmasina yakin ps4.5 duyur zaten psvr ön siparislerin tükenmesi ps4ün bu videolardaki gibi grafik sunacagini sanmasindan dolayi bakalim sony nasil bir çözüm bulacak umarim konsol esitligini bozmaz..
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matrix506 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

BiilimAdamı

:::LOSTPLANET:::VR xxx sektörüyle anlaşma yapmalı.Paralar oluk oluk akar.
Biri Görcek derdide yok


Kalkıklık dışarıdan belli olur ama.



aklınız nelere çalışıyor ayıptır ya
forumu +18 yaptınız
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BiilimAdamı 3 yıl OverClocK1ng
adamlar okadar VR icat etmiş o dediğinede biz birşeyler buluruz abi üste filan atarız

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BiilimAdamı 3 yıl
:::LOSTPLANET:::
VR xxx sektörüyle anlaşma yapmalı.Paralar oluk oluk akar.

Biri Görcek derdide yok
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equasezy1 3 yıl BiilimAdamı
BiilimAdamı

:::LOSTPLANET:::

VR xxx sektörüyle anlaşma yapmalı.Paralar oluk oluk akar.


Biri Görcek derdide yok


kuşu ne yapıcaz kardeş
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tobepeople 3 yıl
Oyunların hiçbiri VR üzerinden gösterilmemiş hepsi monitöre aktarılmış direk gösterilmiş oyunlar geldiğinde hayal kırıklıklarınızı görürüz :D
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