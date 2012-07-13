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Plextor, yeni SSD modeli Ninja-256'yı tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,6b
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Plextor, yeni SSD modeli Ninja-256 ile ürün portföyünü genişletiyor.
Firmanın limitli sayıda ürettiği Ninja-256, kırmızı renkli alüminyum kasasıyla ve üzerindeki ninja yıldızı deseniyle dikkat çekmekte. 256 GB kapasiteye sahip olan SSD, 512 MB DDR3 tampon bellekle, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi desteğiyle, Toshiba imzalı 34 nm MLC tipi NAND Flash bellek yongalarıyla ve Marvell 88SS9174 kontrolcüyle donatılmış.
530 MB/sn sıralı okuma hızı ve 370 MB/sn sıralı yazma hızı sunan SSD'nin, 4K rastgele okuma performansı 73.000 IOPS, 4K rastgele yazma performansı 71.000 IOPS. Bekleme durumunda 0.7 watt, çalışma esnasında 2.8 watt enerji harcayan SSD'nin, hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak açıklanmış.
Plextor Ninja-256'nın 14 Temmuz'dan itibaren 336$'dan piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Sonne911 7 yıl
Türkiyede üst düzey kullanıcı için bile çok uzak bi parça.Sanki ben10 saati satıyolar üstündeki şekillerin bi önemi yok sonuçta kasanın içinde durucak bu f/p açısından yetersiz bence.
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aydinpurcek 7 yıl
"Toshiba imzalı 34 nm MLC tipi NAND Flash bellek yongalarıyla" bu yonga vertex 3 maxiops ta kullanılan yongalardan mı ?
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aspirin_00 7 yıl
kırmı olmuşta ne olmuş... bize işlevi artı ucuzluğu kalitesi lazım şekli şemali ihtiyacımızı karşılamaz çocuk mu kandırıyorlar lolipop misali
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1963bursa 7 yıl
BD-Yazıcı değil bu, dolayısıyla kalite arayan OCZ'lere bakar, yarım TB'lar 2 hafta önce $336'dı, şimdi $370'i bulmuş, plextor'un 256 GB'ı bu fiyatla satamaz.
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ufuks36 7 yıl
plextor=kalite=yuksek fiyat
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