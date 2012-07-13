Plextor, yeni SSD modeli Ninja-256'yı tanıttı

Plextor, yeni SSD modeli Ninja-256 ile ürün portföyünü genişletiyor.



Firmanın limitli sayıda ürettiği Ninja-256, kırmızı renkli alüminyum kasasıyla ve üzerindeki ninja yıldızı deseniyle dikkat çekmekte. 256 GB kapasiteye sahip olan SSD, 512 MB DDR3 tampon bellekle, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi desteğiyle, Toshiba imzalı 34 nm MLC tipi NAND Flash bellek yongalarıyla ve Marvell 88SS9174 kontrolcüyle donatılmış.



530 MB/sn sıralı okuma hızı ve 370 MB/sn sıralı yazma hızı sunan SSD'nin, 4K rastgele okuma performansı 73.000 IOPS, 4K rastgele yazma performansı 71.000 IOPS. Bekleme durumunda 0.7 watt, çalışma esnasında 2.8 watt enerji harcayan SSD'nin, hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak açıklanmış.



Plextor Ninja-256'nın 14 Temmuz'dan itibaren 336$'dan piyasaya sürülmesi bekleniyor.

