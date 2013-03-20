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Plextor'un NGFF formunda hazırladığı SSD'ler 700MB/sn okuma hızına ulaşabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Plextor'un NGFF formunda hazırladığı SSD'ler 700MB/sn okuma hızına ulaşabiliyor
2009 yılından bu yana SSD pazarında faaliyet gösteren Plextor, NGFF form faktöründe geliştirdiği yeni SSD prototipini sergiledi. Hatırlatmak gerekirse firmanın ürün gamında 2.5-inç ve mSATA form faktörlerinde SSD çözümleri söz konusu.

42 mm uzunluğunda ve 22 mm genişliğinde tasarıma sahip olan NGFF SSD'ye, Marvell üretimi 88SS9189 kontrolcü ile PCI-Express 2.0 x2 arayüzü desteği eşlik ediyor.
İhtiyaca göre 128 GB'lık ve 256 GB'lık kapasite seçenekleriyle gelen SSD'ler, saniyede 700 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 550 MB'a varan sıralı yazma hızına, maksimum 100.000 IOPS rastgele 4 KB okuma performansına ve maksimum 90.000 IOPS rastgele 4 KB yazma performansına erişebiliyor. 128 GB'lık modelde 256 MB DDR3 ön belleğe; 256 GB'lık modelde ise 512 MB DDR3 ön belleğe yer verildiğinin altını çizelim.
Plextor'un NGFF SSD modellerinin, Intel'in ''Haswell'' mimarisi işlemcilerine paralel olarak pazarda boy göstermesi  bekleniyor.

http://www.tomshardware.com/news/NGFF-Haswell-SSD-Plextor-Ultrabook,21489.html Yorum Yaz
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dreamblue35 6 yıl
testlerde görmek lazım çoğu üreticinin vaad ettiği değerler gerçek hayat uygulamalarında yakından bile geçmiyor
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MxFxOx 6 yıl
satalar çöpe gidecek bu gidişle.128gb sdd windows ve diğer birçok uygulamalar için yeterli alan sunuyor.Dosya indirme yapmıyorsanız 1 tb'lik diskler pc'nizde boşa yer tutmsın benim gibi harici yapın ^^
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DH Misafiri 6 yıl
PCB'deki veri aktarımı artık fibere geçmeli, niye hala bekliyorlar anlamıyorum. Geçildiği gün, bu ürünlerin hepsinin üretim maliyeti ve son kullanıcı fiyatı düşecek. Üstelik işlem hızları dahada çok artacak.
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OverClocK1ng 6 yıl
Maşşşşş...
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WarSaw 6 yıl
şunlar neden msata diyorlar anlamıyorum aletin satayla falan bir alakası yok. fiziksel olarak micro pcix işte.
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pegasus1881 6 yıl
haberdekı urun msata degıldır acıklamadada belırtılmıs

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ssbrutality 6 yıl
Fiyat?
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metallkraft 6 yıl
süper
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JrMaster 6 yıl
Notebook ultrabook ve macbook macpro vs tabletler bunlar için çok güzel bir gelişme ısıl tasarım olarak gaming serileri her ne kadar cüsseli olsada performans ve yarı oyuncu sistemleri için daha ince bir yapıya hızla gidiliyor şu ısı sorunuda olmasa kağıt inceliğinde sistemler kullacağız vallahi :)
deriye basılan devre olayınıda gördükten sonra sırtımıza pc yaptırcaz dövme yerine
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