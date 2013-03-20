Plextor'un NGFF formunda hazırladığı SSD'ler 700MB/sn okuma hızına ulaşabiliyor

2009 yılından bu yana SSD pazarında faaliyet gösteren Plextor, NGFF form faktöründe geliştirdiği yeni SSD prototipini sergiledi. Hatırlatmak gerekirse firmanın ürün gamında 2.5-inç ve mSATA form faktörlerinde SSD çözümleri söz konusu.







42 mm uzunluğunda ve 22 mm genişliğinde tasarıma sahip olan NGFF SSD'ye, Marvell üretimi 88SS9189 kontrolcü ile PCI-Express 2.0 x2 arayüzü desteği eşlik ediyor.

İhtiyaca göre 128 GB'lık ve 256 GB'lık kapasite seçenekleriyle gelen SSD'ler, saniyede 700 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 550 MB'a varan sıralı yazma hızına, maksimum 100.000 IOPS rastgele 4 KB okuma performansına ve maksimum 90.000 IOPS rastgele 4 KB yazma performansına erişebiliyor. 128 GB'lık modelde 256 MB DDR3 ön belleğe; 256 GB'lık modelde ise 512 MB DDR3 ön belleğe yer verildiğinin altını çizelim.



Plextor'un NGFF SSD modellerinin, Intel'in ''Haswell'' mimarisi işlemcilerine paralel olarak pazarda boy göstermesi bekleniyor.



http://www.tomshardware.com/news/NGFF-Haswell-SSD-Plextor-Ultrabook,21489.html