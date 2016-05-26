Pocket Tripod: Cüzdana sığan tripod

Tripod aksesuarı, pek çok fotoğraf ve video tutkunu için vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi. Son dönemde akıllı telefonlarda da tripod ihtiyacı ortaya çıkmaya başladı. Yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefon için büyük bir tripod taşımak, herkesin isteyebileceği türden birşey değil. Pocket Tripod bu sorunu çözmeye geliyor.

Bir kredi kartı büyüklüğünde olan tripod, birkaç hızlı el hamlesi ile üçgen şeklini alıyor ve çekimleriniz için hazır hale geliyor. Telefonu koyduğunuz iç yuva hareketli bir yapıda ve öne veya arkaya doğru geniş açılarda eğilebiliyor.

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Stand, çeşitli kalınlıktaki telefonlara göre farklı büyüklükte versiyonlara sahip. Ayrıca tripodun kendisi de büyük telefonlar için ayak arası mesafeyi uzatabiliyor. Diğer taraftan, tripod yerine sadece stand olarak da kullanabilmeniz mümkün.

Girişim, 2013 yılında ilk nesil tripodunu yine Kickstarter üzerinden satışa sunmuş ve beğeni toplamıştı. O dönem, sadece iPhone 5 ve 5S modelleri ile uyumlu olan tripod, şimdi ise tüm akıllı telefonlara uyarlanabiliyor. Tripoda sahip olmak için 15$ bağış yapmak yeterli. Dağıtıma ise Ekim ayında başlanacak.