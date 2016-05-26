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Pocket Tripod: Cüzdana sığan tripod

Akıllı telefon kamerasını kullanırken tripod tarzında bir yardımcıya ihtiyaç duyuyorsanız, Pocket Tripod projesi cüzdanınıza sığacak kadar küçük bir örneği ayağınıza getiriyor.
2 yıl
7,7b
1
9
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tripod aksesuarı, pek çok fotoğraf ve video tutkunu için vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi. Son dönemde akıllı telefonlarda da tripod ihtiyacı ortaya çıkmaya başladı. Yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefon için büyük bir tripod taşımak, herkesin isteyebileceği türden birşey değil. Pocket Tripod bu sorunu çözmeye geliyor.

Bir kredi kartı büyüklüğünde olan tripod, birkaç hızlı el hamlesi ile üçgen şeklini alıyor ve çekimleriniz için hazır hale geliyor. Telefonu koyduğunuz iç yuva hareketli bir yapıda ve öne veya arkaya doğru geniş açılarda eğilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Drone duyuruldu"

Stand, çeşitli kalınlıktaki telefonlara göre farklı büyüklükte versiyonlara sahip. Ayrıca tripodun kendisi de büyük telefonlar için ayak arası mesafeyi uzatabiliyor. Diğer taraftan, tripod yerine sadece stand olarak da kullanabilmeniz mümkün.

Girişim, 2013 yılında ilk nesil tripodunu yine Kickstarter üzerinden satışa sunmuş ve beğeni toplamıştı. O dönem, sadece iPhone 5 ve 5S modelleri ile uyumlu olan tripod, şimdi ise tüm akıllı telefonlara uyarlanabiliyor. Tripoda sahip olmak için 15$ bağış yapmak yeterli. Dağıtıma ise Ekim ayında başlanacak. 

 

https://www.kickstarter.com/projects/rambod-geometrical/pocket-tripod?ref=users Yorum Yaz
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Birkaç hızlı el hamlesi ile üçgen şeklini alıyor... Yani yeterince hızlı değilseniz işinize yaramaz.
Şaka tabi, güzel bir cümleymiş sevdim. :D
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FlyingUnderpants 2 yıl
Böylesine pratik ve cüzdanda kolayca taşınabilecek bir ürün için 15 doları fazla görenler bir zahmet boğaz köprüsünden atlasın, bu cimrilik ile yaşanmaz çünkü.
1 Yanıt Yanıtla
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Fenomenon 2 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants
Böylesine pratik ve cüzdanda kolayca taşınabilecek bir ürün için 15 doları fazla görenler bir zahmet boğaz köprüsünden atlasın, bu cimrilik ile yaşanmaz çünkü.

Çinde muadilleri 1$'ken buna 15$'ler nerden atlasın peki?
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DeanWinchester. 2 yıl
Çok kullanışlı güzel
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LastShip 2 yıl
15$ mi? Borsadan hissede veriyo herhalde yaninda
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Infinitum 2 yıl
Bu projelerden Kickstarter ve türevleri büyük bir pay mı alıyor anlamadım. Şu ana kadar bunun gibi sitelerde fiyatı iyi olan bir proje görmedim. Benim çözümüm bunun kadar kompakt olmasa da 5 dolara maal oldu. Çinli siteler sağolsun
.
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Espa 2 yıl
Yakında aliexpress gibi sitelerde daha ucuzunu görürüz. 15$ çok fazla
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kımyasal 2 yıl
Bu tarz kart şeklinde bıçak bile var,gayet pratik ve mobil.
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Fenomenon 2 yıl
15$???
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Birkaç hızlı el hamlesi ile üçgen şeklini alıyor... Yani yeterince hızlı değilseniz işinize yaramaz.
Şaka tabi, güzel bir cümleymiş sevdim. :D
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