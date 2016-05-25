Xiaomi Mi Drone duyuruldu

Daha çok akıllı telefon ve tablet modelleri ile tanısak da, Xiaomi elektronik sektörünün pek çok alanına el atmış durumda. Televizyon, pirinç haşlayıcı, su arıtma, hava temizleme bunlardan bir kaçı. Şimdi ise yeni bir alana el atıyor: Drone.

Xiaomi Mi Drone, firmanın ilk drone modeli olacak. Pazara ilk kez girmesine karşın oldukça donanımlı bir drone geliştiren firma, son kullanıcıların yanında özellikle video profesyonellerinin de ilgi göstereceği bir ürün ortaya koymuş.

Xiaomi Mi Drone, 4 pervaneli bir araç ve modüler bir yapıya sahip. Taşıma esnasında pervaneler ve kamera modülü sökülerek, sonra tekrar kolayca yerine monte edilebiliyor. Full HD veya 4K kamera takabileceğiniz araç, 3 eksenli bir sabitleme modülü barındırıyor. Modül, saniyede 2000 düzeltme yapabiliyor. Aracın pervane kollarının altında LED lambalar yer alıyor. Böylece karanlık ortamlarda da uçurmak mümkün oluyor.

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Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli bir işlemci kullanan araç, hassas uçuş ve görüş algoritmalarına sahip. GPS ile de akıcı konumlama yapabilirken, belirlenen rotalarda otomatik olarak uçabiliyor. Kumanda ile teması kaybederse, otomatik olarak kalkış yaptığı noktaya geri dönüyor. 5100mAh kapasiteli batarya ile 27 dakikalık uçuş süresi mümkün. Batarya azaldığında yine araç otomatik olarak geri dönüyor.

Kumanda tarafında ise konsollardan hatırlayacağımız bir kontrolcü kullanılmış. 2Km menzilli kontrolcünün antenlerinin üzerine Xiaomi akıllı telefonunu oturtabiliyorsunuz ve uyumlu uygulama ile telefonu bir vizör olarak kullanabiliyorsunuz. 2Km mesafede 720p canlı yayın yapılabiliyor. Çözünürlüğü artırmak için elbette mesafenin kısalması gerekiyor.

Xiaomi Mi Drone, Full HD kamera versiyonu 380$ (1Km menzilli), 4K kamera versiyonu 460$ fiyat etiketiyle satılacak. Ürün, aslında DJI Phantom serisine doğrudan bir rakip gibi görünüyor. Seride 799$ civarında fiyatlar hatırlandığında, Xiaomi hemşehrisine önemli bir üstünlük sağlamış oluyor.