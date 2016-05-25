Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi Drone duyuruldu

Elektronik cihaz sektöründe neredeyse el atmadığı yer kalmayan Xiaomi, şimdi de drone pazarına giriyor. Xiaomi Mi Drone, üst seviye rakiplerle boy ölçüşebilecek kapasitede.
2 yıl
7,3b
1
20
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Daha çok akıllı telefon ve tablet modelleri ile tanısak da, Xiaomi elektronik sektörünün pek çok alanına el atmış durumda. Televizyon, pirinç haşlayıcı, su arıtma, hava temizleme bunlardan bir kaçı. Şimdi ise yeni bir alana el atıyor: Drone.

Xiaomi Mi Drone, firmanın ilk drone modeli olacak. Pazara ilk kez girmesine karşın oldukça donanımlı bir drone geliştiren firma, son kullanıcıların yanında özellikle video profesyonellerinin de ilgi göstereceği bir ürün ortaya koymuş.

Xiaomi Mi Drone, 4 pervaneli bir araç ve modüler bir yapıya sahip. Taşıma esnasında pervaneler ve kamera modülü sökülerek, sonra tekrar kolayca yerine monte edilebiliyor. Full HD veya 4K kamera takabileceğiniz araç, 3 eksenli bir sabitleme modülü barındırıyor. Modül, saniyede 2000 düzeltme yapabiliyor. Aracın pervane kollarının altında LED lambalar yer alıyor. Böylece karanlık ortamlarda da uçurmak mümkün oluyor.

Ayrıca Bkz. "Project Ara gecikiyor "

Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli bir işlemci kullanan araç, hassas uçuş ve görüş algoritmalarına sahip. GPS ile de akıcı konumlama yapabilirken, belirlenen rotalarda otomatik olarak uçabiliyor. Kumanda ile teması kaybederse, otomatik olarak kalkış yaptığı noktaya geri dönüyor. 5100mAh kapasiteli batarya ile 27 dakikalık uçuş süresi mümkün. Batarya azaldığında yine araç otomatik olarak geri dönüyor.

Kumanda tarafında ise konsollardan hatırlayacağımız bir kontrolcü kullanılmış. 2Km menzilli kontrolcünün antenlerinin üzerine Xiaomi akıllı telefonunu oturtabiliyorsunuz ve uyumlu uygulama ile telefonu bir vizör olarak kullanabiliyorsunuz. 2Km mesafede 720p canlı yayın yapılabiliyor. Çözünürlüğü artırmak için elbette mesafenin kısalması gerekiyor.

Xiaomi Mi Drone, Full HD kamera versiyonu 380$ (1Km menzilli), 4K kamera versiyonu 460$ fiyat etiketiyle satılacak. Ürün, aslında DJI Phantom serisine doğrudan bir rakip gibi görünüyor. Seride 799$ civarında fiyatlar hatırlandığında, Xiaomi hemşehrisine önemli bir üstünlük sağlamış oluyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-Drone-unveiled-the-first-modular-consumer-drone_id81490 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
caneycaney 2 yıl en beğenilen
Sudan babam çıksa yerim denir ya
Xiaomi taş yapsın o bile alınır
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 2 yıl
Şu xiaomi Türkiye'de bir dağıtımcı açsa ve buna benzer fiyatlarla gelse bu Türkiye'de çok fena satar, geçen yıl gelecek diyorlardı hala ses seda yok
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XPerience 2 yıl
Xiaomi 10400 mah batarya, Xiaomi Piston 3 kulaklık, Xiaomi Mi Band, Xiaomi Yi aksiyon kamerası...
Listeye dronu da ekledim. Fiyatına göre müthiş kalite demek Xiaomi. Tam bir hayranım. Kullanıcının istediği ürünleri ortaya koyan tek firma.
Xiaomi 10400 mah batarya, Xiaomi Piston 3 kulaklık, Xiaomi Mi Band, Xiaomi Yi aksiyon kamerası...Listeye dronu da ekledim. Fiyatına göre müthiş kalite deme...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ibribr 2 yıl
Çin'deki arkadaşıma sipariş vermeyi düşünüyorum ama 4k mı FHD olan model mi sizce?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
uçur bizi xiaomi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ömürcan 2 yıl
Adamlar çok sağlam şeyler yapıyor ama hala bir Allahın kulu Tr'ye getirmiyor. Gelde çıldırma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
d4hi 2 yıl
Dji 3 standard alma arefesindeydim, piyasaya çıkması aklımı çeldi.

Dji ile üst sekmentte yarışamazsa da bizim gibi hobby amaçlı uçuracaklar için biçilmiş kaftan olmuş. Dji için yedek pil bildiğim kadarıyla 500 TL üzerinden bunda muhtelen 100 dolar bandında pili satılacaktır yedek parça da da bizi üzmeyecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gorush 2 yıl
Elektrikli arabanın hasını da sen yaparsın şio
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kiziltutku 2 yıl
Guhong01
Şu xiaomi Türkiyede bir dağıtımcı açsa ve buna benzer fiyatlarla gelse bu Türkiyede çok fena satar, geçen yıl gelecek diyorlardı hala ses seda yok

Xioami sayesinde belki DJ de indirime gider :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeanWinchester. 2 yıl
Nasılsa yasaklanmıcakmı drone lar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abays 2 yıl
Iphone ile izlenemeyecek mi acaba anlık görüntü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pogomania 2 yıl
Merak ettiğim sadece Xiaomi telefonu ile mi görüntü alınıyor? O kısmı çözemedim :)
Kumanda tarafında ise konsollardan hatırlayacağımız bir kontrolcü kullanılmış. 2Km menzilli kontrolcünün antenlerinin üzerine Xiaomi akıllı telefonunu oturtabiliyorsunuz ve uyumlu uygulama ile telefonu bir vizör olarak kullanabiliyorsunuz. 2Km mesafede 720p canlı yayın yapılabiliyor. Çözünürlüğü artırmak için elbette mesafenin kısalması gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
bu firmayı seviyorum ve yakın zamanda mi 5 almayı düşünüyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7345 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, Popüler ve
6 etiket daha xiaomi mi drone mi drone dji phantom 3 Diğer Ev Elektroniği Ev Elektroniği Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl DDR4 bellekte hız rekoru kırıldı: 5 GHz ötesi 2 yıl Motorola’nın modüler telefonu detaylanıyor 2 yıl Yandex Navigasyon İnceleme 2 yıl Şampiyon Beşiktaş, en çok aranan Fenerbahçe 2 yıl Braun, yeni erkek bakım ürünleri ile tek cihazda iddialı çözümler sunuyor 2 yıl ZTE AXON 7: Tasarımı da donanımı da iddialı 2 yıl 5 inçlik bilgisayar GOLE1, destek arıyor 2 yıl General Mobile’dan Google Play Store’da %90 indirim 2 yıl Samsung Galaxy C5 resmiyet kazandı 2 yıl Facebook tüm konuşmalarınızı gizlice dinliyor olabilir 2 yıl Samsung Galaxy Tab Iris duyuruldu: Retina taraması, giriş seviyesine geliyor 2 yıl Şimdi de GeForce GTX 1080 Ti sesleri 2 yıl Pocket Tripod: Cüzdana sığan tripod 2 yıl Samsung Galaxy C5 basın görselleri sızdırıldı 2 yıl Google Maps'e yeni reklamlar ekleniyor 2 yıl Wrio ile yeni bir klavye deneyimi 2 yıl Bir patent kavgası da Huawei ve Samsung arasında başlıyor 2 yıl Vodafone Smart Pro 7 mercek altına: En güçlü operatör telefonu 2 yıl Vodafone Smart 7 ailesi lanse edildi: Detaylarını konuştuk 2 yıl Samsung, OLED ekranların yerine QLED ekranlara yöneliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi Drone duyuruldu Sonraki Eski McDonald's CEO'su: Robotlar saati 15 dolara işçi çalıştırmaktan daha ucuz 2 yıl Vodafone Smart style 7, Getir ile 10 dakikada kapıda 2 yıl Google’da günde yapılan sorgu sayısı dudak uçuklatıyor 2 yıl Twitter medya içeriklerini 140 karakter sınırına dahil etmeyecek 2 yıl Intel 200 serisi çipsetler Computex 2016 fuarında duyurulabilir 2 yıl Schmidt: iPhone kullanıyorum ancak Galaxy S7 daha iyi 3 yıl TÜBİTAK, Uzay Araştırmaları Enstitüsü için personel arayışında 3 yıl Vodafone’dan iki yeni Smart 7 akıllı telefonu 3 yıl Vodafone Smart Pro 7 tanıtıldı: Snapdragon 652 ve 3GB RAM 3 yıl iPhone 7 sızıntıları detaylanıyor 3 yıl Tesla sürücüsü otomatik pilottaki aracıyla otoyolda uyurken yakalandı 3 yıl Bu drone, yüksekliğini otomatik ayarlıyor 3 yıl İklim değişikliğine "sahtekarlık" diyen Donald Trump, golf sahasının sular altında kalmasını istemiyor 3 yıl Hacker'lar bankaların iletişim ağlarını hedef alıyor 3 yıl Çin'in Lityum-iyon pil sektörü üçe katlandı 3 yıl Samsung T3 SSD inceleme videosu: Telefonunuza 2 terabyte depolama takviyesi 3 yıl LG G5'in daha dayanıklı versiyonu X5 mi geliyor? 3 yıl Pebble Core: Adı Pebble ama akıllı saat değil 3 yıl Mobilite özel: Büyük pilli telefonlarla yapılabilecekler 3 yıl Google, şifrelerin doğruluğuna kendisi karar verecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim