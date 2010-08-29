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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Point of View dünyanın en hızlı GeForce GTX 460 modelini duyurdu

8 yıl
12,2b
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14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanıdığımız Hollanda merkezli donanım üreticisi Point of View, dünyanın en hızlı GeForce GTX 460 modelini duyurdu. Bir süre önce kurduğu kendi modifiye firması TGT iş birliği ile hazırlanan yeni ekran kartı sahip olduğu hızlarla, bugün pazarda yer alan en hızlı GeForce GTX 460 modeli unvanını ele geçirmeyi başarıyor.

GeForce GTX 460 TGT Beast olarak isimlendirilen ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sundan güç alıyor. Hem 192-bit hem de 256-bit destekli versiyonları bulunan yeni ekran kartı 336x paralel işlem birimi ve modeline göre 768MB veya 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 855MHz'de, paralel işlemcileri 1710MHz'de ve bellekleri de 4020MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, tasarım ve soğutucu olaraksa referans modelden ayrılmıyor. SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerini destekleyen ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI portu ile birlikte geliyor.

Point of View tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen GeForce GTX 460 TGT Beast'in fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.


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alidarkstone 8 yıl
Nasıl olurda dünyanın en hızlı modeli olur. Daha geçenlerde haber yaptınız. Colorful iGame GTX460 @ 900/1800/1050mhz diye. Nasıl oluyorda dünyanın en hızlısı oluyor şimdi :D Cidden komik..
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tbred 8 yıl
Umarım soğutucusunun üzerindeki sticker kadar soğutması da iyidir
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M1A2Abrams 8 yıl
zotac'ın amp modelinii tercih ederim . adamlar resmen en hızlı olmak için performansa göze görülür artış sağlamıcak eklentiler yapmış.
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Master_Evil 8 yıl
soğutucuyu değiştirselerdi bari
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Man From Atlantis 8 yıl
afterburner açıp iki çizgiyi ileri itelemek yerine, cebinden 50$ fazla vermeyi göze alanlar için iyi bir kart.. bari daha kaliteli bir soğutucu koysaydınız..
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No Way Out 8 yıl
Zaten piyasadaki satılan tüm GTX 460'lar 850mhz oluyor. İnsanların cahilliğinden beslenen bir firma daha... Kartın soğutması veya komponent kalitesi 380 TL'e satılan INNO 3D GTX 460 1GB'dan farkı yok fakat 500 TL'e satarlar artık.

Zaten sorun satanda değil, bunları alıp böyle saçma sapan kartlara para verende.

Bu yüzden MSI'ı seviyorum adamlar azda olsa pahalıya satıyor ama çok daha kaliteli bileşenlerin oldugu kart oluyor, verdiğin parayı en azından hak ediyor.
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menicava 8 yıl

Man From Atlantis

afterburner açıp iki çizgiyi ileri itelemek yerine, cebinden 40$ fazla vermeyi göze alanlar için iyi bir kart.. bari daha kaliteli bir soğutucu koysaydınız..






Bence de hocam referans soğutucu ne kadar başarılı olabilir merak konusu.
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CrySystem 8 yıl

Man From Atlantis

afterburner açıp iki çizgiyi ileri itelemek yerine, cebinden 50$ fazla vermeyi göze alanlar için iyi bir kart.. bari daha kaliteli bir soğutucu koysaydınız..


onu yapamayanlar var
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