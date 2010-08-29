Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanıdığımız Hollanda merkezli donanım üreticisi Point of View, dünyanın en hızlı GeForce GTX 460 modelini duyurdu. Bir süre önce kurduğu kendi modifiye firması TGT iş birliği ile hazırlanan yeni ekran kartı sahip olduğu hızlarla, bugün pazarda yer alan en hızlı GeForce GTX 460 modeli unvanını ele geçirmeyi başarıyor.

GeForce GTX 460 TGT Beast olarak isimlendirilen ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sundan güç alıyor. Hem 192-bit hem de 256-bit destekli versiyonları bulunan yeni ekran kartı 336x paralel işlem birimi ve modeline göre 768MB veya 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 855MHz'de, paralel işlemcileri 1710MHz'de ve bellekleri de 4020MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, tasarım ve soğutucu olaraksa referans modelden ayrılmıyor. SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerini destekleyen ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI portu ile birlikte geliyor.

Point of View tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen GeForce GTX 460 TGT Beast'in fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.