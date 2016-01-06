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Polaroid, ZINK teknolojili fotoğraf makinesini yeniledi

Polaroid, Las Vegas'da düzenlenen CES 2016 kapsamında ZINK teknolojili ile direkt olarak kendi içerisinde fiziksel fotoğraf baskısı verebilen fotoğraf makinesi Snap'i yenilediğini duyurdu.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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İlk sürümü 2015 Eylül ayında duyurulan Polaroid'in ZINK baskı teknolojisine sahip fotoğraf makinesi Snap, CES 2016 fuarında yenilendi.
İkinci sürümü Polaroid tarafından Snap+ olarak adlandırılan fotoğraf makinesi, tasarımsal olarak ilk sürüm ile hemen hemen aynı gözüküyor ve dikkat çekici renkler ile elde edilebiliyor. Artık bünyesinde 3.5-inç'lik bir dokunmatik ekran yer alan kamera, çekimlerini 13MP çözünürlüğündeki CMOS sensör ile yerine getiriyor ve Full HD çözünürlükte video çekebiliyor.
Kayıt noktasında 128GB'a kadar destek verilen microSD kartları kullanan Polaroid Snap+, Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iOS ve Android işletim sistemli cihazlara görüntü aktarımı yapabiliyor. Kameranın öne çıkmasını sağlayan ZINK Zero Ink baskı teknolojisi ise çekilen fotoğrafları mürekkep kullanmadan 2 x 3-inç kağıtlar üzerine basabiliyor. ZINK teknolojili kağıtlar mürekkepi renk katmanları halinde bünyesinde barındırıyor ve böylece özel bir aktivasyon işlemiyle dolgun renklere sahip fiziksel fotoğraflar makineden çıkabiliyor. 
Mevcut versiyonu 99$'dan satılan fotoğraf makinesinin yeni sürüm fiyatı henüz bilinmiyor. Ancak ürünün 2016'nın dördüncü çeyreğinde raflardaki yerini alacağı söyleniyor.

http://www.slashgear.com/polaroid-snap-instant-camera-has-3-5-inch-lcd-and-13mp-sensor-06421655/ Yorum Yaz
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ardabeyim 3 yıl
Önceki modelini ülkemizde 550tl'ye satanların gözünü seveyim.
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