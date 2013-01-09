Haber Editörü
Fotoğraf dünyasının en eski firmalarında biri olan Polaroid, yeni teknolojiler ile sektörde yer almaya devam ediyor. Ortaya çıkan en son bilgilere göre Polaroid fotoğraf makinesi sensörlerini lenslerin içine almayı düşünüyor.
Yakın zamanda ortaya çıkan IM1836 kod adlı Android işletim sistemine sahip fotoğraf makinesi ile gündeme gelen Polaroid, bu makinede şuana kadar görülmemiş bir teknolojiyi kullanmayı düşünüyor. IM1836 isimli fotoğraf makinesi, gövdesi üzerinde bir fotoğraf sensörü barındırmayacak. Bunun yerine firma sensörü makine ile kullanılacak lensler içerisine koyacak. Bu teknolojinin geliştirilmesindeki en önemli noktanın, lens değişimleri sırasında sensöre toz kaçma sorununu önlenmesinin amaçlandığı belirtiliyor.
Geliştirilen teknolojinin kağıt üstünde çok iyi olduğu ancak sensörleri lensle koymanın, lens fiyatlarını çok arttıracağı belirtiliyor. Polaroid IM1836'nın gövde fiyatı olarak $349 etiket ile satılacağı tahmin ediliyor.
http://dvice.com/archives/2013/01/polaroid-builds.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Belkide adamların amaçları budur 7-8 yıl sonra atıl kalmasını sağlamak
Hatta Polaroid çalışanları şöyle bir beyin firtınası yapmışlardır bence
Arkadaşlar biz bu lensleri yapıyoruz ama bunlar ömürlük oluyor nasıl olurda atıl kalmasını sağlarız.
Ama belki ilerki teknolojilerde bunun abileri olabilir daha kullanışlı bir biçimde. Yani ön çalışma gibi birşey bence bu şimdilik mantığa aykırı uygulanabilir olsa bile.
işçilik ve maliyet düşeceği için bu dediğin imkansız.
sensor teknolojisi kendini çok çabuk yenilenmektedir, bu sebebpler bu gün alınacak lens maximum 7-8 sene sonra atıl duruma gelecektir.