Fotoğraf dünyasının en eski firmalarında biri olan Polaroid, yeni teknolojiler ile sektörde yer almaya devam ediyor. Ortaya çıkan en son bilgilere göre Polaroid fotoğraf makinesi sensörlerini lenslerin içine almayı düşünüyor.

Yakın zamanda ortaya çıkan IM1836 kod adlı Android işletim sistemine sahip fotoğraf makinesi ile gündeme gelen Polaroid, bu makinede şuana kadar görülmemiş bir teknolojiyi kullanmayı düşünüyor. IM1836 isimli fotoğraf makinesi, gövdesi üzerinde bir fotoğraf sensörü barındırmayacak. Bunun yerine firma sensörü makine ile kullanılacak lensler içerisine koyacak. Bu teknolojinin geliştirilmesindeki en önemli noktanın, lens değişimleri sırasında sensöre toz kaçma sorununu önlenmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

Geliştirilen teknolojinin kağıt üstünde çok iyi olduğu ancak sensörleri lensle koymanın, lens fiyatlarını çok arttıracağı belirtiliyor. Polaroid IM1836'nın gövde fiyatı olarak $349 etiket ile satılacağı tahmin ediliyor.

http://dvice.com/archives/2013/01/polaroid-builds.php