Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Polaroid, fotoğraf makinesi sensörlerini lenslerin içine almayı düşünüyor

6 yıl
856
1
12
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğraf dünyasının en eski firmalarında biri olan Polaroid, yeni teknolojiler ile sektörde yer almaya devam ediyor. Ortaya çıkan en son bilgilere göre Polaroid fotoğraf makinesi sensörlerini lenslerin içine almayı düşünüyor.
Yakın zamanda ortaya çıkan IM1836 kod adlı Android işletim sistemine sahip fotoğraf makinesi ile gündeme gelen Polaroid, bu makinede şuana kadar görülmemiş bir teknolojiyi kullanmayı düşünüyor. IM1836 isimli fotoğraf makinesi, gövdesi üzerinde bir fotoğraf sensörü barındırmayacak. Bunun yerine firma sensörü makine ile kullanılacak lensler içerisine koyacak. Bu teknolojinin geliştirilmesindeki en önemli noktanın, lens değişimleri sırasında sensöre toz kaçma sorununu önlenmesinin amaçlandığı belirtiliyor. 
Geliştirilen teknolojinin kağıt üstünde çok iyi olduğu ancak sensörleri lensle koymanın, lens fiyatlarını çok arttıracağı belirtiliyor. Polaroid IM1836'nın gövde fiyatı olarak $349 etiket ile satılacağı tahmin ediliyor.

http://dvice.com/archives/2013/01/polaroid-builds.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fbkaya 6 yıl
pek güzel olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 6 yıl
Anlaşılan kar kış vakti Polarid çok aç kalmış şehre inmiş......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl
Ricoh GXR cikali 3-4 sene oldu, islemcinin yavas kalmasi gibi sorunlar henuz cikmadi. İleride cikabilir elbet ama govdeler zaten ucuz oluyor. İleride govdeyi yenileyip lens ve algilayiciyi tutabilirsin. Onun da ayri avantajlari var ama ben Polaroid'in bu urunle cok iddiali olacagini dusunmuyorum. Kisa sureli para kazanmak icin uretilmis modellere benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-C92307DD-89B3-4BF1-BDEE-3C2D15942F59 6 yıl
Bu Lensin makineye ihtiyacı yok ki ? Mouse a bağlasak gene çeker fotoğraf :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PeYLeR. 6 yıl
jeofizikci
yapılacak en saçma hareket olur, 30sene evvelki lenslerin hala kullanılmasının sebebi içersinde kısmen eskiyen parça olmamasıdır.sensor teknolojisi kendini çok çabuk yenilenmektedir, bu sebebpler bu gün alınacak lens maximum 7-8 sene sonra atıl duruma gelecektir.

Belkide adamların amaçları budur 7-8 yıl sonra atıl kalmasını sağlamak
Hatta Polaroid çalışanları şöyle bir beyin firtınası yapmışlardır bence
Arkadaşlar biz bu lensleri yapıyoruz ama bunlar ömürlük oluyor nasıl olurda atıl kalmasını sağlarız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agules 6 yıl
Bence polaroidin düşündüğü tek şey pazarda nasıl öne çıkabiliriz, buda farklı birşey yaparak mümkün olacaktır diye düşünmüşler, nasıl olsa o kadar kaliteli üretim yapan, pazarda isim yapan firma var onların önüne normal bir makine yaparak rekabet edemeyiz nasıl olsa diye düşününce böyle abuk sabuk bir fikir ortaya çıkmış bence.


Ama belki ilerki teknolojilerde bunun abileri olabilir daha kullanışlı bir biçimde. Yani ön çalışma gibi birşey bence bu şimdilik mantığa aykırı uygulanabilir olsa bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozgur112 6 yıl
12mp lik sensöre sahip lensle çekilen kareyi işleyen işlemci 3-5 yıl sonra çıkan 30mp lik lensin görüntüsünü nasıl işleyecek rawları-jpegleri nasıl olacak, yazılım-donanım uyumu nasıl olacak? yada mp ile fazla oynayamaıyacak,iso nasıl olacak pek bişey anlamadım yada anlamlandıramadım çıksa bile tutmayacak bir proje gibi görünğyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnLord 6 yıl
Sh@rKs-PoWeR
CES fuarında acayip bilgi dönüyor bu aralar. Fuardan sonra herşey iyice netleşir. Haberde geçeni yaparsa Polaroid için iyi olmaz. Makine fiyatına lensler çıkar insanların karşısına. Bunuda kimse tercih etmez herhalde

işçilik ve maliyet düşeceği için bu dediğin imkansız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 6 yıl
Sensör işçiliği ve maliyet gövdeden inip lenslere binecek. Ne gibi bir fark olabilirki. Her türlü fiyatlar artacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl
Basin aciklamasi sacma sapan. Algilayici boyutlari karisik, 10-30mm'ye f2.8 diyen var vs.. Eger Ricoh GXR gibi yaparsa cok iyi ama hala net birsey yok saniyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 6 yıl
CES fuarında acayip bilgi dönüyor bu aralar. Fuardan sonra herşey iyice netleşir. Haberde geçeni yaparsa Polaroid için iyi olmaz. Makine fiyatına lensler çıkar insanların karşısına. Bunuda kimse tercih etmez herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jeofizikci 6 yıl
yapılacak en saçma hareket olur, 30sene evvelki lenslerin hala kullanılmasının sebebi içersinde kısmen eskiyen parça olmamasıdır.
sensor teknolojisi kendini çok çabuk yenilenmektedir, bu sebebpler bu gün alınacak lens maximum 7-8 sene sonra atıl duruma gelecektir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
856 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, polaroid
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2012 yılının en dikkat çekici iOS oyunları 1.Bölüm 6 yıl Sony Xperia Z ön inceleme (CES 2013 Özel) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim