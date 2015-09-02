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Polaroid'den ZINK teknolojisine sahip fotoğraf makinesi: Snap

3 yıl
3,2b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Polaroid'den ZINK teknolojisine sahip fotoğraf makinesi: Snap
Sektörün eskitemediği firmalardan Polaroid, ZINK teknolojisine sahip yeni fotoğraf makinesi Snap'ı kullanıcıların beğenisine sundu.
Beyaz, siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Polaroid Snap, kompakt gövdesiyle her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor. Farkını barındırdığı ZINK teknolojisi ile koyan ürün, bu sayede 10MP çözünürlükte çekilen fotoğrafları mürekkep kullanmadan 3 x 2-inç kağıtlar üzerine basabiliyor. ZINK teknolojili kağıtlar mürekkepi renk katmanları halinde bünyesinde barındırıyor ve böylece özel bir aktivasyon işlemiyle dolgun renklere sahip fiziksel fotoğraflar makineden çıkabiliyor. Bildiğiniz gibi ZINK Zero Ink yazıcılar da bu şekilde çalışıyor.
MicroSD kart yuvasına sahip olan ve zamanlayıcı ile filtre ön ayarları gibi detaylar taşıyan Polaroid Snap, 99$ fiyat etiketiyle yıl sonunda satışa çıkıyor.
Polaroid'den ZINK teknolojisine sahip fotoğraf makinesi: Snap
 

http://www.engadget.com/2015/09/02/polaroid-snap-camera/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 3 yıl
Meraklıları için müthiş makine
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kadirirdem 3 yıl
bu tarz fotoğraf makinesi ni çok severdim hemen basar verirdi yeniden yeni teknolojiyle gelirse çok iyi olur tr ye uygun fiyatla gelirse alabilirim....
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