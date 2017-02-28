Polis silahını çıkardığında kayda başlayan kamera

Şirketin geliştirdiği ve Signal Sidearm olarak adlandırdığı teknoloji polislerin yakalarına taktıkları Axon marka kamera ile uyumlu çalışan sensörlü tabanca kılıfından oluşuyor. Sistem sayesinde sensörlü kılıftan tabanca çıktığı anda Axon kameralar otomatik olarak video kayıt etmeye başlıyor. Bu sayede hem operasyon esnasında kamera kullanımından kaynaklı problemlerin hem de polislerin mahremiyetine yönelik saldırıların önüne geçilebilecek.
Sistem Tamamlanacak
Bununla birlikte bir devriye aracının kapısı açıldığında video kaydına başlayacak kameralar geliştirmeye çalışan şirket bu iki projeyi birleştirerek polis ekiplerinin tam bir şeffaflık ile çalışmasını sağlayacak. Sistemin tamamen kullanılır hale gelmesinin ardından bu yılın 3.çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.
Henüz polislerin kamera takması için yasal zorunluluk bulunmasa da bu yeni sistemin tamamen kullanılır hale gelmesinin ardından pek çok birimin bu teknolojiyi kullanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl şeffaflık tartışmaları yaşanırken Obama da yerel karakollara 20 milyon dolar bağışta bulunarak kamera sistemine geçişi hızlandıracağını açıklamıştı.
https://www.engadget.com/2017/02/27/sensor-turns-on-a-cops-body-camera-when-their-gun-is-pulled/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamlar sırf siyahi diye silahı boşaltana kadar yakın mesafeden sanki duvara sıkar gibi sıkıyolar,insafsızlar.
Belki biraz bu olayların önüne geçilir bunun sayesinde.