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Polis silahını çıkardığında kayda başlayan kamera

Amerikan dijital çözüm üreticisi Taser'ın geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde polislerin yakalarına taktıkları kameralar, polis silahını kılıfından çıkardığı an video kaydına başlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Polis silahını çıkardığında kayda başlayan kamera
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2015 Yılında ABD’deki polislerin görevini daha şeffaf bir şekilde yerine getirebilmesi için yakalarına mini kameralar takma fikri öne sürülmüştü. Bazı kolluk birimleri bu kameraları kullanmaya başlamış ancak bir kısmı karşı çıkmıştı. Karşı çıkanların dile getirdiği en büyük problem ise çok hızlı gerçekleşen olaylar esnasında kamera açmaya fırsat bulamıyor olmaları ve eğer kamerayı sürekli açık tutarlarsa bu sefer de kendi kişisel gizliliklerinin saldırıya uğrayacak olmasıydı. Amerikan dijital çözüm şirketi TASER ise bütün bu problemleri ortadan kaldıracak bir sistem geliştirdi.

Şirketin geliştirdiği ve Signal Sidearm olarak adlandırdığı teknoloji polislerin yakalarına taktıkları Axon marka kamera ile uyumlu çalışan sensörlü tabanca kılıfından oluşuyor. Sistem sayesinde sensörlü kılıftan tabanca çıktığı anda Axon kameralar otomatik olarak video kayıt etmeye başlıyor. Bu sayede hem operasyon esnasında kamera kullanımından kaynaklı problemlerin hem de polislerin mahremiyetine yönelik saldırıların önüne geçilebilecek.

Sistem Tamamlanacak 

Bununla birlikte bir devriye aracının kapısı açıldığında video kaydına başlayacak kameralar geliştirmeye çalışan şirket bu iki projeyi birleştirerek polis ekiplerinin tam bir şeffaflık ile çalışmasını sağlayacak. Sistemin tamamen kullanılır hale gelmesinin ardından bu yılın 3.çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

Henüz polislerin kamera takması için yasal zorunluluk bulunmasa da bu yeni sistemin tamamen kullanılır hale gelmesinin ardından pek çok birimin bu teknolojiyi kullanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl şeffaflık tartışmaları yaşanırken Obama da yerel karakollara 20 milyon dolar bağışta bulunarak kamera sistemine geçişi hızlandıracağını açıklamıştı.


https://www.engadget.com/2017/02/27/sensor-turns-on-a-cops-body-camera-when-their-gun-is-pulled/ Yorum Yaz
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redoracle 2 yıl en beğenilen
Ooo iyi artık engelli,sakat,silahsız demeden siyahileri nasıl vurduklarını daha net seyredebileceğiz,zalımsın amerika polisi.
Adamlar sırf siyahi diye silahı boşaltana kadar yakın mesafeden sanki duvara sıkar gibi sıkıyolar,insafsızlar.
Belki biraz bu olayların önüne geçilir bunun sayesinde.
Ooo iyi artık engelli,sakat,silahsız demeden siyahileri nasıl vurduklarını daha net seyredebileceğiz,zalımsın amerika polisi.Adamlar sırf siyahi diye sila...
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Holy Templar 2 yıl
Arkadasim siz ciddi misiniz? Amerikada zencilere yapilan pozitif ayrimciligin farkinda degil misiniz? Is basvurusundan oscar'a kadar hemen her alanda islerine gelmedimi dovlet boze bakmiyi diyerek race card kullaniyorlar.bazilariniz anlamak istemiyor olabilir ama onlar sutten cikmis ak kasik degiller,humanistligin alemi yok.
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dgo_cr7 2 yıl
Canlı yayında adamı tavuk gibi bogazlayarak öldürdüler . Ceza da almadilar. Aksiyon filmi olsun diye kamera takacaklar sanırım .
youtu.be/...
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Kulak Misafiri 2 yıl
Tam bir şeffaflık olamaz ki hiçbir zaman. Silahını kılıftan çıkarmaz, yapacağını o zaman yapar.
Ekleme: hayır "tam bir şeffaflık" diye yutturuluyor niyeyse. Tarafsız, şeffaf US polis departmanları.
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Tensi 2 yıl
Peki adam elindeki silahi dgrultur ve tehdit ederse, polis silahini cekene kadar elindekini atip demogoji yapmaya baslarsa ne olacak? Polis haksiz gorunmez mi o durumda. Cok anlamli bir sistem degil bence.
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redoracle 2 yıl en beğenilen
Ooo iyi artık engelli,sakat,silahsız demeden siyahileri nasıl vurduklarını daha net seyredebileceğiz,zalımsın amerika polisi.
Adamlar sırf siyahi diye silahı boşaltana kadar yakın mesafeden sanki duvara sıkar gibi sıkıyolar,insafsızlar.
Belki biraz bu olayların önüne geçilir bunun sayesinde.
1 Yanıt Yanıtla +10
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Holy Templar 2 yıl redoracle
redoracle
Ooo iyi artık engelli,sakat,silahsız demeden siyahileri nasıl vurduklarını daha net seyredebileceğiz,zalımsın amerika polisi.
Adamlar sırf siyahi diye silahı boşaltana kadar yakın mesafeden sanki duvara sıkar gibi sıkıyolar,insafsızlar.
Belki biraz bu olayların önüne geçilir bunun sayesinde.

Sanki bos yere vuruyorlar.blm ya da obur olaylarda belli ediyorlar kendilerini.bana kalsa kolelik getirilip bunlara anladiklari dilden konusmak lazim belki o zaman hizaya gelirler.
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interwap 2 yıl
Normalde okul projesi olarak yapılabilecek bir şey.
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BekirTemel 2 yıl
Snoop Dogg bunu beğendi.
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