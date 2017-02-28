Polis silahını çıkardığında kayda başlayan kamera

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2015 Yılında ABD’deki polislerin görevini daha şeffaf bir şekilde yerine getirebilmesi için yakalarına mini kameralar takma fikri öne sürülmüştü. Bazı kolluk birimleri bu kameraları kullanmaya başlamış ancak bir kısmı karşı çıkmıştı. Karşı çıkanların dile getirdiği en büyük problem ise çok hızlı gerçekleşen olaylar esnasında kamera açmaya fırsat bulamıyor olmaları ve eğer kamerayı sürekli açık tutarlarsa bu sefer de kendi kişisel gizliliklerinin saldırıya uğrayacak olmasıydı. Amerikan dijital çözüm şirketi TASER ise bütün bu problemleri ortadan kaldıracak bir sistem geliştirdi.

Şirketin geliştirdiği ve Signal Sidearm olarak adlandırdığı teknoloji polislerin yakalarına taktıkları Axon marka kamera ile uyumlu çalışan sensörlü tabanca kılıfından oluşuyor. Sistem sayesinde sensörlü kılıftan tabanca çıktığı anda Axon kameralar otomatik olarak video kayıt etmeye başlıyor. Bu sayede hem operasyon esnasında kamera kullanımından kaynaklı problemlerin hem de polislerin mahremiyetine yönelik saldırıların önüne geçilebilecek.

Sistem Tamamlanacak

Bununla birlikte bir devriye aracının kapısı açıldığında video kaydına başlayacak kameralar geliştirmeye çalışan şirket bu iki projeyi birleştirerek polis ekiplerinin tam bir şeffaflık ile çalışmasını sağlayacak. Sistemin tamamen kullanılır hale gelmesinin ardından bu yılın 3.çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

Henüz polislerin kamera takması için yasal zorunluluk bulunmasa da bu yeni sistemin tamamen kullanılır hale gelmesinin ardından pek çok birimin bu teknolojiyi kullanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl şeffaflık tartışmaları yaşanırken Obama da yerel karakollara 20 milyon dolar bağışta bulunarak kamera sistemine geçişi hızlandıracağını açıklamıştı.

https://www.engadget.com/2017/02/27/sensor-turns-on-a-cops-body-camera-when-their-gun-is-pulled/