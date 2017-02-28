Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TUSAŞ ile Sikorsky arasında 270 milyon dolarlık anlaşma

TUSAŞ ile Sikorsky arasında önemli bir sözleşme imzalandı. Toplam bütçesi en az 500 milyon dolar olabilir denilen anlaşmanın detayları ve 10 yıllık sürece ilişkin bilgiler yazımızda.
2 yıl
6b
1
23
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

TUSAŞ ile Sikorsky arasında 270 milyon dolarlık anlaşma
Tam Boyutta Gör

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ, ABD’li Sikorsky Aircraft Corporation ile önemli bir anlaşma imzaladı. Daha önce de birtakım detayları sızan anlaşma bu kez resmi olarak onaylandı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile şirketin başındaki isim olan Dan Schultz sözleşmenin imzalanmasında bizzat yer aldı.

10 yıllık uzun vadeli bir şekilde planlanan anlaşmanın ihtiyaçlar ölçeğinde 2044 yılına kadar sürebilecek bir yapıda hazırlandığı ifade edildi. İlk etapta TUSAŞ, talepler doğrultusunda 270 milyon dolarlık üretim gerçekleştirecek. Gereksinimlere göre bu rakam 500 milyon doların altında kalmayacak şekilde de revize edilebilecekmiş.

1998'den Bu Yana Süren İşbirliği 

TUSAŞ, sözleşme doğrultusunda Sikorsky’nin çeşitli helikopter platformları için üretim gerçekleştirecek. Yapılacak üretimin yapısal parçaları kapsayacağı belirtiliyor. Bu durum, TUSAŞ’a uluslararası arenada faaliyette olduğu alanlarda saygınlık kazanması ve daha büyük projelerde etkin rol üstlenebilmesi adına da önemli bir katkı sağlayacak.

Genel Maksat Helikopteri T70’in geliştirilmesi sürecinde 2007 yılından bu yana çalışmalar yürüten TUSAŞ, bu helikopterin geliştirilmesi sürecinde Sikorsky ile bazı iş birliklerine gitmişti. İki kurum arasındaki 1998 yılında yapılan anlaşmada ise Endüstriyel İş birliği Protokolü ile TUSAŞ Sikorsky UH-60 ve MH-60 için yatay stabilize, kuyruk dikmesi ve kuyruk konisi gibi ürünleri TUSAŞ tesislerinde üretmeye başlamıştı. 2012 yılında ise TUSAŞ, Yılın Tedarikçi Firması seçilmişti. Şu an TUSAŞ, yüksek kalite ve teslimat takvimi performansıyla Sikorsky tarafından Performans Seviyesi Tedarikçi sınıfına atanmış durumda.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ürüng ayıg toyon 2 yıl en beğenilen
Bildiğim kadarı ile en iyi helikopterleri bunlar yapıyor.İyi oldu bu gelişme,helikopter gücümüz fena değildi,hatta bölgedeki en güçlü helikopter gücü olan ülkeyiz.Umarım sayı daha da arttırılır.
Bildiğim kadarı ile en iyi helikopterleri bunlar yapıyor.İyi oldu bu gelişme,helikopter gücümüz fena değildi,hatta bölgedeki en güçlü helikopter gücü olan ülke...
Devamını Gör
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 2 yıl
tabiki zamanlama tesadüf değil lakin lak lak etmenin manası da yok. hayırlı olsun.umarım önemli teknolojik kazanımlar elde edilir , ekonomiye katkı sağlar ve düşmezler diyerekten mesajımıza son verelim.
tabiki zamanlama tesadüf değil lakin lak lak etmenin manası da yok. hayırlı olsun.umarım önemli teknolojik kazanımlar elde edilir , ekonomiye katkı sağlar ve d...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M.Akif Ersoy 2 yıl
Ülkedeki muhalefet anlayışında ahlak olsaydı eğer bugün insanlar birbirine çok daha saygılı ve yapıcı eleştiri yapardı.
Bu şirketlerden elde edilen vergiler, hem chplinin hem akplinin hem mhplinin hem hdplinin vs cebine giriyor. Bunun bilincinde olarak eleştiri yapalım.
Habere gelirsek eğer ülkemiz adına güzel bir gelişme, hayırlısı olsun.
Ülkedeki muhalefet anlayışında ahlak olsaydı eğer bugün insanlar birbirine çok daha saygılı ve yapıcı eleştiri yapardı.Bu şirketlerden elde edilen vergile...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
Çok güzel gelişme hayırlı olsun...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eSSelamuAleykum 2 yıl
Bu ülkeden bi cacık olmaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ressi1 2 yıl
inşallah 3-4 yıl sonra helikopter pilotuyum :) bekle beni sikorsky
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M.Akif Ersoy 2 yıl ressi1
ressi1
inşallah 3-4 yıl sonra helikopter pilotuyum :) bekle beni sikorsky

sivil insanlar da olabiliyor mu yoksa illa okulunu mu okumak gerekiyor ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-31C579044 2 yıl
Allah her ulkeye 16 nisan gibi referandum versin. 16 nisan referandumu olacagi belli oldugundan beri olan gelismelere bakalim:
* Mehmetcik 2 tufegi
* Bora balistik fuze
* Yerli ucak gemisi
* Yerli araba
* Yerli ucak
* Yerli uydu
* Atom bombasini havada durduran Korkut
* Motoru Alman yuzde 100 yerli Altay'daki gelismeler
* Yerli oyun motoru (hani HAVELSAN'in 16bin dolarlik dunyanin en buyuk oyun motoru projesi)
* Yerli arama motoru
* Yerli UAV motoru
* Yerli ucak motoru (tank motoru yapamiyoruz ama ucak motoru yapacaz sikinti yok, detaylara takilmayin)
* Yerli helikopter (yuzde yuz yerlidir, tasarimi AW109'dur ama o da detaydir, vallahi yanlis anlamayin)
vs. vs.
16 nisan gelmeden, Pluton'a uydu yollayip Venus'e cami dikerseniz sasirmayin.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ragnarok. 2 yıl Guest-31C579044
_RevO_
Allah her ulkeye 16 nisan gibi referandum versin. 16 nisan referandumu olacagi belli oldugundan beri olan gelismelere bakalim:
* Mehmetcik 2 tufegi
* Bora balistik fuze
* Yerli ucak gemisi
* Yerli araba
* Yerli ucak
* Yerli uydu
* Atom bombasini havada durduran Korkut
* Motoru Alman yuzde 100 yerli Altay'daki gelismeler
* Yerli oyun motoru (hani HAVELSAN'in 16bin dolarlik dunyanin en buyuk oyun motoru projesi)
* Yerli arama motoru
* Yerli UAV motoru
* Yerli ucak motoru (tank motoru yapamiyoruz ama ucak motoru yapacaz sikinti yok, detaylara takilmayin)
* Yerli helikopter (yuzde yuz yerlidir, tasarimi AW109'dur ama o da detaydir, vallahi yanlis anlamayin)
vs. vs.
16 nisan gelmeden, Pluton'a uydu yollayip Venus'e cami dikerseniz sasirmayin.

Bir de uzay ajansı var hocam onu da unutmamak lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DARBE 2 yıl
Şaka maka raferandum sayesinde! epey güzel gelişme oldu son zamanlarda. Ya referandum olmasaydı ne yapardık!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nikony 2 yıl
yorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M.Akif Ersoy 2 yıl
Ülkedeki muhalefet anlayışında ahlak olsaydı eğer bugün insanlar birbirine çok daha saygılı ve yapıcı eleştiri yapardı.
Bu şirketlerden elde edilen vergiler, hem chplinin hem akplinin hem mhplinin hem hdplinin vs cebine giriyor. Bunun bilincinde olarak eleştiri yapalım.
Habere gelirsek eğer ülkemiz adına güzel bir gelişme, hayırlısı olsun.
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faruk321 2 yıl M.Akif Ersoy
M.Akif Ersoy
Ülkedeki muhalefet anlayışında ahlak olsaydı eğer bugün insanlar birbirine çok daha saygılı ve yapıcı eleştiri yapardı.
Bu şirketlerden elde edilen vergiler, hem chplinin hem akplinin hem mhplinin hem hdplinin vs cebine giriyor. Bunun bilincinde olarak eleştiri yapalım.
Habere gelirsek eğer ülkemiz adına güzel bir gelişme, hayırlısı olsun.

İktidarın ahlak anlayışı neyse muhalefetin de o olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 2 yıl
tabiki zamanlama tesadüf değil lakin lak lak etmenin manası da yok. hayırlı olsun.umarım önemli teknolojik kazanımlar elde edilir , ekonomiye katkı sağlar ve düşmezler diyerekten mesajımıza son verelim.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ürüng ayıg toyon 2 yıl en beğenilen
Bildiğim kadarı ile en iyi helikopterleri bunlar yapıyor.İyi oldu bu gelişme,helikopter gücümüz fena değildi,hatta bölgedeki en güçlü helikopter gücü olan ülkeyiz.Umarım sayı daha da arttırılır.
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yersiz Yurtsuz 2 yıl
Istemezuk
Referandum geliiii
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5950 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
savunma sanayii, tai ve
7 etiket daha tusaş sikorsky MPopüler Türkiye Gündemi Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Mercedes E-Serisi, 1.6 motor seçeneği ile Türkiye’de! 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ilk izlenim videosu 2 yıl NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti: Yeni canavar ile tanışın 2 yıl General Mobile ve Vestel’e ‘Android European Hero’ Ödülü 2 yıl Arktik Okyanusu'ndaki asit artışının suçlusu iklim değişikliği 2 yıl Nissan, köpek sahiplerine özel X-Trail konseptini tanıttı 2 yıl Merakla beklenen yeni Alpine A110 artık resmi! 2 yıl Xbox, 100’den fazla oyuna erişim sunan Xbox Game Pass’i tanıttı 2 yıl General Mobile GM 6 resmi olarak tanıtıldı 2 yıl iPhone 8, Lightning girişi yerine USB-C girişine sahip olabilir! 2 yıl Renault-Nissan İttifakı, otonom araç filosu üretecek 2 yıl Polis silahını çıkardığında kayda başlayan kamera 2 yıl SanDisk’ten iOS cihazları için 256GB harici depolama alanı 2 yıl Yerli baz istasyonu ULAK için 750 adetlik sipariş 2 yıl LG yeni bir sanal gerçeklik kaskı geliştiriyor 2 yıl Intel, 12 çekirdekli Skylake-X silahını piyasaya sürüyor 2 yıl Netflix CEO'su akıllı kontakt lenslerden film izlenmesine sıcak bakıyor 2 yıl iPhone 8 modelinde kavisli ekran ihtimali güçleniyor 2 yıl Xiaomi kendi Pinecone Surge S1 yonga setine sahip Mi 5c'yi duyurdu 2 yıl Vestel’den Venus serisine yeni bir isim: Z10 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN TUSAŞ ile Sikorsky arasında 270 milyon dolarlık anlaşma Sonraki Oppo kamera çıkıntısı olmadan 5x optik yakınlaştırma yapabilen çift kamera modülünü tanıttı 2 yıl Nokia 3310 incelemesi: Efsane geri döndü 2 yıl İkinci el araçlara garanti şartı geliyor 2 yıl Elon Musk'tan son dakika: SpaceX, 2018'de Ay yörüngesine insan gönderiyor! 2 yıl Dünyanın ilk sürücüsüz yarış arabaları kozlarını paylaştı! 2 yıl Lenovo’dan uygun fiyata melez Windows 10 tablet 2 yıl 89.Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2 yıl Huawei Watch 2 duyuruldu 2 yıl Sony, görüntü yansıttığı yüzeyi dokunmatik ekrana çeviren projektörünü tanıttı 2 yıl Sony, sanal asistanlı yeni model Xperia Ear’ı tanıttı 2 yıl Honda’dan yeni teknoloji: Elektrikli araçlar yolda giderken şarj edilebilir mi? 2 yıl İzmir’in elektrikli otobüs filosunda testler başladı 2 yıl Tesla tepetaklak olabilir: Yatırım bankası %30'a varan değer kaybı bekliyor 2 yıl Altay Tankı projesinde Tümosan devre dışı kaldı: Şimdi ne olacak? 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve S8+ modellerini gösteren video sızdırıldı 2 yıl Samsung etkinliğine Greenpeace protestosu gölge düşürdü 2 yıl Sony Xperia XZs küçük eklemeler ile güncellendi 2 yıl Turkcell’in enerji şirketinde detaylar netlik kazanmaya başladı 2 yıl Elon Musk, Tesla'daki çalışma koşullarını açıkladı 2 yıl Turkcell’den alternatif ödeme hizmeti: Paycell Card Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim