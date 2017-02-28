TUSAŞ ile Sikorsky arasında 270 milyon dolarlık anlaşma

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ, ABD’li Sikorsky Aircraft Corporation ile önemli bir anlaşma imzaladı. Daha önce de birtakım detayları sızan anlaşma bu kez resmi olarak onaylandı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile şirketin başındaki isim olan Dan Schultz sözleşmenin imzalanmasında bizzat yer aldı.

10 yıllık uzun vadeli bir şekilde planlanan anlaşmanın ihtiyaçlar ölçeğinde 2044 yılına kadar sürebilecek bir yapıda hazırlandığı ifade edildi. İlk etapta TUSAŞ, talepler doğrultusunda 270 milyon dolarlık üretim gerçekleştirecek. Gereksinimlere göre bu rakam 500 milyon doların altında kalmayacak şekilde de revize edilebilecekmiş.

1998'den Bu Yana Süren İşbirliği

TUSAŞ, sözleşme doğrultusunda Sikorsky’nin çeşitli helikopter platformları için üretim gerçekleştirecek. Yapılacak üretimin yapısal parçaları kapsayacağı belirtiliyor. Bu durum, TUSAŞ’a uluslararası arenada faaliyette olduğu alanlarda saygınlık kazanması ve daha büyük projelerde etkin rol üstlenebilmesi adına da önemli bir katkı sağlayacak.

Genel Maksat Helikopteri T70’in geliştirilmesi sürecinde 2007 yılından bu yana çalışmalar yürüten TUSAŞ, bu helikopterin geliştirilmesi sürecinde Sikorsky ile bazı iş birliklerine gitmişti. İki kurum arasındaki 1998 yılında yapılan anlaşmada ise Endüstriyel İş birliği Protokolü ile TUSAŞ Sikorsky UH-60 ve MH-60 için yatay stabilize, kuyruk dikmesi ve kuyruk konisi gibi ürünleri TUSAŞ tesislerinde üretmeye başlamıştı. 2012 yılında ise TUSAŞ, Yılın Tedarikçi Firması seçilmişti. Şu an TUSAŞ, yüksek kalite ve teslimat takvimi performansıyla Sikorsky tarafından Performans Seviyesi Tedarikçi sınıfına atanmış durumda.