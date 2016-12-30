Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Popüler birçok dizi izleme sitesi erişime engellendi

Akşam saatlerinde dizi izleme siteleri teker teker Türkiye’den erişime kapatılmaya başlandı. Özellikle yabancı dizilerin yer aldığı birçok platforma şu sıralar mahkeme kararıyla giriş yapılamıyor.
2 yıl
27,5b
1
83
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından alınan bir kararla aralarında DiziBOX, Dizipub, DiziLAB ve Dizimag gibi popüler sitelerin de yer aldığı birçok adrese erişimin engellendiği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre kararın telif hakları ihlali kapsamında uygulandığı ve çıkarılan mahkeme kararıyla izinsiz yayın kapan, diğer bir deyişle korsan sınıfına giren adreslere erişimin engellendiği ifade ediliyor.
Netflix ve Amazon Prime Video'nun ülkemizde hizmet vermeye başlamasıyla yayın hakları konusunda kapsamlı bir mahkeme sürecinin başlatılacağı kulislerde konuşuluyordu. Görünüşe bakılırsa popüler birçok dizinin Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulunduran dijital içerik izleme platformları ilgili birimlere gerekli başvurularda bulundu.
Kapatılan web sitelerine giriş yapmak isteyen kullanıcılar "Ulaşmaya çalıştığınız internet sitesi mahkeme/savcılık kararı ile erişime engellenmiştir." yazısıyla karşılaşıyorlar. Biz de farklı internet sağlayıcılarından yaptığımız testlerde bahsi geçen erişim engeliyle karşılaştık. Detaylar netlik kazandıkça buradan aktarmaya devam edeceğiz...

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Serenade. 2 yıl en beğenilen
Ülkede canlı bombalar fink atıyor, tek sorun dizi siteleriydi demi.
Engellerlerse ekime kadar, engellemezlerse kasıma kadar
2 Yanıt Yanıtla +150
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leipold 2 yıl
VPN Kullan
SIgara sar
Evde Bira yap
Bir sonraki adim "evde benzin uret"
Not; Eksi'den alintidir.
Yanıtla +113
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EmuMaster 2 yıl
Google dns ile şuan giriliyor hepsine

Netflix ve amazon'un aynı eforu akk için sarfetmesinide bekliyoruz.Zira 3mbit ile 4k izlenmiyor btk başkanının söylediğinin aksine.
Google dns ile şuan giriliyor hepsineNetflix ve amazon'un aynı eforu akk için sarfetmesinide bekliyoruz.Zira 3mbit ile 4k izlenmiyor btk başkan...
Devamını Gör
Yanıtla +90
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
aycibin 7 ay
Netflix ve amazon'da istedigimiz icerik yoksa?2-3 abonelik mi yapicaz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 7 ay
futboluda 1000 lira yapacaklarına 150-200 lira yapsalarda herkes izlese. kaç kişiyle konuştum 100-150 lira vermek yerine 200 lira veririm devlete futbola destek olsun diye diyorlar ama 1000 lira noluyor. 90 lı yıllarda bedavaydı yayın geliri yoktu şimdi yayın geliri var türk futbolunun nerede olduğu ortada. hiçbir değişiklik yok. olan halka oldu maçları izleyemiyoruz artık. varsın yayın geliri eksik olsun türk futbolunun. 200 lira yapında en azından izleyebilelim futbol maçlarını. yılda 600 milyon değilde 100 milyon kazanın kardeşim. biz sizi zengin etmek zorundamıyız?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeanWinchester. 2 yıl
Şu an %80 i açık bunun önüne geçemiyorlar geçmesinler de zaten
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WaylandIZMIR 2 yıl
VPN varken isteyen istediği yeri engellesin. S***de değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YolumBilgelik 2 yıl
Dizibox1, Dizimag1, Dizipas, Onlinedizi1, Dizilab tv, Dizist1, Dizicok, olarak katlanarak geri dönmüşler dizi siteleri. Sorun yok
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zero fear 2 yıl YolumBilgelik
Hukuka aykırıdır bunlar derhap geri kapatılmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smyrna 2 yıl
Yasal durumlarla alakalı olduğu için engellenmesi şaşırtıcı değil. Torrent kullanın, olmadı paralı içerik netflix kullanın. Netflix çoklu kullanıma imkan tanıyarak daha hesaplı alımlara olanak sağlamakta. İçeriğini geliştiren bir firma. Şu anki içeriği zaten tatminkar seviyede.
Sonuçta lisans hakkı denen olay var bunun sahipleri mutlaka site engelletmeye devam edecek. Benim tahminimce Netflix tarzı bir yapılanmanın işidir. Yayın hakkını paralı satın alıyor ve tabi ki kendisinden izlenmesini ister.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neuro 2 yıl
Artık spotify'nin film/dizi versiyonu yapılmalı.
Netflix'ten bahdetmiyorum adam gibi içerik olmalı. Neredeyse spotify nasıl sanatçılarla anlaşıyor, aynı şekilde bütün dizilerle anlaşılmalı telif konusunda.
Diziler orjinal kanalından 1 gün sonra filmler de bluray release'den 2-3 hafta sonra yayınlanabilir mesela.
Bütün platformlar desteklenmeli Windows, Mac, Android, IOS .... Oynatan player harici altyazi desteklemeli. Divxplanet, opensubtitles gibi sitelerden search yapılabilinmeli.
Fiyatlar HD/FHD/UHD 30/40/50 gibi olabilir. (gerçi dizilerde UHD yok galiba)
Free versiyonu bile olabilir aslında SD ve 10 dk'da bir geçilemeyecek şekilde reklam vs...
Bunu yapmadıklara sürece KODI her türlü akar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
türkiyede satılabilen bir dizi bu sitelerde varsa o linki yasaklayın eyvallah ama parasıyla seyredebileceğimiz diziler geri kalanın yarısı bile değilken sitenin kendisini ne kapatıyorsunuz utanmadan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Her gecen gun daha kotusu oluyor,her gune yeni bir yasakla uyaniyoruz.Aydin Dogan a karsi gibi gorunerek onun icin calisanlari sizi izliyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cinemaker 2 yıl
dizi sitelerindeki diziler 1080p bile olsa çamur gibi mis gibi torrrentten indirip izliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
27532 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
netflix, erişim engeli ve
12 etiket daha tib dizi amazon prime video yabancı dizi yerli dizi dizi izle dizi izleme siteleri Web Siteleri Internet Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Galaxy S7 ve S7 Edge için Android 7.0 güncellemesi haftaya başlıyor 2 yıl Neredeyse sınırısız ve bedava elektrik 2025'te geliyor 2 yıl New York'daki yeni yıl kutlamaları hafriyat kamyonlarıyla korunacak 2 yıl FBI ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından Rusya kaynaklı hack olayıyla ilgili rapor 2 yıl Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintisiyle ilgili yeni bir açıklama geldi 2 yıl Pil canavarı Lenovo P2 Türkiye'de: Fiyat ve özellikleri 2 yıl Hyundai'ın yeni yakıt hücreli SUV'ları 560 km menzile ulaşacak 2 yıl Subaru, Tokyo Otomobil Fuarında BRZ STi modelini sergileyecek 2 yıl Hatalı hava yastıkları üreten Takata'nın cezası 1 milyar dolar 2 yıl Ulaştırma Bakanı: "Adil Kullanım Kotası 2018'de kalkıyor" [BTK Açıklaması ile Güncellendi] 2 yıl Harita ve navigasyon uygulamaları aslında internetinizi çok az kullanıyor 2 yıl iPhone üretimi gelecek yıl başlarında yüzde 10 azalıyor 2 yıl Facebook telif hakkı ihlali yapan videoları tespit edecek 2 yıl Dünyanın en küçük GeForce GTX 1080 ekran kartı 2 yıl Sinemaseverlere göre 2017'nin en merakla beklenen filmleri 2 yıl Microsoft Surface Pro 5 ve Surface Book 2 için geri sayım başladı 2 yıl 2si1 "Elektrikleri kesik" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Yeni konsept tasarım geleceğin iPhone'unu mu yansıtıyor? 2 yıl letgo, Google’ın "En Paylaşmaya Değer" uygulamalarından biri oldu 2 yıl LG G6′nın net tasarım görüntüleri ortaya çıktı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Popüler birçok dizi izleme sitesi erişime engellendi Sonraki Nörobilimciler stresi %65 azaltan bir müzik keşfetti 2 yıl Çin’den 30.000 kilometrelik dev hızlı tren projesi 2 yıl Yerli yüksek çözünürlüklü hedefleme podu için imzalar atıldı 2 yıl 2016 yılı Donanım Haber’de nasıl geçti? 2 yıl Amazon çılgın fikrinin patentini aldı 2 yıl Hava Kuvvetleri'nin komuta kontrol uçakları THY Teknik'e emanet 2 yıl Google Pixel sorunları bitmiyor 2 yıl Samsung’dan oyunculara yönelik kavisli Quantum Dot monitörler 2 yıl Şok iddia: Yeni hava savunma sistemimiz Korkut Yunanlılara mı kaptırıldı? 2 yıl Windows 10’a oyun modu geliyor 2 yıl Havalimanlarına yalan dedektörü geliyor 2 yıl AMD'nin Ryzen işlemcisi hava soğutmayla 5GHz yapıyor 2 yıl Siber saldırı iddiaları dünyada dev bir krize sebep olmak üzere 2 yıl Ünlü astronot Neil Armstrong'un hayatı film oluyor 2 yıl Lenovo K5 Plus incelemesi "Fiyat/Performans kralı olabilir mi?" 2 yıl Güney Kore’de Tesla’nın elini kolunu bağlayan sıra dışı kural 2 yıl Kanserle savaşta yeni silah: Nanodiskler 2 yıl Maliye ekipleri Uber sürücülerine ceza kesmek için harekete geçti 2 yıl Ulusal Şebeke Sistemi çöktü, üç kentte elektrikler gitti [Güncellendi] 2 yıl The Young Turks ekibi önemli bir yatırım aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim