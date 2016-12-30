Popüler birçok dizi izleme sitesi erişime engellendi

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından alınan bir kararla aralarında DiziBOX, Dizipub, DiziLAB ve Dizimag gibi popüler sitelerin de yer aldığı birçok adrese erişimin engellendiği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre kararın telif hakları ihlali kapsamında uygulandığı ve çıkarılan mahkeme kararıyla izinsiz yayın kapan, diğer bir deyişle korsan sınıfına giren adreslere erişimin engellendiği ifade ediliyor.

yayın hakları konusunda kapsamlı bir mahkeme sürecinin başlatılacağı kulislerde konuşuluyordu. Görünüşe bakılırsa popüler birçok dizinin Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulunduran dijital içerik izleme platformları ilgili birimlere gerekli başvurularda bulundu. Netflix ve Amazon Prime Video 'nun ülkemizde hizmet vermeye başlamasıylakonusunda kapsamlı bir mahkeme sürecinin başlatılacağı kulislerde konuşuluyordu. Görünüşe bakılırsa popüler birçok dizinin Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulunduran dijital içerik izleme platformları ilgili birimlere gerekli başvurularda bulundu.

Kapatılan web sitelerine giriş yapmak isteyen kullanıcılar "Ulaşmaya çalıştığınız internet sitesi mahkeme/savcılık kararı ile erişime engellenmiştir." yazısıyla karşılaşıyorlar. Biz de farklı internet sağlayıcılarından yaptığımız testlerde bahsi geçen erişim engeliyle karşılaştık. Detaylar netlik kazandıkça buradan aktarmaya devam edeceğiz...