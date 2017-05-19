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Popüler font indirme sitesi DaFont hacklendi

Yazı tipi arşiviyle milyonlarca internet kullanıcısına hizmet veren popüler font indirme sitesi DaFont'un tüm veritabanı çalındı. Ele geçirilen yaklaşık 700 bin kullanıcı hesabı tehlike altında...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Popüler font paylaşım sitesi DaFont'un kullanıcı hesaplarını içeren veritabanı, bu ayın başlarında bilinmeyen bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildi. ZDNet, 699.464 kayıtlı kullanıcı hesabının kullanıcı adları, hash edilmiş şifreleri ve e-posta adreslerinin çalındığını bildirdi.
DaFont, kullanıcılarının şifrelerini hash işleminden geçirmesine rağmen site, şifreleri gizlemek için kolayca kırılabileceği kanıtlanmış eski MD5 algoritmasını kullanmış. Hacker, şifrelerin %98'inden fazlasının salt metin halinde çözülebildiğini söylüyor. Bu durum birden fazla platform ve hizmet için aynı şifreyi tercih eden kullanıcıların diğer hesaplarının da tehlikeye girmesine neden olmuş durumda.
Ayrıca Bkz. "Zomato hacklendi: 17 milyon hesap dark webde satışa sunuldu"
DaFont'un veritabanında ayrıca sitenin forum verileri, özel mesajlar ve diğer site bilgileri de yer alıyordu. Hacker ZDNet'e verdiği demeçte bunu esasen sadece meydan okuma ve pentest becerilerini eğittiği için yaptığını söyledi. Bilgisayar korsanı, saldırıyı gerçekleştirmek için web sitesinin yazılımında "kolay bulunabilir" union tabanlı bir SQL enjeksiyon güvenlik açığı kullandığını söyledi.
Hacker, doğrulama amacıyla çalıntı veritabanını ZDNet'e ve güvenlik uzmanı Troy Hunt'a sundu. Hunt'ın analizine göre veritabanında 637.340 benzersiz e-posta adresi yer alıyor. İhlalde bulunulduğu teyit edilmiş e-posta adresleri arasında Microsoft, Google ve Apple'daki personellere ait çeşitli kurumsal hesaplar da var. Ayrıca ABD ve İngiltere'deki devlet kurumlarıyla ilişkili birden fazla hesaba da rastlanmış durumda.

http://www.zdnet.com/article/font-sharing-site-dafont-hacked-thousands-of-accounts-stolen/ Yorum Yaz
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muratkaya 2 yıl en beğenilen
What da font!
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kk king 2 yıl
Genellikle başka sitelerden font indiriyorum buraya hiç denk gelmedim.
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MustafaC53 2 yıl
Ben bu siteye yaklaşık 6 aydır giremiyordum zaten.Hem işyerinden hemde evden. Bi sıkıntı olduğu belliydi.
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nihattr 2 yıl
md5 kırılabilir nasıl olur. Basit şifreye izin vermeseler çok zor şifreleri okurlar. md5'in kırılabileceği kanıtlanmışsa o zaman bunu da kırın!

649069b06012cd4c3caaadc01c5e7949
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KillForYou! 2 yıl nihattr
Md5 sözlükleri var. O havuzdan bulunabiliyor.
Ne kadar karmaşık olduğuyla da ilgili.
Soğanla erişebilirsin.
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irish 2 yıl
İlk defa bugün haberim olmuştu bu siteden. Bir font indirdim dün.
Şimdi karşıma çıkması şaşırtıcı.
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alemburda34 2 yıl
Ulan daha gecen gun kullanmistim olacak is degil :(
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FrecoB 2 yıl
Birkaç ay önce bir fontu bulmak için kayıt olmuştum. Neyse ki bu tarz sitelere kayıt olurken asıl şifrelerimi tercih etmiyorum. Maalesef bu aynı zamanda aynı şifreyi diğer önemsiz platformlarda da kullandım demek oluyor. Dolayısıyla kullanıcı adım ve özellikle mail adresimin ele geçirilmesi hoşuma gitmedi.
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muratkaya 2 yıl en beğenilen
What da font!
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