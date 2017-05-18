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Zomato hacklendi: 17 milyon hesap dark webde satışa sunuldu

Ünlü restoran ve etkinlik listeleme hizmeti Zomato, bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradı. Siteyi hackleyen korsanlar 17 milyon kullanıcı hesabını satıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Popüler restoran ve etkinlik listeleme hizmeti Zomato saldırıya uğradı ve 17 milyon hesap artık dark web üzerinde satılığa çıkarılmış durumda. Tüm paket için belirlenen fiyat ise 1.001,43 dolar (0.5587 bitcoin). Satışa sululan veriler arasında Zomato kullanıcılarının e-postaları ve hash edilmiş (belirli algoritmalarla gizlenmiş) şifreleri yer alıyor ancak şirket hiçbir ödeme veya kredi kartı bilgilerinin sızdırılmadığını söyledi.
Zomato, IBTimes İngiltere'ye yaptığı açıklamayla saldırıyı doğruladı. Şirketin bir sözcüsü "Güvenlik ekibimiz, Zomato üzerinde 17 milyon kullanıcı hesap bilgilerine (isim, e-posta adresi ve hash edilmiş şifre dahil) yetkisiz erişime neden olabilecek bir olay keşfetti" dedi.
Zomato, kullanıcıların finansal ve kredi kartı bilgilerine erişildiğine dair "hiçbir kanıt" bulamadığını da ekledi. Firma, "hiçbir ödeme bilgilerinin veya kredi kartı verilerinin sızdırılmadığının" altını çiziyor.
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Nclay takma adına sahip bir kullanıcının 17 milyon kayıtlı kullanıcıyla ilgili verileri dark web pazarında satmaya hazır olduğu iddia ediliyor. Satıcı çalıntı veri deposunun bir örneğini halka açık olarak paylaşmış durumda. Örnek verilere yapılan testlerde, listedeki her hesabın Zomato üzerinde bulunduğu ve verilerin kayıtlı Zomato kullanıcılarına ait olduğu ispatlanmış durumda.
Hash edilmiş şifreler bir güvenlik önlemi olarak düz metin haline dönüştürülemezse de Zomato etkilenen tüm kullanıcılar için şifreleri sıfırlamış durumda. Firma yaptığı açıklamada gelecekte bu tür saldırılara maruz kalmamak için güvenlik sistemlerini iyileştireceğini ve kayıtlı kullanıcı verilerinin güvenlik önlemlerini "geliştireceğini" söyledi.
2008 yılında Hintli girişimciler Deepinder Goyal ve Pankaj Chaddah tarafından kurulan ve Hindistan merkezli olan Zomato, her ay yaklaşık 90 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Önemli bir küresel konuma da sahip olan hizmet Türkiye, Avustralya, Ortadoğu ve bazı doğu Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde popüler durumda. 

http://economictimes.indiatimes.com/small-biz/security-tech/security/zomato-hacked-security-breach-results-in-17-million-user-data-stolen/articleshow/58729251.cms Yorum Yaz
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alemburda34 2 yıl
Haydaa ne koymustum zomato sifrem hadi bul bakalim ana sifreyi eklediysem bugunu sifre degistirme gunum olarak ilan edebilirim
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alemburda34 2 yıl
Haydaa ne koymustum zomato sifrem hadi bul bakalim ana sifreyi eklediysem bugunu sifre degistirme gunum olarak ilan edebilirim
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Infinitum 2 yıl
Çok kötü olmuş. Kullanmasam da kendilerine benzer bir iş yapan Mekanist adlı Türk şirketini satın almalarından dolayı tanıyorum.
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ardaq 2 yıl
milletin hesabını alsak ne yapacaz arkadaş. ilginç
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Kerim5100 2 yıl
Yediğimiz yemeğin review'ının şeyini bile ele geçiriyorlar ne kadar trajik...
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derepaca 2 yıl Kerim5100
Kerim5100
Yediğimiz yemeğin review'ının şeyini bile ele geçiriyorlar ne kadar trajik...

İşe yarıyordu da ben üyeliksin kullanıyordum; üye olunca ne oluyor ki
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