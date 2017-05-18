Zomato hacklendi: 17 milyon hesap dark webde satışa sunuldu

Popüler restoran ve etkinlik listeleme hizmeti Zomato saldırıya uğradı ve 17 milyon hesap artık dark web üzerinde satılığa çıkarılmış durumda. Tüm paket için belirlenen fiyat ise 1.001,43 dolar (0.5587 bitcoin). Satışa sululan veriler arasında Zomato kullanıcılarının e-postaları ve hash edilmiş (belirli algoritmalarla gizlenmiş) şifreleri yer alıyor ancak şirket hiçbir ödeme veya kredi kartı bilgilerinin sızdırılmadığını söyledi.

Zomato, IBTimes İngiltere'ye yaptığı açıklamayla saldırıyı doğruladı. Şirketin bir sözcüsü "Güvenlik ekibimiz, Zomato üzerinde 17 milyon kullanıcı hesap bilgilerine (isim, e-posta adresi ve hash edilmiş şifre dahil) yetkisiz erişime neden olabilecek bir olay keşfetti" dedi.

Zomato, kullanıcıların finansal ve kredi kartı bilgilerine erişildiğine dair "hiçbir kanıt" bulamadığını da ekledi. Firma, "hiçbir ödeme bilgilerinin veya kredi kartı verilerinin sızdırılmadığının" altını çiziyor.

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Nclay takma adına sahip bir kullanıcının 17 milyon kayıtlı kullanıcıyla ilgili verileri dark web pazarında satmaya hazır olduğu iddia ediliyor. Satıcı çalıntı veri deposunun bir örneğini halka açık olarak paylaşmış durumda. Örnek verilere yapılan testlerde, listedeki her hesabın Zomato üzerinde bulunduğu ve verilerin kayıtlı Zomato kullanıcılarına ait olduğu ispatlanmış durumda.

Hash edilmiş şifreler bir güvenlik önlemi olarak düz metin haline dönüştürülemezse de Zomato etkilenen tüm kullanıcılar için şifreleri sıfırlamış durumda. Firma yaptığı açıklamada gelecekte bu tür saldırılara maruz kalmamak için güvenlik sistemlerini iyileştireceğini ve kayıtlı kullanıcı verilerinin güvenlik önlemlerini "geliştireceğini" söyledi.

2008 yılında Hintli girişimciler Deepinder Goyal ve Pankaj Chaddah tarafından kurulan ve Hindistan merkezli olan Zomato, her ay yaklaşık 90 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Önemli bir küresel konuma da sahip olan hizmet Türkiye, Avustralya, Ortadoğu ve bazı doğu Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde popüler durumda.

http://economictimes.indiatimes.com/small-biz/security-tech/security/zomato-hacked-security-breach-results-in-17-million-user-data-stolen/articleshow/58729251.cms