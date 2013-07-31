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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Popüler sosyal ağ Pinterest, iOS için 2.6 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Popüler sosyal ağ Pinterest, iOS için 2.6 sürümüne güncellendi
Popüler sosyal ağlar arasında yer alan Pinterest, iOS için 2.6 sürümüne güncellendi.
Yeni güncelleme ile iPhone modellerine özel olarak hızlı erişim sağlayan animasyonlu pin ve paylaşma kısa yol seçeneğine kavuşan uygulama, ayrıca kullanıcıların kendi Ana Akış ekranlarını düzenlemelerine izin veriyor ve oluşan birçok hatadan kurtuluyor. iPad üzerinden farklı arkadaşlara "Pin" yollama desteğinin de eklendiği Pinterest, yapılan yenilikler ile geliştirilmeye devam ediyor.
Güncellenen Pintertest uygulamasına iPhone ve iPad için ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.engadget.com/2013/07/31/pinterest-animated-sharing-shortcut/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget Yorum Yaz
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