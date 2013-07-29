Popüler sosyal ağ Pinterest, yeni özellikler ile çok daha kişisel bir duruma geldi

Popüler sosyal ağlar arasında yer alan Pinterest, resmi bloğu üzerinden yayınladığı habere göre artık kullanıcılara kişisel tavsiyeler ya da sonuçlar sunmaya başlayacağını duyurdu.

Servis bünyesine eklenen "Ana Akışı Düzenle" butonu üzerinden kullanıcıların akışlarını düzenlemelerine imkan vermeye başlayan servis, ayrıca kişilerin hoşlandıkları içerikler ile ilgili olarak kendisi de farklı unsurlar sunacak. Ayrıca kullanıcıların aktif olarak kullandığı diğer internet siteleri hakkında da bilgi toplayacağını açıklayan Pinterest, bu bilgileri de yeni tavsiyeler vermek için kullanacak.

Yapılan yenilikler ile geliştirilmeye devam eden Pinterest, bu yeni özelliklerinin ayarlar sekmesi üzerinden istenildiği zaman değiştirilebileceğini de belirtiyor.

http://blog.pinterest.com/post/56525800591/making-pinterest-a-bit-more-personal