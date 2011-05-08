Porsche yeni Cayman S Black Edition modelini tanıttı

Porsche, 911 ve Boxter S'den sonra Cayman S modeli için de sınırlı sayıda üretilecek Black Edition versiyonunu hazırladı. Cayman S Black Edition modeliyle üçlemeyi tamamlayan Almanya merkezli spor otomobil üreticisi, Black Edition versiyonunda standart Cayman S ile kıyaslandığında hem performans hem de tasarım anlamında güncelleme ve yenilikler sunuyor.
Açıklanan resmi bilgilere göre Cayman S Black Edition'da kullanılan 3.4 litre hacmindeki 6 silindirli motor, 325 bhp ile standart modele göre 10 beygir daha fazla güç üretip ve 7400 devir/dakika ile yine standart modele göre 200 rpm daha fazla çevirirken tork değerinin ise 370nm ile sabit kaldığını görüyoruz.
Porsche Cayman S Black Edition'ın tasarımına baktığımızda ise teknik güncellemelerden daha fazlasını sunduğunu görüyoruz zira tamamı siyah olan otomobil agresif bir görünüm sergiliyor. Standart modelde olmayan özel detaylar arasında Boxster Spyder 19-inç jantlar, önde 235/35ZR19, arkada ise 265/35 ZR19 lastikler dikkat çekiyor. Ayrıca Bi-Xenon faların standart olarak sunulduğu araçta, siyah deri döşemeli koltuklar, özel Porsche işlemeleri ve spor tasarımlı yeni direksiyon gibi detaylara yer veriliyor.
Porsche Cayman S Black Edition anavatanı Almanya'da 67,807 Avro'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.
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bence dometesle porche yi daha ucuza alabilirsin :D bizde benzin ne kadar pahalıysa onlarda da sebze meyve o kadar pahalı ...
O 70 bin Almanya fiyatı,orada ki kar ve vergiyi çıkarsak kalan 50 bin desek %84+%18= 108.560 euro ediyor bayi karı olmadan(yanlış hesap yapmış olabilirim öyle kafadan bi hesap yaptım).
Özet olarak 190 bin tl sadece hayal
güldürme beni.190K TL bile mucize.aklınıza gelemicek fiyattan sunulacak bekleyin görün.kaç kat olacak hesaplarız artık 67k € ya oranla.
Gifler çıkmıyor læ
bir daha hesapla istersen :)
123 bin euro mu? euro 2 desek 246bin tl?
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