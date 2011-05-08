Porsche yeni Cayman S Black Edition modelini tanıttı

Porsche, 911 ve Boxter S'den sonra Cayman S modeli için de sınırlı sayıda üretilecek Black Edition versiyonunu hazırladı. Cayman S Black Edition modeliyle üçlemeyi tamamlayan Almanya merkezli spor otomobil üreticisi, Black Edition versiyonunda standart Cayman S ile kıyaslandığında hem performans hem de tasarım anlamında güncelleme ve yenilikler sunuyor.

Açıklanan resmi bilgilere göre Cayman S Black Edition'da kullanılan 3.4 litre hacmindeki 6 silindirli motor, 325 bhp ile standart modele göre 10 beygir daha fazla güç üretip ve 7400 devir/dakika ile yine standart modele göre 200 rpm daha fazla çevirirken tork değerinin ise 370nm ile sabit kaldığını görüyoruz.

Porsche Cayman S Black Edition'ın tasarımına baktığımızda ise teknik güncellemelerden daha fazlasını sunduğunu görüyoruz zira tamamı siyah olan otomobil agresif bir görünüm sergiliyor. Standart modelde olmayan özel detaylar arasında Boxster Spyder 19-inç jantlar, önde 235/35ZR19, arkada ise 265/35 ZR19 lastikler dikkat çekiyor. Ayrıca Bi-Xenon faların standart olarak sunulduğu araçta, siyah deri döşemeli koltuklar, özel Porsche işlemeleri ve spor tasarımlı yeni direksiyon gibi detaylara yer veriliyor.

Porsche Cayman S Black Edition anavatanı Almanya'da 67,807 Avro'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.