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Porsche yeni Cayman S Black Edition modelini tanıttı

8 yıl
34,2b
1
50
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Porsche yeni Cayman S Black Edition modelini tanıttı
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Porsche, 911 ve Boxter S'den sonra Cayman S modeli için de sınırlı sayıda üretilecek Black Edition versiyonunu hazırladı. Cayman S Black Edition modeliyle üçlemeyi tamamlayan Almanya merkezli spor otomobil üreticisi, Black Edition versiyonunda standart Cayman S ile kıyaslandığında hem performans hem de tasarım anlamında güncelleme ve yenilikler sunuyor.

Açıklanan resmi bilgilere göre Cayman S Black Edition'da kullanılan 3.4 litre hacmindeki 6 silindirli motor, 325 bhp ile standart modele göre 10 beygir daha fazla güç üretip ve 7400 devir/dakika ile yine standart modele göre 200 rpm daha fazla çevirirken tork değerinin ise 370nm ile sabit kaldığını görüyoruz.

Porsche Cayman S Black Edition'ın tasarımına baktığımızda ise teknik güncellemelerden daha fazlasını sunduğunu görüyoruz zira tamamı siyah olan otomobil agresif bir görünüm sergiliyor. Standart modelde olmayan özel detaylar arasında Boxster Spyder 19-inç jantlar, önde 235/35ZR19, arkada ise 265/35 ZR19 lastikler dikkat çekiyor. Ayrıca Bi-Xenon faların standart olarak sunulduğu araçta, siyah deri döşemeli koltuklar, özel Porsche işlemeleri ve spor tasarımlı yeni direksiyon gibi detaylara yer veriliyor.

Porsche Cayman S Black Edition anavatanı Almanya'da 67,807 Avro'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Porsche yeni Cayman S Black Edition modelini tanıttı
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Harley-Davidson 8 yıl en beğenilen
67bin €
2 Yanıt Yanıtla +6
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Meert. 8 yıl
Gerçekten Çok Ucuz Biz Buralarda 60-70.000'e ortanın üstü bir arabayı zorla alıyoruz adamlar normal araba parasına porsche alıyor
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eeevrim 8 yıl
zarx
Fatih211 Benim merak ettiğim bişey var.euro 2 tl ye tekabul ediyor diyelim.burda domatesin kilosu 1 tl.acaba avrupada 1 euro ya 2 kg mı domates alınıyor
Yani 67 bin tl ye porsche sahibi mi oluyo bunlar
DEVLET BAHÇELİ ALERT

bence dometesle porche yi daha ucuza alabilirsin :D bizde benzin ne kadar pahalıysa onlarda da sebze meyve o kadar pahalı ...
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eeevrim 8 yıl
Önce bir tane porche devlete bir tane porche de doğuş otomotive alırsan kendine de bir tane Porche almana izin veriyorlar...3 porche fiyatına 1 tane porche :D...
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serty23 8 yıl
Ya göstermeyin şöle şeyler morailim bozuluyo
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SapphA 8 yıl
Asigim porche'a !
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dr...daredevil 8 yıl
klasik porche çizgisinde bir tasarım ve başarıllı olmuş farları hoşuma gitti
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fenerlee01 8 yıl
70000 € yaklaşık 155000 tl yapıyor zaten vergi filan 180 190 bin tl ye gelmesi doğal değil mi?
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shroud61 8 yıl

fenerlee01

70000 � yaklaşık 155000 tl yapıyor zaten vergi filan 180 190 bin tl ye gelmesi doğal değil mi?



O 70 bin Almanya fiyatı,orada ki kar ve vergiyi çıkarsak kalan 50 bin desek %84+%18= 108.560 euro ediyor bayi karı olmadan(yanlış hesap yapmış olabilirim öyle kafadan bi hesap yaptım).

Özet olarak 190 bin tl sadece hayal
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acbold 8 yıl
GR33K
onur1301 Almanyada 67000 eur ise Türkiyedeki satış fiyatı ne kadar olur acaba...
190.000 TÜRK LİRASI

güldürme beni.190K TL bile mucize.aklınıza gelemicek fiyattan sunulacak bekleyin görün.kaç kat olacak hesaplarız artık 67k € ya oranla.
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Eyvallah 8 yıl
Şimdi yurtdışına uçakla gidip , bu arabayı alıp , bu arabayla dönsek , yine ÖTV ödüyor muyuz?
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xdorukx 8 yıl
kara simsek gibi olmus :)
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Moja 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Gifler çıkmıyor læ
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AlkanExclusive 8 yıl
Almanya'da 67.000€ bizde 150.000€ dan asagi olmaz.. Tabii almanyadaki karli satis fiyati 67.000€.. ama dogus vergiler arti kendi kari ile costurur ortaligi...
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K-orn 8 yıl
sanat eseri heralde bu oluyor...
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loneliness61 8 yıl
GR33K
190.000 TÜRK LİRASI

bir daha hesapla istersen :)
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Ivoorzwart 8 yıl

loneliness61

GR33K

190.000 TÜRK LİRASI


bir daha hesapla istersen :)




123 bin euro mu? euro 2 desek 246bin tl?
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Mordeaur 8 yıl
Budur işte!
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Helldancer 8 yıl
6 ayda bir aracı Rusya'ya sokup çıkartırım diyorsanız Rusya'dan alın. Türkiye fiyatlarına göre felaket ucuz araçlar. Tam rakamı hatırlamıyorum ama 75000$ civarına full BMW X6 alınabiliyor. Ayrıca 1.5 ay önce benzinin litresi 85-90krş cavirındaydı, şimdi de muhtemelen öyledir(Türkiye olsa 1.5 ayda 5 posta zam gelirdi...)
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