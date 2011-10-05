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PowerColor, Radeon HD 6970 Devil 13 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,8b
1
33
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor, Radeon HD 6970 Devil 13 modelini duyurdu
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PowerColor yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı yeni ekran kartı Radeon HD 6970 Devil 13'ü duyurdu. İleri seviyede güncellemeler içeren ekran kartı, oyun tutkunları kadar hız aşırtma profesyonellerini de hedef alıyor.  12 fazlı güç tasarımı ile donatılan ve daha iyi sinyalizasyon için proadlizer kapasitör ile desteklenen ekran kartında ayrıca yüksek saat hızlarında kararlığı arttırabilmek adına yüksek kaliteli komponentlere yer veriliyor.
Kırmızı ve siyah renklerin egemen olduğu ekran kartı, 92mm çapında iki adet fana ve 8mm kalınlığında dört adet bakır ısı borusuna sahip LED aydınlatma destekli özel soğutucu tasarımı ile hem güçlü bir görünüm sergiliyor hem de referans tasarımlı Radeon HD 6970 modelleriyle kıyaslandığında daha yüksek soğutma performansı sunuyor. 
AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cayman XT grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 1536x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Standart olarak 880MHz GPU ve 5500MHz bellek hızlarında çalışan Radeon HD 6970 Devil 13, hız aşırtmalı OC BIOS devreye alındığında ise 960MHz GPU ve 5700MHz bellek hızlarına çıktığı ancak kartın, PowerColor ekibi tarafından yapılan modifikasyonlar sayesinde  daha yüksek çalışma frekansları için önemli bir potansiyele sahip olduğu ifade ediliyor. 
Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisini destekleyen, görünü aktarımı için çift DVI, çift mini DisplayPort ve HDMI konnektörleriyle gelen ekran kartı aynı zamanda özel bir kutu tasarımıyla geliyor. Üzerinde özel bir Devil 13 logosu da bulunan ekran kartıyla birlikte PowerColor, kullanıcılara tornavida kiti de hediye ediyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen PowerColor Radeon HD 6970 Devil 13'ün fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 
PowerColor, Radeon HD 6970 Devil 13 modelini duyurdu
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cenkyyy 8 yıl en beğenilen
Chris Brown

İyi olmuş güzel olmuş Asus tan esintiler var ama kutu içeriği vs. diye fiyat yüksek olacaktır. Onun dışında 6970 için bu tip bir soğutmaya gerek olduğunu düşünmüyorum.


chiris yapma be dostum bende referans tasarım 6970 var elimde denemelik duruyor şu anda dün akşam kart mw2 de bile abartılı sıcaklıklar gördü %100 fan devrinde çatı katından eşim aşağı indi odaya bu saate ne süpürüyorsun diye
Chris Brownİyi olmuş güzel olmuş Asus tan esintiler var ama kutu içeriği vs. diye fiyat yüksek olacaktır. Onun dışında 6970 için bu tip...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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ErshaNKuNeRy 8 yıl
TORNAVİDA SETİNİ ßEĞENDİM :)
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Tensi 8 yıl
DH Misafiri
tornavida için alınabilir.

Gittigidiyor'da 5-10 TL gibi fiyatlarla satiyorlar. :D
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Dreamscape 8 yıl
tasarımdan satar. alana..
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alito 8 yıl
powercolor gözüme girmeye başladı bu aralar aferin
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kralkarga 8 yıl
şeytanın şerrinden koru bizi rabbim
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OverClocK1ng 8 yıl
canerpense
Devil 13 ile neye referans vermişler onu anlayamadım?

Caner sanırım 12 faz GPU 1 faz da Ram ler için toplam 13 faz olabilir. 12 faz dediklerine bakma. Yoksa isim anlamsız olurdu...
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Chembond 8 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

canerpense
Devil 13 ile neye referans vermişler onu anlayamadım?


Caner sanırım 12 faz GPU 1 faz da Ram ler için toplam 13 faz olabilir. 12 faz dediklerine bakma. Yoksa isim anlamsız olurdu...

Hani oyun karakteridir, film karakteridir öyle birşey bekliyordum; daha bilinen.

Yoksa çok iddialı bir isim olarak duruyor "Devil 13". Hem şeytan hem uğursuz 13... OC yaparken kötü şeyler olacakmış gibi garip bi his uyandırdı isminden.
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menem 8 yıl
"Asya" ifadesi asus olacak
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2kol3bacak 8 yıl
Darth Maul'ü andırıyor sanki
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menem 8 yıl
Sanki Asya Mars ıı görünümünü andiriyor
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Master_Evil 8 yıl menem
menem

Sanki Asya Mars ıı görünümünü andiriyor


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DH Misafiri 8 yıl
tornavida için alınabilir.
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S 8 yıl
Aynı zamanda Kutu içeriğide çok güzel.
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busuzima 8 yıl
sanki bizde tornavida yok.cok sacma olmus 2 usd daha kazancam diye degmez.
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