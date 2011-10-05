PowerColor, Radeon HD 6970 Devil 13 modelini duyurdu

PowerColor yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı yeni ekran kartı Radeon HD 6970 Devil 13'ü duyurdu. İleri seviyede güncellemeler içeren ekran kartı, oyun tutkunları kadar hız aşırtma profesyonellerini de hedef alıyor. 12 fazlı güç tasarımı ile donatılan ve daha iyi sinyalizasyon için proadlizer kapasitör ile desteklenen ekran kartında ayrıca yüksek saat hızlarında kararlığı arttırabilmek adına yüksek kaliteli komponentlere yer veriliyor.

Kırmızı ve siyah renklerin egemen olduğu ekran kartı, 92mm çapında iki adet fana ve 8mm kalınlığında dört adet bakır ısı borusuna sahip LED aydınlatma destekli özel soğutucu tasarımı ile hem güçlü bir görünüm sergiliyor hem de referans tasarımlı Radeon HD 6970 modelleriyle kıyaslandığında daha yüksek soğutma performansı sunuyor.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cayman XT grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 1536x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Standart olarak 880MHz GPU ve 5500MHz bellek hızlarında çalışan Radeon HD 6970 Devil 13, hız aşırtmalı OC BIOS devreye alındığında ise 960MHz GPU ve 5700MHz bellek hızlarına çıktığı ancak kartın, PowerColor ekibi tarafından yapılan modifikasyonlar sayesinde daha yüksek çalışma frekansları için önemli bir potansiyele sahip olduğu ifade ediliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisini destekleyen, görünü aktarımı için çift DVI, çift mini DisplayPort ve HDMI konnektörleriyle gelen ekran kartı aynı zamanda özel bir kutu tasarımıyla geliyor. Üzerinde özel bir Devil 13 logosu da bulunan ekran kartıyla birlikte PowerColor, kullanıcılara tornavida kiti de hediye ediyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen PowerColor Radeon HD 6970 Devil 13'ün fiyatı ise şu an için bilinmiyor.