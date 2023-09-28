Çinlilerin iPhone 15 kutusundaki gizli filigranların sahtesini yapması bir hafta sürdü

Tam Boyutta Gör Apple ürünleri büyük rağbet gördüğü için başta iPhone olmak üzere pek çok cihazın sahtesi piyasaya sürülüyor. Şirket bu yıl iPhone 15 ile birlikte telefonun orijinalliğini kanıtlamak ve insanların resmi kanallar dışında bir iPhone satın alırken dolandırılma riskini azaltmak için ürün kutusuna yeni bir güvenlik mekanizması ekledi.

Kısa süre önce satışa sunulan iPhone 15 ve iPhone 15 Pro kutularında yalnızca ultraviyole (morötesi) ışık altında görülebilen filigran ve QR kod yer alıyor. Böylelikle müşteriler satın alacakları cihazın orijinal olup olmadığını anlayabiliyorlar. Aslında anlayabiliyorlar(dı) demek daha doğru olabilir zira Çinliler bunun da sahtesini yapmayı öğrendi.

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Hemen kopyaladılar

Çindeki merdiven altı imalathaneler iPhone 15 kutuları için yeni güvenlik mekanizmasına sahip sahte etiketler üretmeye başladı bile. Yayınlanan görüntüler orijian ambalajda bulunan yırtılabilir mühürlerin başarılı bir şekilde kopyalandığını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Söz konusu etiketlerde model adı ve Data Matrix kodunu içeren gizli bir filigran mevcut. Dolandırıcıların bu etiketlerin sahtesini yapması sadece bir hafta sürdü. Dolayısı ile artık tüketicilerin resmi kanallar dışında iPhone 15 satın alırken daha dikkatli olması ve ürünün sahte olup olmadığını anlamak için iyi bir şekilde gözden geçirmesi gerekecek.

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Çinliler iPhone15 kutusundaki gizli filigranların sahtesini yaptı