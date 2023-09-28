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    Çinlilerin iPhone 15 kutusundaki gizli filigranların sahtesini yapması bir hafta sürdü

    Apple tüketicilerin sahte ürün almasını önlemek için iPhone 15 kutularına sadece ultraviyole ışık altında görülebilen filigran ve QR kod eklemişti. Çinliler bu güvenlik mekanizmasını da kopyaladı.
    Çinliler iPhone15 kutusundaki gizli filigranların sahtesini yaptı Tam Boyutta Gör
    Apple ürünleri büyük rağbet gördüğü için başta iPhone olmak üzere pek çok cihazın sahtesi piyasaya sürülüyor. Şirket bu yıl iPhone 15 ile birlikte telefonun orijinalliğini kanıtlamak ve insanların resmi kanallar dışında bir iPhone satın alırken dolandırılma riskini azaltmak için ürün kutusuna yeni bir güvenlik mekanizması ekledi.

    Kısa süre önce satışa sunulan iPhone 15 ve iPhone 15 Pro kutularında yalnızca ultraviyole (morötesi) ışık altında görülebilen filigran ve QR kod yer alıyor. Böylelikle müşteriler satın alacakları cihazın orijinal olup olmadığını anlayabiliyorlar. Aslında anlayabiliyorlar(dı) demek daha doğru olabilir zira Çinliler bunun da sahtesini yapmayı öğrendi.

    Çinliler iPhone15 kutusundaki gizli filigranların sahtesini yaptı Tam Boyutta Gör

    Hemen kopyaladılar

    Çindeki merdiven altı imalathaneler iPhone 15 kutuları için yeni güvenlik mekanizmasına sahip sahte etiketler üretmeye başladı bile. Yayınlanan görüntüler orijian ambalajda bulunan yırtılabilir mühürlerin başarılı bir şekilde kopyalandığını gösteriyor.

    Çinliler iPhone15 kutusundaki gizli filigranların sahtesini yaptı Tam Boyutta Gör
    Söz konusu etiketlerde model adı ve Data Matrix kodunu içeren gizli bir filigran mevcut. Dolandırıcıların bu etiketlerin sahtesini yapması sadece bir hafta sürdü. Dolayısı ile artık tüketicilerin resmi kanallar dışında iPhone 15 satın alırken daha dikkatli olması ve ürünün sahte olup olmadığını anlamak için iyi bir şekilde gözden geçirmesi gerekecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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