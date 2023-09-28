Çinlilerin iPhone 15 kutusundaki gizli filigranların sahtesini yapması bir hafta sürdü

Kısa süre önce satışa sunulan iPhone 15 ve iPhone 15 Pro kutularında yalnızca ultraviyole (morötesi) ışık altında görülebilen filigran ve QR kod yer alıyor. Böylelikle müşteriler satın alacakları cihazın orijinal olup olmadığını anlayabiliyorlar. Aslında anlayabiliyorlar(dı) demek daha doğru olabilir zira Çinliler bunun da sahtesini yapmayı öğrendi.
Hemen kopyaladılar
Çindeki merdiven altı imalathaneler iPhone 15 kutuları için yeni güvenlik mekanizmasına sahip sahte etiketler üretmeye başladı bile. Yayınlanan görüntüler orijian ambalajda bulunan yırtılabilir mühürlerin başarılı bir şekilde kopyalandığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.